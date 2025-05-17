https://anlatilaninotesi.com.tr/20250517/cumhurbaskani-erdogan-yeni-dogalgaz-kesfini-duyurdu-1096304682.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: 75 milyar metreküplük doğalgaz keşfedildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: 75 milyar metreküplük doğalgaz keşfedildi
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Göktepe-3 kuyusunda 75 milyar metreküp doğalgaz keşfedildiğini duyurdu. Erdoğan, yeni keşfin ekonomik değerinin 30 milyar... 17.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-17T14:13+0300
2025-05-17T14:13+0300
2025-05-17T14:22+0300
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da katıldığı bir hastane açılışında, Türkiye’nin enerji alanındaki yeni başarısını kamuoyuyla paylaştı. Erdoğan, Abdülhamid Han sondaj gemisi tarafından Göktepe-3 kuyusunda yapılan çalışmalar sonucunda 75 milyar metreküplük yeni doğalgaz keşfedildiğini açıkladı. Erdoğan, "Aziz milletim, sevgili İstanbullular, bugüne kadar Akdeniz'de 11, Karadeniz'de 38 sondaj yaptık. 7. nesil sondaj gemimiz Abdülhamid Han ile Göktepe-3 kuyusunda 27 Mart'ta başlayan çalışmalarımız dün itibariyle tamamlandı. 2154 metre su derinliğinde açılan 49 günlük sondaj, log ve test operasyonları sonucunda 3500 metre derinlikte tamamlanan Göktepe-3 kuyusundan dün müjdeli bir haber aldık" dedi.'75 milyar metreküplük yeni doğalgaz keşfi yaptık'"Büyük bir titizlikle yürütülen çalışmalar neticesinde hamdolsun sahada 75 milyar metreküplük yeni doğalgaz keşfi yaptık" diyen Erdoğan şunları kaydetti:"Bu miktarla konutlarımızın ihtiyacını yaklaşık 3,5 yıl boyunca tek başına karşılayacağız. Doğalgaz keşfimizin ekonomik değeri ise 30 milyar dolardır. Sahanın geliştirilmesinde Sakarya Projesi için yaptığımız yatırımlarla yüzer üretim platformunu kullanacağız."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250517/cumhurbaskani-erdogandan-lozan-tartismalarina-yanit-benden-boyle-bir-sey-duydunuz-mu-1096301591.html
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recep tayyip erdoğan, i̇stanbul, abdülhamid han, doğalgaz
recep tayyip erdoğan, i̇stanbul, abdülhamid han, doğalgaz
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: 75 milyar metreküplük doğalgaz keşfedildi
14:13 17.05.2025 (güncellendi: 14:22 17.05.2025)
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Göktepe-3 kuyusunda 75 milyar metreküp doğalgaz keşfedildiğini duyurdu. Erdoğan, yeni keşfin ekonomik değerinin 30 milyar dolar olduğunu açıkladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da katıldığı bir hastane açılışında, Türkiye’nin enerji alanındaki yeni başarısını kamuoyuyla paylaştı. Erdoğan, Abdülhamid Han sondaj gemisi tarafından Göktepe-3 kuyusunda yapılan çalışmalar sonucunda 75 milyar metreküplük yeni doğalgaz keşfedildiğini açıkladı.
Erdoğan, "Aziz milletim, sevgili İstanbullular, bugüne kadar Akdeniz'de 11, Karadeniz'de 38 sondaj yaptık. 7. nesil sondaj gemimiz Abdülhamid Han ile Göktepe-3 kuyusunda 27 Mart'ta başlayan çalışmalarımız dün itibariyle tamamlandı. 2154 metre su derinliğinde açılan 49 günlük sondaj, log ve test operasyonları sonucunda 3500 metre derinlikte tamamlanan Göktepe-3 kuyusundan dün müjdeli bir haber aldık" dedi.
'75 milyar metreküplük yeni doğalgaz keşfi yaptık'
"Büyük bir titizlikle yürütülen çalışmalar neticesinde hamdolsun sahada 75 milyar metreküplük yeni doğalgaz keşfi yaptık" diyen Erdoğan şunları kaydetti:
"Bu miktarla konutlarımızın ihtiyacını yaklaşık 3,5 yıl boyunca tek başına karşılayacağız. Doğalgaz keşfimizin ekonomik değeri ise 30 milyar dolardır. Sahanın geliştirilmesinde Sakarya Projesi için yaptığımız yatırımlarla yüzer üretim platformunu kullanacağız."