https://anlatilaninotesi.com.tr/20250528/uefa-konferans-ligi-finali-hangi-kanalda-real-betis---chelsea-maci-saat-kacta-1096606167.html
UEFA Konferans Ligi finali hangi kanalda? Real Betis - Chelsea maçı saat kaçta?
UEFA Konferans Ligi finali hangi kanalda? Real Betis - Chelsea maçı saat kaçta?
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UEFA Konferans Ligi finalinde Real Betis ve Chelsea, Polonya’daki Tarczynski Arena’da karşı karşıya geliyor. Saat 22.00’de başlayacak mücadeleyi Bosna Hersekli... 28.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-28T21:19+0300
2025-05-28T21:19+0300
2025-05-28T21:19+0300
spor
uefa konferans ligi
real betis
chelsea
maç
tarihi maç
maç yayını
futbol
türkiye futbol federasyonu (tff)
futbol maçı
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UEFA Konferans Ligi finalinde Real Betis, Chelsea'yle saat 22.00’de Tarczynski Arena’da karşılaşacak.UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde sezonun en önemli karşılaşması bu akşam Polonya’nın Wrocław kentinde bulunan Tarczynski Arena’da oynanacak. Finalde İspanya’nın köklü kulüplerinden Real Betis ve İngiltere’nin dev ekiplerinden Chelsea kozlarını paylaşacak. Real Betis - Chelsea maçı hangi kanalda?Real Betis - Chelsea maçı TSİ 22.00’de başlayacak ve TRT 1 ekranlarından canlı olarak olarak yayınlanacağı ifade edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250528/real-betis-ve-chelsea-taraftarlari-arasinda-kavga-cikti-bazi-taraftarlar-gozaltina-alindi-1096574079.html
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uefa konferans ligi, real betis, chelsea, maç, tarihi maç, maç yayını, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), futbol maçı, trt 1, trt
uefa konferans ligi, real betis, chelsea, maç, tarihi maç, maç yayını, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), futbol maçı, trt 1, trt
UEFA Konferans Ligi finali hangi kanalda? Real Betis - Chelsea maçı saat kaçta?
UEFA Konferans Ligi finalinde Real Betis ve Chelsea, Polonya’daki Tarczynski Arena’da karşı karşıya geliyor. Saat 22.00’de başlayacak mücadeleyi Bosna Hersekli hakem Irfan Peljto yönetecek. Final maçı TRT 1’den canlı yayınlanacak.
UEFA Konferans Ligi finalinde Real Betis, Chelsea'yle saat 22.00’de Tarczynski Arena’da karşılaşacak.
UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde sezonun en önemli karşılaşması bu akşam Polonya’nın Wrocław kentinde bulunan Tarczynski Arena’da oynanacak. Finalde İspanya’nın köklü kulüplerinden Real Betis ve İngiltere’nin dev ekiplerinden Chelsea kozlarını paylaşacak.
Real Betis - Chelsea maçı hangi kanalda?
Real Betis - Chelsea maçı TSİ 22.00’de başlayacak ve TRT 1 ekranlarından canlı olarak olarak yayınlanacağı ifade edildi.