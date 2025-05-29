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UEFA Konferans Ligi Kupası'nın sahibi belli oldu
UEFA Konferans Ligi Kupası'nın sahibi belli oldu
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Chelsea, UEFA Konferans Ligi finalinde Real Betis’i 4-1 mağlup ederek 2024-2025 sezonunun şampiyonu oldu. Wroclaw’da oynanan karşılaşmada İngiliz ekibine... 29.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-29T00:28+0300
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UEFA Konferans Ligi'nde Real Betis’i 4-1 mağlup eden Chelsea, Avrupa arenasında şampiyonluk kupasını müzesine götürdü.Polonya’nın Wroclaw şehrindeki Tarczynski Arena’da oynanan finalde, karşılaşmayı Bosna Hersekli hakem İrfan Peljto yönetti. Yardımcılıklarını Senad Ibrisimbegovic ve Davor Beljo üstlendi. Karşılaşmanın henüz 9. dakikasında Ezzalzouli'nin attığı golle 1-0 öne geçen İspanyol ekibi, ilk yarıyı bu skorla üstün tamamladı. Ancak ikinci yarıda Chelsea'nin etkili futbolu sahneye çıktı.65. dakikada Cole Palmer’ın sağ kanattan yaptığı ortada Enzo Fernandez’in kafa vuruşuyla eşitlik sağlandı. Sadece beş dakika sonra, yine Palmer’ın hazırladığı pozisyonda Nicolas Jackson skoru 2-1’e getirdi. Chelsea'nin hücum gücü, Betis savunmasına zor anlar yaşatırken, 83. dakikada Jadon Sancho'nun golü farkı ikiye çıkardı. Son sözü ise 90+1’de Moises Caicedo söylerken maç 4-1 sona erdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250528/uefa-konferans-ligi-finali-hangi-kanalda-real-betis---chelsea-maci-saat-kacta-1096606167.html
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chelsea, uefa konferans ligi, maç, tarihi maç, maç yayını, futbol, avrupa futbol şampiyonası, futbol maçı, real betis, i̇spanya, i̇spanya futbol federasyonu

UEFA Konferans Ligi Kupası'nın sahibi belli oldu

00:28 29.05.2025
© AA / Jakub PorzyckiChelsea
Chelsea - Sputnik Türkiye, 1920, 29.05.2025
© AA / Jakub Porzycki
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Chelsea, UEFA Konferans Ligi finalinde Real Betis’i 4-1 mağlup ederek 2024-2025 sezonunun şampiyonu oldu. Wroclaw’da oynanan karşılaşmada İngiliz ekibine galibiyeti getiren goller Fernandez, Jackson, Sancho ve Caicedo’dan geldi. Real Betis’in tek golünü Ezzalzouli kaydetti.
UEFA Konferans Ligi'nde Real Betis’i 4-1 mağlup eden Chelsea, Avrupa arenasında şampiyonluk kupasını müzesine götürdü.
Polonya’nın Wroclaw şehrindeki Tarczynski Arena’da oynanan finalde, karşılaşmayı Bosna Hersekli hakem İrfan Peljto yönetti. Yardımcılıklarını Senad Ibrisimbegovic ve Davor Beljo üstlendi. Karşılaşmanın henüz 9. dakikasında Ezzalzouli'nin attığı golle 1-0 öne geçen İspanyol ekibi, ilk yarıyı bu skorla üstün tamamladı. Ancak ikinci yarıda Chelsea'nin etkili futbolu sahneye çıktı.
65. dakikada Cole Palmer’ın sağ kanattan yaptığı ortada Enzo Fernandez’in kafa vuruşuyla eşitlik sağlandı. Sadece beş dakika sonra, yine Palmer’ın hazırladığı pozisyonda Nicolas Jackson skoru 2-1’e getirdi. Chelsea'nin hücum gücü, Betis savunmasına zor anlar yaşatırken, 83. dakikada Jadon Sancho'nun golü farkı ikiye çıkardı. Son sözü ise 90+1’de Moises Caicedo söylerken maç 4-1 sona erdi.
UEFA Konferans Ligi Kupası - Sputnik Türkiye, 1920, 28.05.2025
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UEFA Konferans Ligi finali hangi kanalda? Real Betis - Chelsea maçı saat kaçta?
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