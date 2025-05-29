https://anlatilaninotesi.com.tr/20250529/rusyaya-karsi-hackerleri-salacaklar-ingilterede-siber-savas-komutanligi-kuruyor-1096612875.html
Rusya’ya karşı hackerleri salacaklar: İngiltere’de siber savaş komutanlığı kuruyor
Rusya’ya karşı hackerleri salacaklar: İngiltere’de siber savaş komutanlığı kuruyor
Sputnik Türkiye
İngiltere Savunma Bakanlığı’nın, hedefi Rusya ile siber savaş olacak yeni bir komutanlık kurma çalışmalarını başlattığı belirtildi. 29.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-29T08:26+0300
2025-05-29T08:26+0300
2025-05-29T08:23+0300
dünya
i̇ngiltere
rusya
bilgisayar korsanı
hacker
siber savaş
the telegraph
john healey
i̇ngiltere savunma bakanlığı
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İngiliz The Telegraph gazetesinde çıkan bir yazıya göre, Londra Moskova’nın üzerine bilgisayar korsanlarını salmaya hazırlanıyor.Yazıda, “İngiltere Savunma Bakanı John Healey, İngiliz ordusunun yapay zeka ve hackerlardan oluşan bir ekip için bir milyar pounddan fazla harcayacağını açıkladı" ifadesine yer verilirken şu kaydedildi: Özellikle saldırı operasyonları için yapay zeka sistemlerini aktif olarak kullanacak yeni bir Siber ve Elektromanyetik Komutanlık oluşturulmakta olduğunu belirten gazete, İngiltere’nin yeni saldırgan siber yeteneklerinin ayrıntılarının gizli tutulduğuna dikkat çekerek şunu ekledi:Rusya’ya saldırılar yoğunlaşarak artıyorUzmanlar Rusya'ya karşı eşi benzeri görülmemiş bir hacker faaliyetine dikkat çekiyor. Nitekim Nisan ayı sonunda Solar Group of Companies analistleri, 2025 yılının ilk çeyreğinde Rus web sitelerine yapılan saldırı sayısının 801 milyona yükseldiğini ve bu rakamın 2024 yılının aynı dönemine kıyasla iki kat daha fazla olduğunu açıkladı. Şirketin verdiği bilgiye göre, en fazla saldırı lojistik sektörü, devlet kurumları ve bankacılık kuruluşlarına yönelik gerçekleşti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250529/abd-uluslararasi-ticaret-mahkemesi-trumpin-gumruk-vergilerini-engelledi-baskan-yasal-yetkini-asti-1096611878.html
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i̇ngiltere, rusya, bilgisayar korsanı, hacker, siber savaş, the telegraph, john healey, i̇ngiltere savunma bakanlığı
i̇ngiltere, rusya, bilgisayar korsanı, hacker, siber savaş, the telegraph, john healey, i̇ngiltere savunma bakanlığı
Rusya’ya karşı hackerleri salacaklar: İngiltere’de siber savaş komutanlığı kuruyor
İngiltere Savunma Bakanlığı’nın, hedefi Rusya ile siber savaş olacak yeni bir komutanlık kurma çalışmalarını başlattığı belirtildi.
İngiliz The Telegraph
gazetesinde çıkan bir yazıya göre, Londra Moskova’nın üzerine bilgisayar korsanlarını salmaya hazırlanıyor.
Yazıda, “İngiltere Savunma Bakanı John Healey, İngiliz ordusunun yapay zeka ve hackerlardan oluşan bir ekip için bir milyar pounddan fazla harcayacağını açıkladı" ifadesine yer verilirken şu kaydedildi:
Healey, Rusya gibi düşman devletlerle savaşmak için silahlı kuvvetlere daha fazla çevrimiçi yetenek kazandırma sözü verdi.
Özellikle saldırı operasyonları için yapay zeka sistemlerini aktif olarak kullanacak yeni bir Siber ve Elektromanyetik Komutanlık oluşturulmakta olduğunu belirten gazete, İngiltere’nin yeni saldırgan siber yeteneklerinin ayrıntılarının gizli tutulduğuna dikkat çekerek şunu ekledi:
John Healey'nin konuşması, İngiltere'nin saldırgan hacker saldırıları gerçekleştirme arzusunun şimdiye kadarki en açık göstergesiydi.
Rusya’ya saldırılar yoğunlaşarak artıyor
Uzmanlar Rusya'ya karşı eşi benzeri görülmemiş bir hacker faaliyetine dikkat çekiyor. Nitekim Nisan ayı sonunda Solar Group of Companies analistleri, 2025 yılının ilk çeyreğinde Rus web sitelerine yapılan saldırı sayısının 801 milyona yükseldiğini ve bu rakamın 2024 yılının aynı dönemine kıyasla iki kat daha fazla olduğunu açıkladı. Şirketin verdiği bilgiye göre, en fazla saldırı lojistik sektörü, devlet kurumları ve bankacılık kuruluşlarına yönelik gerçekleşti.