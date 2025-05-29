https://anlatilaninotesi.com.tr/20250529/abdde-parkta-oturanlara-silahli-saldiri-duzenlendi-3u-agir-7-yarali-1096635713.html

ABD'de parkta oturanlara silahlı saldırı düzenlendi: 3'ü ağır, 7 yaralı

ABD'de parkta oturanlara silahlı saldırı düzenlendi: 3'ü ağır, 7 yaralı

Sputnik Türkiye

ABD'nin Vaşington eyaletinde bulunan Harry Todd Parkı'nda düzenlenen silahlı saldırıda 7 kişi vuruldu, 3'ünün durumunun ağır olduğu belirtildi. Olay sırasında... 29.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-29T18:00+0300

2025-05-29T18:00+0300

2025-05-29T18:00+0300

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ABD'de bir parkta meydana gelen silahlı saldırıda yedi kişi vurularak yaralanırken, üçünün durumunun ağır olduğu açıklandı.Polis açıklamasına göre; Harry Todd Parkı’ndan gelen silah sesleri ihbarı üzerine olay yerine ulaşan ekipler 'son derece kaotik bir manzarayla' karşılaştı. Beş kişinin olay yerinden ambulansla, iki kişinin ise kendi imkanlarıyla hastanelere ulaştığı ifade edildi. Yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu belirtildi.Polis, saldırganların sayısı ya da kurbanların özellikle hedef alınıp alınmadığı hakkında henüz bilgi sahibi olmadıklarını belirtti. Olayla ilgili henüz gözaltı yapılmadı. Olay anında Amerikan Gölü kıyısındaki parkta 100’den fazla insanın bulunduğu açıklandı.

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