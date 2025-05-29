https://anlatilaninotesi.com.tr/20250529/cumhurbaskani-erdogan-hskya-4-yeni-uye-atadi--1096606423.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, HSK'ya 4 yeni üye atadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, HSK'ya 4 yeni üye atadı
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Turan Kuloğlu, Serdar Ateş, Sait Özdemir ve Bülent Küfüdür'ü Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) üyeliğine atadı. 29.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-29T00:24+0300
2025-05-29T00:24+0300
2025-05-29T00:24+0300
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türkiye, hsk, hakimler ve savcılar kurulu (hsk)
türkiye, hsk, hakimler ve savcılar kurulu (hsk)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, HSK'ya 4 yeni üye atadı
Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Turan Kuloğlu, Serdar Ateş, Sait Özdemir ve Bülent Küfüdür'ü Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) üyeliğine atadı.