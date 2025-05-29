https://anlatilaninotesi.com.tr/20250529/elon-musk-reddetti-herhangi-bir-anlasma-imzalanmadi-1096609680.html
Elon Musk reddetti: 'Herhangi bir anlaşma imzalanmadı'
Elon Musk reddetti: 'Herhangi bir anlaşma imzalanmadı'
Sputnik Türkiye
Elon Musk, Telegram CEO’su Pavel Durov’un, Telegram ile xAI arasında yapılan işbirliğiyle ilgili açıklamalarını yalanladı ve "Herhangi bir anlaşma imzalanmadı"... 29.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-29T05:34+0300
2025-05-29T05:34+0300
2025-05-29T05:34+0300
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ABD’li girişimci Elon Musk, Telegram’ın kurucusu Pavel Durov’un Telegram ile Musk’ın şirketi xAI arasında yapılan işbirliğine ilişkin açıklamalarına sosyal medya platformu X üzerinden yanıt verdi. Musk, "Herhangi bir anlaşma imzalanmadı." ifadelerini kullanarak Durov’un iddialarını yalanladı.Durov yaptığı açıklamada, Telegram ile xAI'nin, Musk’ın geliştirdiği yapay zeka sohbet robotu Grok’un Telegram kullanıcılarına sunulması amacıyla bir yıl süreyle işbirliği yapmayı kabul ettiklerini belirtmişti. Durov ayrıca bu anlaşma kapsamında Telegram’ın, xAI’den 300 milyon dolar değerinde nakit ve öz sermaye alacağını da açıklamıştı.Elon Musk ise Durov’un paylaşımına doğrudan yanıt vererek, aralarında herhangi bir anlaşmanın imzalanmadığını ifade etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250529/elon-musk-doge-baskanligindan-istifa-etti-1096609020.html
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elon musk, abd, telegram, musk, x
elon musk, abd, telegram, musk, x
Elon Musk reddetti: 'Herhangi bir anlaşma imzalanmadı'
Elon Musk, Telegram CEO’su Pavel Durov’un, Telegram ile xAI arasında yapılan işbirliğiyle ilgili açıklamalarını yalanladı ve "Herhangi bir anlaşma imzalanmadı" dedi.
ABD’li girişimci Elon Musk, Telegram’ın kurucusu Pavel Durov’un Telegram ile Musk’ın şirketi xAI arasında yapılan işbirliğine ilişkin açıklamalarına sosyal medya platformu X üzerinden yanıt verdi.
Musk, "Herhangi bir anlaşma imzalanmadı." ifadelerini kullanarak Durov’un iddialarını yalanladı.
Durov yaptığı açıklamada, Telegram ile xAI'nin, Musk’ın geliştirdiği yapay zeka sohbet robotu Grok’un Telegram kullanıcılarına sunulması amacıyla bir yıl süreyle işbirliği yapmayı kabul ettiklerini belirtmişti. Durov ayrıca bu anlaşma kapsamında Telegram’ın, xAI’den 300 milyon dolar değerinde nakit ve öz sermaye alacağını da açıklamıştı.
Elon Musk ise Durov’un paylaşımına doğrudan yanıt vererek, aralarında herhangi bir anlaşmanın imzalanmadığını ifade etti.