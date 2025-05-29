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ABD'de parkta oturanlara silahlı saldırı düzenlendi: 3'ü ağır, 7 yaralı
ABD'de parkta oturanlara silahlı saldırı düzenlendi: 3'ü ağır, 7 yaralı
Sputnik Türkiye
ABD'nin Vaşington eyaletinde bulunan Harry Todd Parkı'nda düzenlenen silahlı saldırıda 7 kişi vuruldu, 3'ünün durumunun ağır olduğu belirtildi. Olay sırasında... 29.05.2025, Sputnik Türkiye
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ABD'de bir parkta meydana gelen silahlı saldırıda yedi kişi vurularak yaralanırken, üçünün durumunun ağır olduğu açıklandı.Polis açıklamasına göre; Harry Todd Parkı’ndan gelen silah sesleri ihbarı üzerine olay yerine ulaşan ekipler 'son derece kaotik bir manzarayla' karşılaştı. Beş kişinin olay yerinden ambulansla, iki kişinin ise kendi imkanlarıyla hastanelere ulaştığı ifade edildi. Yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu belirtildi.Polis, saldırganların sayısı ya da kurbanların özellikle hedef alınıp alınmadığı hakkında henüz bilgi sahibi olmadıklarını belirtti. Olayla ilgili henüz gözaltı yapılmadı. Olay anında Amerikan Gölü kıyısındaki parkta 100’den fazla insanın bulunduğu açıklandı.
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abd, saldırı, silahlı saldırı, saldırı girişimi, washington, washington dc, terör, terör örgütü, terör saldırısı, terör hücresi, terör örgütleri, terör finansmanı, terör suçu
abd, saldırı, silahlı saldırı, saldırı girişimi, washington, washington dc, terör, terör örgütü, terör saldırısı, terör hücresi, terör örgütleri, terör finansmanı, terör suçu

ABD'de parkta oturanlara silahlı saldırı düzenlendi: 3'ü ağır, 7 yaralı

18:00 29.05.2025
© AAABD
ABD - Sputnik Türkiye, 1920, 29.05.2025
© AA
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ABD'nin Vaşington eyaletinde bulunan Harry Todd Parkı'nda düzenlenen silahlı saldırıda 7 kişi vuruldu, 3'ünün durumunun ağır olduğu belirtildi. Olay sırasında parkta 100'den fazla kişinin bulunduğu belirtilirken, saldırgan ya da saldırganlarla ilgili henüz gözaltı yapılmadı.
ABD'de bir parkta meydana gelen silahlı saldırıda yedi kişi vurularak yaralanırken, üçünün durumunun ağır olduğu açıklandı.
Polis açıklamasına göre; Harry Todd Parkı’ndan gelen silah sesleri ihbarı üzerine olay yerine ulaşan ekipler 'son derece kaotik bir manzarayla' karşılaştı. Beş kişinin olay yerinden ambulansla, iki kişinin ise kendi imkanlarıyla hastanelere ulaştığı ifade edildi. Yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu belirtildi.
Polis, saldırganların sayısı ya da kurbanların özellikle hedef alınıp alınmadığı hakkında henüz bilgi sahibi olmadıklarını belirtti. Olayla ilgili henüz gözaltı yapılmadı. Olay anında Amerikan Gölü kıyısındaki parkta 100’den fazla insanın bulunduğu açıklandı.
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