https://anlatilaninotesi.com.tr/20250528/uefa-konferans-ligi-finali-hangi-kanalda-real-betis---chelsea-maci-saat-kacta-1096606167.html

UEFA Konferans Ligi finali hangi kanalda? Real Betis - Chelsea maçı saat kaçta?

UEFA Konferans Ligi finali hangi kanalda? Real Betis - Chelsea maçı saat kaçta?

Sputnik Türkiye

UEFA Konferans Ligi finalinde Real Betis ve Chelsea, Polonya’daki Tarczynski Arena’da karşı karşıya geliyor. Saat 22.00’de başlayacak mücadeleyi Bosna Hersekli... 28.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-28T21:19+0300

2025-05-28T21:19+0300

2025-05-28T21:19+0300

spor

uefa konferans ligi

real betis

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maç

tarihi maç

maç yayını

futbol

türkiye futbol federasyonu (tff)

futbol maçı

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UEFA Konferans Ligi finalinde Real Betis, Chelsea'yle saat 22.00’de Tarczynski Arena’da karşılaşacak.UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde sezonun en önemli karşılaşması bu akşam Polonya’nın Wrocław kentinde bulunan Tarczynski Arena’da oynanacak. Finalde İspanya’nın köklü kulüplerinden Real Betis ve İngiltere’nin dev ekiplerinden Chelsea kozlarını paylaşacak. Real Betis - Chelsea maçı hangi kanalda?Real Betis - Chelsea maçı TSİ 22.00’de başlayacak ve TRT 1 ekranlarından canlı olarak olarak yayınlanacağı ifade edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250528/real-betis-ve-chelsea-taraftarlari-arasinda-kavga-cikti-bazi-taraftarlar-gozaltina-alindi-1096574079.html

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