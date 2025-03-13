https://anlatilaninotesi.com.tr/20250313/dogum-yardiminda-tarihi-artis-395-bin-tlye-kadar-yardim-saglanacak-kim-ne-kadar-odeme-alacak-1094456455.html

Doğum yardımında tarihi artış, 395 bin TL’ye kadar yardım sağlanacak: Kim ne kadar ödeme alacak, şartlar neler olacak?

Doğum yardımında tarihi artış, 395 bin TL’ye kadar yardım sağlanacak: Kim ne kadar ödeme alacak, şartlar neler olacak?

Sputnik Türkiye

Hürriyet yazarı Noyan Doğan’ın aktardığı bilgilere göre, Meclis’e sunulan torba kanun teklifiyle doğum yardımı sisteminde önemli değişiklikler yapılıyor. Yeni... 13.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-13T07:29+0300

2025-03-13T07:29+0300

2025-03-13T07:31+0300

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2015 yılından beri uygulanan doğum yardımı sisteminde köklü değişiklikler yapılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2025’i "Aile Yılı" ilan etmesi ve Türkiye’de doğurganlık hızının alarm verici seviyeye düşmesi bu düzenlemeyi zorunlu kıldı.Yetkililer, bu düşüşün nüfusun yenilenme seviyesinin altına indiğini gösterdiğini ve doğum hızını artırmak için doğum yardımının genişletildiğini belirtiyor.Doğum yardımında hangi değişiklikler yapıldı?Yeni düzenleme kapsamında, 1 Ocak 2025’ten itibaren doğan çocuklar için doğum yardımı miktarları önemli ölçüde artırılıyor. İşte yeni destek ödemeleri:Bu yardımlar çocuklar 5 yaşına gelene kadar düzenli olarak ödenecek.Üç çocuklu bir anneye 395 bin TL’ye kadar destek verilecekYeni sistemde, üç çocuk sahibi olan anneler için toplamda 395 bin TL’ye varan doğum yardımı sağlanacak. Ödeme hesaplaması şu şekilde olacak:Bu hesaplamaya göre, üç çocuk sahibi bir anne, çocukları 5 yaşına gelene kadar toplam 395 bin TL doğum yardımı alacak.İki çocuklu bir anneye ise 5 yıl boyunca toplam 95 bin TL destek sağlanacak.Kimler yararlanabilecek? Başvuru şartları neler?Yeni doğum yardımı sisteminde herhangi bir kriter veya şart aranmayacak. 1 Ocak 2025’ten sonra doğan her çocuk için anneler doğrudan başvuru yapabilecek. Yardımlar, her ay annelerin hesaplarına yatırılacak.Yeni doğum yardımı nüfus artışına katkı sağlayacak mı?Türkiye’nin genç nüfus oranının giderek düşmesi ve nüfusun yaşlanması, hükümeti nüfus politikalarında yeni adımlar atmaya yönlendirdi.Uzmanlar, bu tür doğum teşviklerinin, Avrupa’daki benzer uygulamalarda nüfus artışına olumlu katkı sağladığını belirtiyor. Yeni doğum yardımı düzenlemesinin Türkiye’de de benzer bir etki yaratması bekleniyor.Doğum yardımında yeni döneme giriliyorMeclis gündeminde olan düzenlemenin yasalaşması halinde, anneler için büyük bir ekonomik destek sağlanacak. Özellikle ikinci ve üçüncü çocuğu olan aileler için ciddi bir teşvik mekanizması oluşturulacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250313/meteorolojiden-sicakliklar-cakilacak-uyarisi-kar-alarmi-verildi-kara-kis-geri-geliyor-1094455400.html

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