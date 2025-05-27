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ABD Sağlık Bakanlığı duyurdu: 'COVID aşısı artık hamile kadınlara ve çocuklara önerilmeyecek'
ABD Sağlık Bakanlığı duyurdu: 'COVID aşısı artık hamile kadınlara ve çocuklara önerilmeyecek'
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ABD Sağlık Bakanı Robert F. Kennedy Jr., sağlıklı çocuklar ve hamile kadınlar için COVID-19 aşısı tavsiyesinin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’nin (CDC)... 27.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-27T18:43+0300
2025-05-27T18:43+0300
2025-05-27T18:43+0300
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Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanı Robert F. Kennedy Jr., çocuklar ve sağlıklı hamile kadınlar için COVID-19 aşısı tavsiyesinin kaldıracağını duyurdu.Sosyal medyadan paylaştığı videoda Kennedy “Bugünden itibaren, sağlıklı çocuklar ve sağlıklı hamile kadınlar için COVID aşısı, CDC’nin önerilen aşı takviminden çıkarılmıştır; bunu duyurmaktan daha büyük bir memnuniyet duyamazdım” dedi. Ancak CDC’nin bağışıklama takvimi, Kennedy’nin açıkladığı değişikliği henüz sistemine yansıtmadığı belirtildi.Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı (HHS) sözcüsü Vianca N. Rodriguez Feliciano, e-posta yoluyla yaptığı açıklamada, “COVID-19 pandemisi artık geride kaldı, ileriye bakma zamanı. HHS ve CDC, bilimsel standartlara bağlı kalmaya ve özellikle çocuklarımız başta olmak üzere tüm Amerikalıların sağlığı ve refahını sağduyuyla korumaya kararlıdır” dedi.
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abd, abd hastalık önleme ve kontrol merkezleri (cdc), covid-19, covid-19 aşısı bilgilendirme platformu, covidriskim testi, covidsera, hastalık, bulaşıcı hastalık, kronik hastalık, salgın hastalık
ABD Sağlık Bakanlığı duyurdu: 'COVID aşısı artık hamile kadınlara ve çocuklara önerilmeyecek'
ABD Sağlık Bakanı Robert F. Kennedy Jr., sağlıklı çocuklar ve hamile kadınlar için COVID-19 aşısı tavsiyesinin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’nin (CDC) resmi aşı takviminden çıkarıldığını açıkladı. Kennedy’nin bu kararı, CDC danışma kurulunun resmi oylamasını beklemeden duyurmasıyla dikkat çekti.
Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanı Robert F. Kennedy Jr., çocuklar ve sağlıklı hamile kadınlar için COVID-19 aşısı tavsiyesinin kaldıracağını duyurdu.
Sosyal medyadan paylaştığı videoda Kennedy “Bugünden itibaren, sağlıklı çocuklar ve sağlıklı hamile kadınlar için COVID aşısı, CDC’nin önerilen aşı takviminden çıkarılmıştır; bunu duyurmaktan daha büyük bir memnuniyet duyamazdım” dedi. Ancak CDC’nin bağışıklama takvimi, Kennedy’nin açıkladığı değişikliği henüz sistemine yansıtmadığı belirtildi.
Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı (HHS) sözcüsü Vianca N. Rodriguez Feliciano, e-posta yoluyla yaptığı açıklamada, “COVID-19 pandemisi artık geride kaldı, ileriye bakma zamanı. HHS ve CDC, bilimsel standartlara bağlı kalmaya ve özellikle çocuklarımız başta olmak üzere tüm Amerikalıların sağlığı ve refahını sağduyuyla korumaya kararlıdır” dedi.