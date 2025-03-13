https://anlatilaninotesi.com.tr/20250313/dogum-yardiminda-tarihi-artis-395-bin-tlye-kadar-yardim-saglanacak-kim-ne-kadar-odeme-alacak-1094456455.html
Doğum yardımında tarihi artış, 395 bin TL’ye kadar yardım sağlanacak: Kim ne kadar ödeme alacak, şartlar neler olacak?
Doğum yardımında tarihi artış, 395 bin TL’ye kadar yardım sağlanacak: Kim ne kadar ödeme alacak, şartlar neler olacak?
Sputnik Türkiye
Hürriyet yazarı Noyan Doğan’ın aktardığı bilgilere göre, Meclis’e sunulan torba kanun teklifiyle doğum yardımı sisteminde önemli değişiklikler yapılıyor. Yeni... 13.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-13T07:29+0300
2025-03-13T07:29+0300
2025-03-13T07:31+0300
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2015 yılından beri uygulanan doğum yardımı sisteminde köklü değişiklikler yapılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2025’i "Aile Yılı" ilan etmesi ve Türkiye’de doğurganlık hızının alarm verici seviyeye düşmesi bu düzenlemeyi zorunlu kıldı.Yetkililer, bu düşüşün nüfusun yenilenme seviyesinin altına indiğini gösterdiğini ve doğum hızını artırmak için doğum yardımının genişletildiğini belirtiyor.Doğum yardımında hangi değişiklikler yapıldı?Yeni düzenleme kapsamında, 1 Ocak 2025’ten itibaren doğan çocuklar için doğum yardımı miktarları önemli ölçüde artırılıyor. İşte yeni destek ödemeleri:Bu yardımlar çocuklar 5 yaşına gelene kadar düzenli olarak ödenecek.Üç çocuklu bir anneye 395 bin TL’ye kadar destek verilecekYeni sistemde, üç çocuk sahibi olan anneler için toplamda 395 bin TL’ye varan doğum yardımı sağlanacak. Ödeme hesaplaması şu şekilde olacak:Bu hesaplamaya göre, üç çocuk sahibi bir anne, çocukları 5 yaşına gelene kadar toplam 395 bin TL doğum yardımı alacak.İki çocuklu bir anneye ise 5 yıl boyunca toplam 95 bin TL destek sağlanacak.Kimler yararlanabilecek? Başvuru şartları neler?Yeni doğum yardımı sisteminde herhangi bir kriter veya şart aranmayacak. 1 Ocak 2025’ten sonra doğan her çocuk için anneler doğrudan başvuru yapabilecek. Yardımlar, her ay annelerin hesaplarına yatırılacak.Yeni doğum yardımı nüfus artışına katkı sağlayacak mı?Türkiye’nin genç nüfus oranının giderek düşmesi ve nüfusun yaşlanması, hükümeti nüfus politikalarında yeni adımlar atmaya yönlendirdi.Uzmanlar, bu tür doğum teşviklerinin, Avrupa’daki benzer uygulamalarda nüfus artışına olumlu katkı sağladığını belirtiyor. Yeni doğum yardımı düzenlemesinin Türkiye’de de benzer bir etki yaratması bekleniyor.Doğum yardımında yeni döneme giriliyorMeclis gündeminde olan düzenlemenin yasalaşması halinde, anneler için büyük bir ekonomik destek sağlanacak. Özellikle ikinci ve üçüncü çocuğu olan aileler için ciddi bir teşvik mekanizması oluşturulacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250313/meteorolojiden-sicakliklar-cakilacak-uyarisi-kar-alarmi-verildi-kara-kis-geri-geliyor-1094455400.html
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Doğum yardımında tarihi artış, 395 bin TL’ye kadar yardım sağlanacak: Kim ne kadar ödeme alacak, şartlar neler olacak?
07:29 13.03.2025 (güncellendi: 07:31 13.03.2025)
Hürriyet yazarı Noyan Doğan’ın aktardığı bilgilere göre, Meclis’e sunulan torba kanun teklifiyle doğum yardımı sisteminde önemli değişiklikler yapılıyor. Yeni düzenleme kapsamında, üç çocuğu olan bir anne, çocuklar 5 yaşına gelene kadar toplamda 395 bin TL doğum yardımı alabilecek. İşte doğum desteğindeki yeni düzenlemenin tüm detayları.
2015 yılından beri uygulanan doğum yardımı sisteminde köklü değişiklikler yapılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2025’i "Aile Yılı" ilan etmesi ve Türkiye’de doğurganlık hızının alarm verici seviyeye düşmesi bu düzenlemeyi zorunlu kıldı.
2001 yılında doğurganlık oranı 2.38 çocuk iken, 2023 yılında 1.51’e düştü. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, nüfus artış hızı 2022’de binde 7 iken, 2023’te binde 1.1’e geriledi. Yaşlı nüfus oranı ilk kez %10’un üzerine çıktı ve ortalama yaş 34’e yükseldi.
Yetkililer, bu düşüşün nüfusun yenilenme seviyesinin altına indiğini gösterdiğini ve doğum hızını artırmak için doğum yardımının genişletildiğini belirtiyor.
Doğum yardımında hangi değişiklikler yapıldı?
Yeni düzenleme kapsamında, 1 Ocak 2025’ten itibaren doğan çocuklar için doğum yardımı miktarları önemli ölçüde artırılıyor. İşte yeni destek ödemeleri:
İlk çocuk için:
Tek seferlik 5.000 TL
İkinci çocuk için:
Aylık 1.500 TL
Üçüncü ve sonraki çocuklar için:
Aylık 5.000 TL
Bu yardımlar çocuklar 5 yaşına gelene kadar düzenli olarak ödenecek.
Üç çocuklu bir anneye 395 bin TL’ye kadar destek verilecek
Yeni sistemde, üç çocuk sahibi olan anneler için toplamda 395 bin TL’ye varan doğum yardımı sağlanacak. Ödeme hesaplaması şu şekilde olacak:
İlk çocuk için tek seferlik 5.000 TL İkinci çocuk için aylık 1.500 TL
(5 yıl boyunca toplam 90.000 TL
)
Üçüncü çocuk için aylık 5.000 TL
(5 yıl boyunca toplam 300.000 TL
)
Bu hesaplamaya göre, üç çocuk sahibi bir anne, çocukları 5 yaşına gelene kadar toplam 395 bin TL doğum yardımı alacak.
İki çocuklu bir anneye ise 5 yıl boyunca toplam 95 bin TL destek sağlanacak.
Kimler yararlanabilecek? Başvuru şartları neler?
Yeni doğum yardımı sisteminde herhangi bir kriter veya şart aranmayacak. 1 Ocak 2025’ten sonra doğan her çocuk için anneler doğrudan başvuru yapabilecek. Yardımlar, her ay annelerin hesaplarına yatırılacak.
Ödemeler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Teşvik Fonu’ndan yapılacak
.
Doğum yardımları hiçbir vergi ve kesintiye tabi olmayacak
.
Meclis görüşmeleri tamamlandığında detaylı başvuru süreci açıklanacak
.
Yeni doğum yardımı nüfus artışına katkı sağlayacak mı?
Türkiye’nin genç nüfus oranının giderek düşmesi ve nüfusun yaşlanması, hükümeti nüfus politikalarında yeni adımlar atmaya yönlendirdi.
Uzmanlar, bu tür doğum teşviklerinin, Avrupa’daki benzer uygulamalarda nüfus artışına olumlu katkı sağladığını belirtiyor. Yeni doğum yardımı düzenlemesinin Türkiye’de de benzer bir etki yaratması bekleniyor.
Doğum yardımında yeni döneme giriliyor
Meclis gündeminde olan düzenlemenin yasalaşması halinde, anneler için büyük bir ekonomik destek sağlanacak. Özellikle ikinci ve üçüncü çocuğu olan aileler için ciddi bir teşvik mekanizması oluşturulacak.