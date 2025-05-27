https://anlatilaninotesi.com.tr/20250527/abd-saglik-bakanligi-duyurdu-covid-asisi-artik-hamile-kadinlara-ve-cocuklara-onerilmeyecek-1096567623.html

ABD Sağlık Bakanlığı duyurdu: 'COVID aşısı artık hamile kadınlara ve çocuklara önerilmeyecek'

ABD Sağlık Bakanlığı duyurdu: 'COVID aşısı artık hamile kadınlara ve çocuklara önerilmeyecek'

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ABD Sağlık Bakanı Robert F. Kennedy Jr., sağlıklı çocuklar ve hamile kadınlar için COVID-19 aşısı tavsiyesinin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’nin (CDC)... 27.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-27T18:43+0300

2025-05-27T18:43+0300

2025-05-27T18:43+0300

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Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanı Robert F. Kennedy Jr., çocuklar ve sağlıklı hamile kadınlar için COVID-19 aşısı tavsiyesinin kaldıracağını duyurdu.Sosyal medyadan paylaştığı videoda Kennedy “Bugünden itibaren, sağlıklı çocuklar ve sağlıklı hamile kadınlar için COVID aşısı, CDC’nin önerilen aşı takviminden çıkarılmıştır; bunu duyurmaktan daha büyük bir memnuniyet duyamazdım” dedi. Ancak CDC’nin bağışıklama takvimi, Kennedy’nin açıkladığı değişikliği henüz sistemine yansıtmadığı belirtildi.Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı (HHS) sözcüsü Vianca N. Rodriguez Feliciano, e-posta yoluyla yaptığı açıklamada, “COVID-19 pandemisi artık geride kaldı, ileriye bakma zamanı. HHS ve CDC, bilimsel standartlara bağlı kalmaya ve özellikle çocuklarımız başta olmak üzere tüm Amerikalıların sağlığı ve refahını sağduyuyla korumaya kararlıdır” dedi.

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abd, abd hastalık önleme ve kontrol merkezleri (cdc), covid-19, covid-19 aşısı bilgilendirme platformu, covidriskim testi, covidsera, hastalık, bulaşıcı hastalık, kronik hastalık, salgın hastalık