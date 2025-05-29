https://anlatilaninotesi.com.tr/20250529/bakan-yerlikaya-duzenleme-sonrasi-cakarli-arac-sayisi-yuzde-80-azaldi-1096608642.html

Bakan Yerlikaya: Düzenleme sonrası çakarlı araç sayısı yüzde 80 azaldı

Bakan Yerlikaya: Düzenleme sonrası çakarlı araç sayısı yüzde 80 azaldı

Sputnik Türkiye

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Karayolları Trafik Kanunu'nda yapılacak değişiklikleri canlı yayında anlattı. Yasa dışı çakarlarla ilgili toplumda büyük nefret... 29.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-29T02:47+0300

2025-05-29T02:47+0300

2025-05-29T02:48+0300

i̇çişleri bakanlığı

suriye

türki̇ye

trafik

trafik kontrolü

trafik cezası

ali yerlikaya

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İçişleri Bakanı Yerlikaya CNN Türk'teki Tarafsız Bölge programında, TBMM Adalet Komisyonu'nda görüşülen Karayolları Trafik Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifine ilişkin soruları yanıtladı.Bakan Yerlikaya, 36 maddelik kanun teklifine ilişkin bilgiler vererek göreve başladığı 2023'te günlük ortalama 17.9 kişinin trafik kazalarında hayatını kaybettiğini, 2024'te bu sayının 17.4'e düştüğünü belirtti.'Güvenli Trafik Güvenli Türkiye' mottosuyla 2030'a kadar trafikteki can kayıplarını yarı yarıya, 2050'de ise sıfıra indirmeyi planladıklarını belirten Yerlikaya, İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda üçer yıllık eylem planı hazırlandığını anlattı.'Düzenleme sonrası çakarlı araç sayısı yüzde 80 azalmış'Yasa dışı çakarlarla ilgili toplumda büyük nefret oluştuğunu belirten Yerlikaya konuyla ilgili şunları söyledi:Hız ihlaliyle ilgili yapılan düzenlemeye açıklık getiren Yerlikaya, konuşmasına şöyle devam etti:'90'la gitmeniz gereken yerde 140'la giderseniz ehliyetiniz alınacak'Faaliyete geçecek mobil uygulama ile vatandaşların radar bölgelerini görebileceğini anlatan Yerlikaya, yapay zeka destekli radarlarla ilgili şunları anlattı:'2016'dan beri gönüllü, güvenli giden Suriyeli muhacirlerin sayısı 1 milyonu aştı'Karayolları Trafik Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi dılında göç yönetimine değinen Yerlikaya, konuşmasına şöyle devam etti:Yerlikaya Türkiye'de toplam 3 milyon 988 bin 257 yabancı bulunduğunu, bunlardan 2 milyon 711 bin 170'inin geçici koruma altındaki Suriyeliler, 1 milyon 104 bin 385'inin ikamet izni olanlar ve 172 bin 602'sinin ise uluslararası koruma altındakiler olduğunu söyledi.Bakan Yerlikaya, "2016'dan beri gönüllü, güvenli giden Suriyeli muhacirlerin sayısı 1 milyonu aştı ve bunun 250 bini 9 Aralık'tan bugüne kadar oldu. 2016'dan beri gidenler 1 milyonu aştı ama 9 Aralık'tan günümüze Suriye'deki o büyük zaferden sonra çeyrek milyon oldu" dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250529/cumhurbaskani-erdogan-hskya-4-yeni-uye-atadi--1096606423.html

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i̇çişleri bakanlığı, suriye, trafik, trafik kontrolü, trafik cezası, ali yerlikaya