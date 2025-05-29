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Elon Musk, 'DOGE' Başkanlığından istifa etti
Elon Musk, 'DOGE' Başkanlığından istifa etti
Sputnik Türkiye
Elon Musk, özel hükümet çalışanı olarak yürüttüğü Hükümet Verimliliği Bakanlığı (DOGE) görev süresinin sona erdiğini duyurdu. 29.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-29T03:58+0300
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ABD’de Hükümet Verimliliği Bakanlığı (DOGE) Başkanı olarak görev yapan Elon Musk, özel hükümet çalışanı statüsünde yürüttüğü görev süresinin sona erdiğini açıkladı.Musk, sosyal medya platformu üzerinden yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:Politico’nun 19 Mayıs tarihli analizine göre, Musk son dönemde kamuoyunun gözünden bir ölçüde uzaklaştı ve adından siyasi gündemde daha az söz edilir oldu. Musk, ilerleyen dönemde şirketlerine daha fazla zaman ayırmayı planladığını belirtti.Trump yönetimi tarafından kurulan ve Musk başkanlığında faaliyet gösteren DOGE, kamu harcamalarındaki israfı azaltmak ve federal kurumları yeniden yapılandırmak amacıyla çalışmalar yürütüyor. ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson, daha önce yaptığı bir açıklamada, DOGE’nin Kongre tarafından yetkilendirilmemiş hükümet harcamalarına ilişkin 'şok edici' bulgular ortaya koyduğunu ifade etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250528/trump-abdnin-ankara-buyukelcisi-barrack-suriye-ozel-temsilcisi-de-olacak-1096607463.html
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elon musk, abd, doge, musk, donald trump, mike johnson
elon musk, abd, doge, musk, donald trump, mike johnson

Elon Musk, 'DOGE' Başkanlığından istifa etti

03:58 29.05.2025
© AP Photo / Alex BrandonElon Musk
Elon Musk - Sputnik Türkiye, 1920, 29.05.2025
© AP Photo / Alex Brandon
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Elon Musk, özel hükümet çalışanı olarak yürüttüğü Hükümet Verimliliği Bakanlığı (DOGE) görev süresinin sona erdiğini duyurdu.
ABD’de Hükümet Verimliliği Bakanlığı (DOGE) Başkanı olarak görev yapan Elon Musk, özel hükümet çalışanı statüsünde yürüttüğü görev süresinin sona erdiğini açıkladı.
Musk, sosyal medya platformu üzerinden yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Özel Hükümet Çalışanı olarak planlanmış zamanım sona ererken, Başkan Trump’a israfı azaltma fırsatı için teşekkür etmek istiyorum. DOGE misyonu, hükümet genelinde bir yaşam biçimi haline geldikçe zamanla daha da güçlenecek"

Politico’nun 19 Mayıs tarihli analizine göre, Musk son dönemde kamuoyunun gözünden bir ölçüde uzaklaştı ve adından siyasi gündemde daha az söz edilir oldu. Musk, ilerleyen dönemde şirketlerine daha fazla zaman ayırmayı planladığını belirtti.
Trump yönetimi tarafından kurulan ve Musk başkanlığında faaliyet gösteren DOGE, kamu harcamalarındaki israfı azaltmak ve federal kurumları yeniden yapılandırmak amacıyla çalışmalar yürütüyor.
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson, daha önce yaptığı bir açıklamada, DOGE’nin Kongre tarafından yetkilendirilmemiş hükümet harcamalarına ilişkin 'şok edici' bulgular ortaya koyduğunu ifade etmişti.
Tom Barrack - Sputnik Türkiye, 1920, 28.05.2025
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