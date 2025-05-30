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Adalet Bakanlığı duyurdu: Memur alımında yaş sınırı kalktı
Adalet Bakanlığı duyurdu: Memur alımında yaş sınırı kalktı
Sputnik Türkiye
Adalet Bakanlığında memur olabilmek için aranan 35 yaş sınırı kaldırılırken, alımlarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'ndaki yaş şartının esas alınmasına... 30.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-30T14:44+0300
2025-05-30T14:44+0300
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adalet bakanlığı
personel
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Adalet Bakanlığına memur alımında yeni bir düzenleme yapıldı. Bakanlık için aranan 35 yaş sınırı kaldırıldı.35 yaş sınırı kalktıDüzenlemeyi içeren, "Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yönetmeliğe ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, adalet teşkilatının insan kaynağı yapısını daha adil, şeffaf ve çağın gereklerine uygun hale getirmek amacıyla yönetmelikte kapsamlı değişiklikler yaptıklarını aktardı.Yönetmelikle, memur alımı için aranan 35 yaş sınırının kaldırıldığını bildiren Tunç, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'ndaki yaş şartının esas alınacağını ifade etti.Bakanlık alımında yenilikBakanlığa fizyoterapist ve işaret dili tercümanı kadroları eklenerek atanma şartlarının belirlendiğini anlatan Tunç, zabıt katipliği için uygulama sınavında anlam bütünlüğünü artıracak revizyonlar yapıldığını bildirdi.Tunç, koruma ve güvenlik görevlisi alımı için de 30 yaş sınırının kaldırıldığını ifade ederek, şunları kaydetti:Bakan Tunç, yönetmeliğin adalet teşkilatına hayırlı olmasını diledi.
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adalet bakanlığı, personel, yaş sınırı
adalet bakanlığı, personel, yaş sınırı

Adalet Bakanlığı duyurdu: Memur alımında yaş sınırı kalktı

14:44 30.05.2025
© AAKamu personel alımı
Kamu personel alımı - Sputnik Türkiye, 1920, 30.05.2025
© AA
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Adalet Bakanlığında memur olabilmek için aranan 35 yaş sınırı kaldırılırken, alımlarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'ndaki yaş şartının esas alınmasına yönelik düzenleme yapıldı.
Adalet Bakanlığına memur alımında yeni bir düzenleme yapıldı. Bakanlık için aranan 35 yaş sınırı kaldırıldı.

35 yaş sınırı kalktı

Düzenlemeyi içeren, "Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yönetmeliğe ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, adalet teşkilatının insan kaynağı yapısını daha adil, şeffaf ve çağın gereklerine uygun hale getirmek amacıyla yönetmelikte kapsamlı değişiklikler yaptıklarını aktardı.
Yönetmelikle, memur alımı için aranan 35 yaş sınırının kaldırıldığını bildiren Tunç, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'ndaki yaş şartının esas alınacağını ifade etti.

Bakanlık alımında yenilik

Bakanlığa fizyoterapist ve işaret dili tercümanı kadroları eklenerek atanma şartlarının belirlendiğini anlatan Tunç, zabıt katipliği için uygulama sınavında anlam bütünlüğünü artıracak revizyonlar yapıldığını bildirdi.
Tunç, koruma ve güvenlik görevlisi alımı için de 30 yaş sınırının kaldırıldığını ifade ederek, şunları kaydetti:
"Zabıt katibi, mübaşir, cezaevi katibi ile infaz ve koruma memuru kadroları için ilgili alan mezunlarına kontenjanlı öncelik hakkı getirildi. Lise, ön lisans ve lisans KPSS puan türleri birbirinden bağımsız değerlendirilecek, farklı düzeylerdeki puanlar arasında karşılaştırma yapılmayacak. Zorunlu atamaya tabi kadrolar için uygulamaya geçirilmeyen rotasyon hükümleri yürürlükten kaldırıldı. Personelin isteğe bağlı yer değiştirme talepleri, yılda en az bir kez alınacak."
Bakan Tunç, yönetmeliğin adalet teşkilatına hayırlı olmasını diledi.
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