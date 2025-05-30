https://anlatilaninotesi.com.tr/20250530/adalet-bakanligi-duyurdu-memur-aliminda-yas-siniri-kalkti-1096658316.html

Adalet Bakanlığı duyurdu: Memur alımında yaş sınırı kalktı

Adalet Bakanlığı duyurdu: Memur alımında yaş sınırı kalktı

Sputnik Türkiye

Adalet Bakanlığında memur olabilmek için aranan 35 yaş sınırı kaldırılırken, alımlarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'ndaki yaş şartının esas alınmasına... 30.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-30T14:44+0300

2025-05-30T14:44+0300

2025-05-30T14:44+0300

türki̇ye

adalet bakanlığı

personel

yaş sınırı

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Adalet Bakanlığına memur alımında yeni bir düzenleme yapıldı. Bakanlık için aranan 35 yaş sınırı kaldırıldı.35 yaş sınırı kalktıDüzenlemeyi içeren, "Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yönetmeliğe ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, adalet teşkilatının insan kaynağı yapısını daha adil, şeffaf ve çağın gereklerine uygun hale getirmek amacıyla yönetmelikte kapsamlı değişiklikler yaptıklarını aktardı.Yönetmelikle, memur alımı için aranan 35 yaş sınırının kaldırıldığını bildiren Tunç, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'ndaki yaş şartının esas alınacağını ifade etti.Bakanlık alımında yenilikBakanlığa fizyoterapist ve işaret dili tercümanı kadroları eklenerek atanma şartlarının belirlendiğini anlatan Tunç, zabıt katipliği için uygulama sınavında anlam bütünlüğünü artıracak revizyonlar yapıldığını bildirdi.Tunç, koruma ve güvenlik görevlisi alımı için de 30 yaş sınırının kaldırıldığını ifade ederek, şunları kaydetti:Bakan Tunç, yönetmeliğin adalet teşkilatına hayırlı olmasını diledi.

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adalet bakanlığı, personel, yaş sınırı