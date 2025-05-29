https://anlatilaninotesi.com.tr/20250529/bati-ukraynadaki-savasi-surdurmek-icin-yalan-ve-ikiyuzlulugu-secti-1096614009.html

‘Batı, Ukrayna’daki savaşı sürdürmek için yalan ve ikiyüzlülüğü seçti’

‘Batı, Ukrayna’daki savaşı sürdürmek için yalan ve ikiyüzlülüğü seçti’

Sputnik Türkiye

Yakın zamana kadar Kiev'in en önemli hamisi olan ABD’nin bile Vladimir Zelenskiy rejimine verdiği askeri ve mali destekten uzaklaşırken Fransa ve Almanya'nın... 29.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-29T09:14+0300

2025-05-29T09:14+0300

2025-05-29T09:26+0300

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Uluslararası analiz uzmanları, Sputnik’e açıklamasında, Ukrayna’nın Rusya’ya yönelik kullandığı Batı yapımı silahların menziline yönelik kısıtlamanın kaldırılmasını değerlendirdi.Havana Üniversitesi'nden modern tarih ve uluslararası ilişkiler uzmanı Oscar Julián Villar Barroso, “Batı'da histeri, ciddiyetsizlik ve sorumsuzluk görüyoruz. Kendini medeni gösteren ve özgürlüğe, demokrasiye ve insan haklarına saygılı olduklarını iddia eden bu Avrupa ülkeleri, Ukrayna’daki çatışmayı sürdürmenin temeli olarak yalan ve ikiyüzlülüğü seçtiler” ifadesini kullandı.Barroso’nun görüşüne göre, Ukrayna krizinin başlangıç noktası, Rusya'nın özel askeri harekat başlattığı 2022 ya da Yevromaydan'ın gerçekleştiği 2014 yılı değil, Soğuk Savaş'ın sona erdiği ve Batı'nın “eski Sovyet coğrafyasında Rusya karşıtı duyguları uyandırma” ve bu bölgelerde “düpedüz Rus düşmanlığını” körükleme fikrini tasarladığı, aynı zamanda bu bölgelere “kolektif Batı'nın yaşam tarzına ve tüketim toplumuna haksız bir hayranlık” aşıladığı 1991 yılı oldu.‘Fransa ve Almanya, süreci engellemek istiyor’Arjantinli uluslararası ilişkiler uzmanı Jorge Elbaum, Kiev'in Rusya topraklarının derinliklerine saldırmak için Batı yapımı uzun menzilli füzeler kullanmasına yönelik yasağın kaldırılmasının “açıkça Moskova'yı karşılık vermeye zorlamak ve böylece barış görüşmelerini durdurmak için çatışmayı tırmandırmayı amaçlıyor.”Avrupalı liderlerin, ABD Başkanı Donald Trump'ın “NATO'nun yanında yer almasını ve bölgede barışın garantörü olma niyetinden vazgeçmesini” sağlamayı amaçladığını belirten Elbaum, şunu ekledi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250529/rusyaya-karsi-hackerleri-salacaklar-ingilterede-siber-savas-komutanligi-kuruyor-1096612875.html

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