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Bakan Yerlikaya: Düzenleme sonrası çakarlı araç sayısı yüzde 80 azaldı
Bakan Yerlikaya: Düzenleme sonrası çakarlı araç sayısı yüzde 80 azaldı
Sputnik Türkiye
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Karayolları Trafik Kanunu'nda yapılacak değişiklikleri canlı yayında anlattı. Yasa dışı çakarlarla ilgili toplumda büyük nefret... 29.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-29T02:47+0300
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İçişleri Bakanı Yerlikaya CNN Türk'teki Tarafsız Bölge programında, TBMM Adalet Komisyonu'nda görüşülen Karayolları Trafik Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifine ilişkin soruları yanıtladı.Bakan Yerlikaya, 36 maddelik kanun teklifine ilişkin bilgiler vererek göreve başladığı 2023'te günlük ortalama 17.9 kişinin trafik kazalarında hayatını kaybettiğini, 2024'te bu sayının 17.4'e düştüğünü belirtti.'Güvenli Trafik Güvenli Türkiye' mottosuyla 2030'a kadar trafikteki can kayıplarını yarı yarıya, 2050'de ise sıfıra indirmeyi planladıklarını belirten Yerlikaya, İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda üçer yıllık eylem planı hazırlandığını anlattı.'Düzenleme sonrası çakarlı araç sayısı yüzde 80 azalmış'Yasa dışı çakarlarla ilgili toplumda büyük nefret oluştuğunu belirten Yerlikaya konuyla ilgili şunları söyledi:Hız ihlaliyle ilgili yapılan düzenlemeye açıklık getiren Yerlikaya, konuşmasına şöyle devam etti:'90'la gitmeniz gereken yerde 140'la giderseniz ehliyetiniz alınacak'Faaliyete geçecek mobil uygulama ile vatandaşların radar bölgelerini görebileceğini anlatan Yerlikaya, yapay zeka destekli radarlarla ilgili şunları anlattı:'2016'dan beri gönüllü, güvenli giden Suriyeli muhacirlerin sayısı 1 milyonu aştı'Karayolları Trafik Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi dılında göç yönetimine değinen Yerlikaya, konuşmasına şöyle devam etti:Yerlikaya Türkiye'de toplam 3 milyon 988 bin 257 yabancı bulunduğunu, bunlardan 2 milyon 711 bin 170'inin geçici koruma altındaki Suriyeliler, 1 milyon 104 bin 385'inin ikamet izni olanlar ve 172 bin 602'sinin ise uluslararası koruma altındakiler olduğunu söyledi.Bakan Yerlikaya, "2016'dan beri gönüllü, güvenli giden Suriyeli muhacirlerin sayısı 1 milyonu aştı ve bunun 250 bini 9 Aralık'tan bugüne kadar oldu. 2016'dan beri gidenler 1 milyonu aştı ama 9 Aralık'tan günümüze Suriye'deki o büyük zaferden sonra çeyrek milyon oldu" dedi.
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i̇çişleri bakanlığı, suriye, trafik, trafik kontrolü, trafik cezası, ali yerlikaya
i̇çişleri bakanlığı, suriye, trafik, trafik kontrolü, trafik cezası, ali yerlikaya

Bakan Yerlikaya: Düzenleme sonrası çakarlı araç sayısı yüzde 80 azaldı

02:47 29.05.2025 (güncellendi: 02:48 29.05.2025)
© AA / Arif Hüdaverdi Yamanİçişleri Bakanı Ali Yerlikaya
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya - Sputnik Türkiye, 1920, 29.05.2025
© AA / Arif Hüdaverdi Yaman
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Karayolları Trafik Kanunu'nda yapılacak değişiklikleri canlı yayında anlattı. Yasa dışı çakarlarla ilgili toplumda büyük nefret oluştuğu söyleyen Yerlikaya "Düzenleme sonrası çakarlı araç sayısı yüzde 80 azalmış. İddia ediyorum yıl sonuna kadar bu oran yüzde 90'ı geçecek" dedi.
İçişleri Bakanı Yerlikaya CNN Türk'teki Tarafsız Bölge programında, TBMM Adalet Komisyonu'nda görüşülen Karayolları Trafik Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifine ilişkin soruları yanıtladı.
Bakan Yerlikaya, 36 maddelik kanun teklifine ilişkin bilgiler vererek göreve başladığı 2023'te günlük ortalama 17.9 kişinin trafik kazalarında hayatını kaybettiğini, 2024'te bu sayının 17.4'e düştüğünü belirtti.
'Güvenli Trafik Güvenli Türkiye' mottosuyla 2030'a kadar trafikteki can kayıplarını yarı yarıya, 2050'de ise sıfıra indirmeyi planladıklarını belirten Yerlikaya, İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda üçer yıllık eylem planı hazırlandığını anlattı.

'Düzenleme sonrası çakarlı araç sayısı yüzde 80 azalmış'

Yasa dışı çakarlarla ilgili toplumda büyük nefret oluştuğunu belirten Yerlikaya konuyla ilgili şunları söyledi:
"Cezası 6 bin 439 liraydı. Trafik Kanunu'nun 26'ncı maddesinde değişiklik yaptık. Para cezası 138 bin lira oldu, 30 gün ehliyetini alıyoruz, 30 gün de aracı trafikten men ediyoruz. İkincisinde 276 bin lira, bir yılda iki ve daha fazla oluyorsa bu ceza uygulanacak ve bu kişilerin ehliyetini 60 gün alıyoruz, 60 gün de aracı trafikten men ediyoruz. 2023-2024'te çakarla ilgili 100 bin 249 araç denetlenmiş, yüzde 266 daha fazla denetim yaparak 336 bini geçmişiz. Geçen sene 6 bin 79 kişiye 6 bin 439 lira ceza yazmışız, bir anda (yürürlüğe giren düzenleme sonrası) bakın 1203'e düşmüş. İkinci defa işlem yapılan bir kişi var. Düzenleme sonrası çakarlı araç sayısı yüzde 80 azalmış. İddia ediyorum yıl sonuna kadar bu oran yüzde 90'ı geçecek."
Hız ihlaliyle ilgili yapılan düzenlemeye açıklık getiren Yerlikaya, konuşmasına şöyle devam etti:
"Dünya Sağlık Örgütünün verileri, hızdaki her bir kilometrelik artışın ölüm riskini yüzde 4 arttırdığını ortaya koyuyor. Biz de şöyle bir şey yaptık, 5 kilometrelik toleransla, mesela 30 kilometre hız limiti olan okul önünde 36 dahil yakalanırsanız 2 bin lira getiriyoruz. 36'dan 40'a çıkarsan 2 bin lira. Ve burada 4 barem var, 5'erli sistem yaptık. Daha sonra 10'arlı duruma çıkıyoruz. 30 kilometre limitli bir yerde 76 ile yakaladığımız zaman 20 bin lira ceza, 30 gün ehliyetini alıyoruz. (56-65 kilometre limit aşımda) 25 bin lira ceza, 60 gün alıyoruz, 66 kilometre ve üzeri olduğunda 30 bin lira ceza ve 90 gün ehliyetini alıyoruz. Geriye doğru bir yıl içerisinde bu durum 5 kez tekrarlanırsa psiko-teknik değerlendirme ve psikiyatr muayenesine sevk ediyoruz. Yerleşim yerlerinde yeni nesil tripotlu radarlar ve araç içindeki seyyar radarlarla artık çok denetim yapacağız.''

'90'la gitmeniz gereken yerde 140'la giderseniz ehliyetiniz alınacak'

Faaliyete geçecek mobil uygulama ile vatandaşların radar bölgelerini görebileceğini anlatan Yerlikaya, yapay zeka destekli radarlarla ilgili şunları anlattı:

"Mobil radar cihazı Radarsan tarafından üretildi. Yapay zeka destekli bir cihaz. Radarlar her tarafa konulacak. Bunu hastane önüne, okul önüne koyacağız. En fazla kazanın olduğu yerlere konacak. Vatandaşlarımıza tuzak kurmuyoruz. Aplikasyonla nerede radar olacağını vatandaşlar görecek. Nokta atışı yerini söylemeyeceğiz. Amacımız ceza yazmak değil 'dikkat et buradayız demek'. Cihaz gece gündüz aynı kalitede çekebiliyor. Sadece hız değil, kemer kontrolü de yapabilecek. Ceza dakikalar içinde e-Devlet'e düşecek. Canımızın yandığı yerlere bunu kuracağız. 5. hız ihlali cezasında psiko-teknik değerlendirme yapılacak ve psikiyatri muayenesi olacak. Yerleşim yeri dışında 90'la gitmeniz gereken yerde 140'la giderseniz ehliyetiniz alınacak."

'2016'dan beri gönüllü, güvenli giden Suriyeli muhacirlerin sayısı 1 milyonu aştı'

Karayolları Trafik Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi dılında göç yönetimine değinen Yerlikaya, konuşmasına şöyle devam etti:
"9 Aralık'tan beri gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli geri dönüş yapan Suriyeliler bugün itibarıyla 250 bini geçti. 2 milyon 711 bin 170 geçici korumalı Suriyeli var. Bakın burada 47 bin aile gitti, 250 bin kişi. Sayın Cumhurbaşkanımız, 'Gönüllü, güvenli, onurlu gitmek isteyen Suriyeli kardeşlerimize bunu kolaylaştırmamız lazım.' dedi. Biz de oradaki Suriyeli ve yerli STK'larımızı topladık, konuştuk. Okul ve kış zamanı, 9 Aralık düşünün. Dediler ki 'Biz önden gidelim. Evimize, barkımıza, tarlamıza bir bakalım ne halde? Aradan 13 sene geçmiş.' Şu ana kadar 27 bin öncü göçmene, 1 Ocak'la 1 Temmuz arasında 3 kere gidip gelip orayı hazırlamayla ilgili izin verdik. Şimdi orada hazırlıklarını yapıyor. Okullar kapanacak, yaz tatili. Bayramdan sonra görüştüklerimiz, Suriyeli STK'lar, onların paylaşımları, ifadeleri bunun daha da artacağı yönünde."
Yerlikaya Türkiye'de toplam 3 milyon 988 bin 257 yabancı bulunduğunu, bunlardan 2 milyon 711 bin 170'inin geçici koruma altındaki Suriyeliler, 1 milyon 104 bin 385'inin ikamet izni olanlar ve 172 bin 602'sinin ise uluslararası koruma altındakiler olduğunu söyledi.
Bakan Yerlikaya, "2016'dan beri gönüllü, güvenli giden Suriyeli muhacirlerin sayısı 1 milyonu aştı ve bunun 250 bini 9 Aralık'tan bugüne kadar oldu. 2016'dan beri gidenler 1 milyonu aştı ama 9 Aralık'tan günümüze Suriye'deki o büyük zaferden sonra çeyrek milyon oldu" dedi.
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