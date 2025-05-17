https://anlatilaninotesi.com.tr/20250517/cumhurbaskani-erdogan-yeni-dogalgaz-kesfini-duyurdu-1096304682.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: 75 milyar metreküplük doğalgaz keşfedildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: 75 milyar metreküplük doğalgaz keşfedildi

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Göktepe-3 kuyusunda 75 milyar metreküp doğalgaz keşfedildiğini duyurdu. Erdoğan, yeni keşfin ekonomik değerinin 30 milyar... 17.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-17T14:13+0300

2025-05-17T14:13+0300

2025-05-17T14:22+0300

türki̇ye

recep tayyip erdoğan

i̇stanbul

abdülhamid han

doğalgaz

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/11/1096304525_0:124:2376:1460_1920x0_80_0_0_a5bee631c7f307eddd140838c1565d48.jpg

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da katıldığı bir hastane açılışında, Türkiye’nin enerji alanındaki yeni başarısını kamuoyuyla paylaştı. Erdoğan, Abdülhamid Han sondaj gemisi tarafından Göktepe-3 kuyusunda yapılan çalışmalar sonucunda 75 milyar metreküplük yeni doğalgaz keşfedildiğini açıkladı. Erdoğan, "Aziz milletim, sevgili İstanbullular, bugüne kadar Akdeniz'de 11, Karadeniz'de 38 sondaj yaptık. 7. nesil sondaj gemimiz Abdülhamid Han ile Göktepe-3 kuyusunda 27 Mart'ta başlayan çalışmalarımız dün itibariyle tamamlandı. 2154 metre su derinliğinde açılan 49 günlük sondaj, log ve test operasyonları sonucunda 3500 metre derinlikte tamamlanan Göktepe-3 kuyusundan dün müjdeli bir haber aldık" dedi.'75 milyar metreküplük yeni doğalgaz keşfi yaptık'"Büyük bir titizlikle yürütülen çalışmalar neticesinde hamdolsun sahada 75 milyar metreküplük yeni doğalgaz keşfi yaptık" diyen Erdoğan şunları kaydetti:"Bu miktarla konutlarımızın ihtiyacını yaklaşık 3,5 yıl boyunca tek başına karşılayacağız. Doğalgaz keşfimizin ekonomik değeri ise 30 milyar dolardır. Sahanın geliştirilmesinde Sakarya Projesi için yaptığımız yatırımlarla yüzer üretim platformunu kullanacağız."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250517/cumhurbaskani-erdogandan-lozan-tartismalarina-yanit-benden-boyle-bir-sey-duydunuz-mu-1096301591.html

türki̇ye

i̇stanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

recep tayyip erdoğan, i̇stanbul, abdülhamid han, doğalgaz