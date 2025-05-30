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Erdoğan'dan 'faizsiz ekonomi' açıklaması: 'Özlemimi dillendirmeye devam edeceğim'
Erdoğan'dan 'faizsiz ekonomi' açıklaması: 'Özlemimi dillendirmeye devam edeceğim'
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, ekonomiye ilişkin mesajlar verdi. Erdoğan, "Şahsen faizsiz ekonomi özlemimi... 30.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-30T15:33+0300
2025-05-30T15:55+0300
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recep tayyip erdoğan
cumhurbaşkanı
ekonomi
faiz
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Finans Merkezi'nde düzenlenen "2. İstanbul Dünya İslam Ekonomisi Zirvesi"nde konuştu. Erdoğan ekonomi gündemine ilişkin mesajlar verdi.Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:"İslam alemi olarak aramızdaki ticaret, finans ve iş birliği imkanlarını en üst düzeye çıkarmamız gerekiyor. Aramızdaki ticaret imkanları çoğalmalı, İslam dünyası iş birliğini artırmalı. Eşitsizlikleri derinleştiren çarpık sisteme daima itiraz ettim. Faizi ve faize dayalı bir ekonomik sistemi meşru göremeyeceğimizi sık sık ifade ettim.'Faize dayalı ekonomik nizamın değişmesi için mücadeleden geri durmayacağız'Faizin ekonomide üretimde ticarette ve sosyal hayatta yol açtığı sorunlara dikkat çektim. Muhalefet faizsiz sistemi savununca bunda da hep karşımıza dikildi. Doğru olan politikalarda dahi bu ülkenin hayrına olacak yerli duruş sergileyemediler. Şahsen faizsiz ekonomi özlemimi bundan sonra da gür bir seda ile dillendirmeye devam edeceğiz. Faize dayalı ekonomik nizamın değişmesi için mücadeleden geri durmayacağız. İtirazla yetinmeyecek alternatifleri üreteceğiz."
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recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı, ekonomi, faiz
recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı, ekonomi, faiz

Erdoğan'dan 'faizsiz ekonomi' açıklaması: 'Özlemimi dillendirmeye devam edeceğim'

15:33 30.05.2025 (güncellendi: 15:55 30.05.2025)
© Oğuz YeterCumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 30.05.2025
© Oğuz Yeter
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, ekonomiye ilişkin mesajlar verdi. Erdoğan, "Şahsen faizsiz ekonomi özlemimi bundan sonra da gür bir seda ile dillendirmeye devam edeceğim" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Finans Merkezi'nde düzenlenen "2. İstanbul Dünya İslam Ekonomisi Zirvesi"nde konuştu. Erdoğan ekonomi gündemine ilişkin mesajlar verdi.
Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:
"İslam alemi olarak aramızdaki ticaret, finans ve iş birliği imkanlarını en üst düzeye çıkarmamız gerekiyor. Aramızdaki ticaret imkanları çoğalmalı, İslam dünyası iş birliğini artırmalı. Eşitsizlikleri derinleştiren çarpık sisteme daima itiraz ettim. Faizi ve faize dayalı bir ekonomik sistemi meşru göremeyeceğimizi sık sık ifade ettim.

'Faize dayalı ekonomik nizamın değişmesi için mücadeleden geri durmayacağız'

Faizin ekonomide üretimde ticarette ve sosyal hayatta yol açtığı sorunlara dikkat çektim. Muhalefet faizsiz sistemi savununca bunda da hep karşımıza dikildi. Doğru olan politikalarda dahi bu ülkenin hayrına olacak yerli duruş sergileyemediler. Şahsen faizsiz ekonomi özlemimi bundan sonra da gür bir seda ile dillendirmeye devam edeceğiz. Faize dayalı ekonomik nizamın değişmesi için mücadeleden geri durmayacağız. İtirazla yetinmeyecek alternatifleri üreteceğiz."
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