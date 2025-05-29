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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250529/bati-ukraynadaki-savasi-surdurmek-icin-yalan-ve-ikiyuzlulugu-secti-1096614009.html
‘Batı, Ukrayna’daki savaşı sürdürmek için yalan ve ikiyüzlülüğü seçti’
‘Batı, Ukrayna’daki savaşı sürdürmek için yalan ve ikiyüzlülüğü seçti’
Sputnik Türkiye
Yakın zamana kadar Kiev'in en önemli hamisi olan ABD’nin bile Vladimir Zelenskiy rejimine verdiği askeri ve mali destekten uzaklaşırken Fransa ve Almanya'nın... 29.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-29T09:14+0300
2025-05-29T09:26+0300
ukrayna kri̇zi̇
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Uluslararası analiz uzmanları, Sputnik’e açıklamasında, Ukrayna’nın Rusya’ya yönelik kullandığı Batı yapımı silahların menziline yönelik kısıtlamanın kaldırılmasını değerlendirdi.Havana Üniversitesi'nden modern tarih ve uluslararası ilişkiler uzmanı Oscar Julián Villar Barroso, “Batı'da histeri, ciddiyetsizlik ve sorumsuzluk görüyoruz. Kendini medeni gösteren ve özgürlüğe, demokrasiye ve insan haklarına saygılı olduklarını iddia eden bu Avrupa ülkeleri, Ukrayna’daki çatışmayı sürdürmenin temeli olarak yalan ve ikiyüzlülüğü seçtiler” ifadesini kullandı.Barroso’nun görüşüne göre, Ukrayna krizinin başlangıç noktası, Rusya'nın özel askeri harekat başlattığı 2022 ya da Yevromaydan'ın gerçekleştiği 2014 yılı değil, Soğuk Savaş'ın sona erdiği ve Batı'nın “eski Sovyet coğrafyasında Rusya karşıtı duyguları uyandırma” ve bu bölgelerde “düpedüz Rus düşmanlığını” körükleme fikrini tasarladığı, aynı zamanda bu bölgelere “kolektif Batı'nın yaşam tarzına ve tüketim toplumuna haksız bir hayranlık” aşıladığı 1991 yılı oldu.‘Fransa ve Almanya, süreci engellemek istiyor’Arjantinli uluslararası ilişkiler uzmanı Jorge Elbaum, Kiev'in Rusya topraklarının derinliklerine saldırmak için Batı yapımı uzun menzilli füzeler kullanmasına yönelik yasağın kaldırılmasının “açıkça Moskova'yı karşılık vermeye zorlamak ve böylece barış görüşmelerini durdurmak için çatışmayı tırmandırmayı amaçlıyor.”Avrupalı liderlerin, ABD Başkanı Donald Trump'ın “NATO'nun yanında yer almasını ve bölgede barışın garantörü olma niyetinden vazgeçmesini” sağlamayı amaçladığını belirten Elbaum, şunu ekledi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250529/rusyaya-karsi-hackerleri-salacaklar-ingilterede-siber-savas-komutanligi-kuruyor-1096612875.html
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analiz, uzman, görüş, küba, arjantin, ukrayna, rusya, abd, vladimir zelenskiy, donald trump, uzun menzilli füze
analiz, uzman, görüş, küba, arjantin, ukrayna, rusya, abd, vladimir zelenskiy, donald trump, uzun menzilli füze

‘Batı, Ukrayna’daki savaşı sürdürmek için yalan ve ikiyüzlülüğü seçti’

09:14 29.05.2025 (güncellendi: 09:26 29.05.2025)
© Sputnik / Yapay zeka tarafından üretildiBatı ülkeleri Ukrayna'daki savaşın sürmesini istiyor
Batı ülkeleri Ukrayna'daki savaşın sürmesini istiyor - Sputnik Türkiye, 1920, 29.05.2025
© Sputnik / Yapay zeka tarafından üretildi
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Yakın zamana kadar Kiev'in en önemli hamisi olan ABD’nin bile Vladimir Zelenskiy rejimine verdiği askeri ve mali destekten uzaklaşırken Fransa ve Almanya'nın Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakerelerin durmasına ve çatışmanın devam etmesine ilgi gösterdiği belirtildi.
Uluslararası analiz uzmanları, Sputnik’e açıklamasında, Ukrayna’nın Rusya’ya yönelik kullandığı Batı yapımı silahların menziline yönelik kısıtlamanın kaldırılmasını değerlendirdi.
Havana Üniversitesi'nden modern tarih ve uluslararası ilişkiler uzmanı Oscar Julián Villar Barroso, “Batı'da histeri, ciddiyetsizlik ve sorumsuzluk görüyoruz. Kendini medeni gösteren ve özgürlüğe, demokrasiye ve insan haklarına saygılı olduklarını iddia eden bu Avrupa ülkeleri, Ukrayna’daki çatışmayı sürdürmenin temeli olarak yalan ve ikiyüzlülüğü seçtiler” ifadesini kullandı.
Barroso’nun görüşüne göre, Ukrayna krizinin başlangıç noktası, Rusya'nın özel askeri harekat başlattığı 2022 ya da Yevromaydan'ın gerçekleştiği 2014 yılı değil, Soğuk Savaş'ın sona erdiği ve Batı'nın “eski Sovyet coğrafyasında Rusya karşıtı duyguları uyandırma” ve bu bölgelerde “düpedüz Rus düşmanlığını” körükleme fikrini tasarladığı, aynı zamanda bu bölgelere “kolektif Batı'nın yaşam tarzına ve tüketim toplumuna haksız bir hayranlık” aşıladığı 1991 yılı oldu.

‘Fransa ve Almanya, süreci engellemek istiyor’

Arjantinli uluslararası ilişkiler uzmanı Jorge Elbaum, Kiev'in Rusya topraklarının derinliklerine saldırmak için Batı yapımı uzun menzilli füzeler kullanmasına yönelik yasağın kaldırılmasının “açıkça Moskova'yı karşılık vermeye zorlamak ve böylece barış görüşmelerini durdurmak için çatışmayı tırmandırmayı amaçlıyor.”
Avrupalı liderlerin, ABD Başkanı Donald Trump'ın “NATO'nun yanında yer almasını ve bölgede barışın garantörü olma niyetinden vazgeçmesini” sağlamayı amaçladığını belirten Elbaum, şunu ekledi:
Trump'ın NATO'nun kavgacı tutumunu bir ölçüde paylaşmayı bıraktığı andan itibaren, başta Fransa, Polonya, Almanya ve İngiltere olmak üzere Avrupa ülkeleri gerilimi tırmandırarak durumu durma noktasına getirdi.
Anonymous - Sputnik Türkiye, 1920, 29.05.2025
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