https://anlatilaninotesi.com.tr/20250529/rusyaya-karsi-hackerleri-salacaklar-ingilterede-siber-savas-komutanligi-kuruyor-1096612875.html

Rusya’ya karşı hackerleri salacaklar: İngiltere’de siber savaş komutanlığı kuruyor

Rusya’ya karşı hackerleri salacaklar: İngiltere’de siber savaş komutanlığı kuruyor

Sputnik Türkiye

İngiltere Savunma Bakanlığı’nın, hedefi Rusya ile siber savaş olacak yeni bir komutanlık kurma çalışmalarını başlattığı belirtildi. 29.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-29T08:26+0300

2025-05-29T08:26+0300

2025-05-29T08:23+0300

dünya

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rusya

bilgisayar korsanı

hacker

siber savaş

the telegraph

john healey

i̇ngiltere savunma bakanlığı

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İngiliz The Telegraph gazetesinde çıkan bir yazıya göre, Londra Moskova’nın üzerine bilgisayar korsanlarını salmaya hazırlanıyor.Yazıda, “İngiltere Savunma Bakanı John Healey, İngiliz ordusunun yapay zeka ve hackerlardan oluşan bir ekip için bir milyar pounddan fazla harcayacağını açıkladı" ifadesine yer verilirken şu kaydedildi: Özellikle saldırı operasyonları için yapay zeka sistemlerini aktif olarak kullanacak yeni bir Siber ve Elektromanyetik Komutanlık oluşturulmakta olduğunu belirten gazete, İngiltere’nin yeni saldırgan siber yeteneklerinin ayrıntılarının gizli tutulduğuna dikkat çekerek şunu ekledi:Rusya’ya saldırılar yoğunlaşarak artıyorUzmanlar Rusya'ya karşı eşi benzeri görülmemiş bir hacker faaliyetine dikkat çekiyor. Nitekim Nisan ayı sonunda Solar Group of Companies analistleri, 2025 yılının ilk çeyreğinde Rus web sitelerine yapılan saldırı sayısının 801 milyona yükseldiğini ve bu rakamın 2024 yılının aynı dönemine kıyasla iki kat daha fazla olduğunu açıkladı. Şirketin verdiği bilgiye göre, en fazla saldırı lojistik sektörü, devlet kurumları ve bankacılık kuruluşlarına yönelik gerçekleşti.

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i̇ngiltere, rusya, bilgisayar korsanı, hacker, siber savaş, the telegraph, john healey, i̇ngiltere savunma bakanlığı