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Ali Yerlikaya duyurdu: Ambulansa yol vermeyenlere kesilen cezalar artırılıyor, yeni düzenleme yolda
Ali Yerlikaya duyurdu: Ambulansa yol vermeyenlere kesilen cezalar artırılıyor, yeni düzenleme yolda
Sputnik Türkiye
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, dün sosyal medyada gündem olan görüntülerde ambulansa yol vermeyen sürücülerin araçlarına para cezası ve trafikten men cezası... 18.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-18T10:05+0300
2025-05-18T10:05+0300
türki̇ye
ali yerlikaya
düğün konvoyu
trafikten men
yasa tasarısı
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Ankara’da meydana gelen olayda ambulansa yol vermeyen düğün konvoyundaki sürücülerin görüntüleri sosyal medyada gündem olmuştu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sürücülere para cezası kesildiğini ve trafikte benzer durumların önüne geçebilmek için yeni bir kanun tasarısının hazırlandığını duyurdu.Kimliği belirlenen sürücülere toplam 49 bin 810 lira para cezası uygulandı. Üç sürücü hakkında ise trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek suçundan adli işlem başlatıldı. Ayrıca, olayda kullanılan üç araç trafikten men edilerek otoparka çekildi.36 maddelik yeni trafik kanunu tasarısını duyurduYerlikaya, bu tür olayların önüne geçmek amacıyla 36 maddelik kapsamlı bir trafik kanunu tasarısı hazırlandığını bildirdi. Meclis’e sunulan tasarıda, asker uğurlama, düğün gibi etkinlikler nedeniyle köprü, tünel, viyadük ve otoyolları kapatarak trafiği engelleyen sürücülere ağır yaptırımlar getiriliyor. Yeni düzenlemeye göre, bu tür ihlallerde sürücülere 180 bin lira para cezası kesilecek, ehliyetleri 120 gün süreyle geçici olarak geri alınacak ve araçları da 120 gün trafikten men edilecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250516/bakan-yerlikaya-duyurdu-osmaniyede-sel-felaketinde-310-personel-ve-72-arac-calisiyor-1096288647.html
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ali yerlikaya, düğün konvoyu, trafikten men, yasa tasarısı
ali yerlikaya, düğün konvoyu, trafikten men, yasa tasarısı

Ali Yerlikaya duyurdu: Ambulansa yol vermeyenlere kesilen cezalar artırılıyor, yeni düzenleme yolda

10:05 18.05.2025
© FotoğrafAnkara'da ambulansa yol vermeyen düğün konvoyundan 3 araca trafikten men cezası
Ankara'da ambulansa yol vermeyen düğün konvoyundan 3 araca trafikten men cezası - Sputnik Türkiye, 1920, 18.05.2025
© Fotoğraf
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, dün sosyal medyada gündem olan görüntülerde ambulansa yol vermeyen sürücülerin araçlarına para cezası ve trafikten men cezası verildiğini açıkladı. Yerlikaya, trafikte benzer ihlallerin önüne geçmek için hazırlanan yeni bir kanun tasarısının detaylarını duyurdu.
Ankara’da meydana gelen olayda ambulansa yol vermeyen düğün konvoyundaki sürücülerin görüntüleri sosyal medyada gündem olmuştu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sürücülere para cezası kesildiğini ve trafikte benzer durumların önüne geçebilmek için yeni bir kanun tasarısının hazırlandığını duyurdu.
Kimliği belirlenen sürücülere toplam 49 bin 810 lira para cezası uygulandı. Üç sürücü hakkında ise trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek suçundan adli işlem başlatıldı. Ayrıca, olayda kullanılan üç araç trafikten men edilerek otoparka çekildi.

36 maddelik yeni trafik kanunu tasarısını duyurdu

Yerlikaya, bu tür olayların önüne geçmek amacıyla 36 maddelik kapsamlı bir trafik kanunu tasarısı hazırlandığını bildirdi. Meclis’e sunulan tasarıda, asker uğurlama, düğün gibi etkinlikler nedeniyle köprü, tünel, viyadük ve otoyolları kapatarak trafiği engelleyen sürücülere ağır yaptırımlar getiriliyor.
Yeni düzenlemeye göre, bu tür ihlallerde sürücülere 180 bin lira para cezası kesilecek, ehliyetleri 120 gün süreyle geçici olarak geri alınacak ve araçları da 120 gün trafikten men edilecek.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya - Sputnik Türkiye, 1920, 16.05.2025
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