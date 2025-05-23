https://anlatilaninotesi.com.tr/20250523/dev-sirket-konkordato-ilan-etti-vergi-rekortmeni-olmustu-1096452768.html
Dev şirket konkordato ilan etti: Vergi rekortmeni olmuştu
Dev şirket konkordato ilan etti: Vergi rekortmeni olmuştu
Sputnik Türkiye
Bursa'da faaliyet gösteren 67 yıllık Karataş Grup, konkordato başvurusunda bulundu. Şirket bir dönem vergi rekortmeni olmuştu. 23.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-23T13:32+0300
2025-05-23T13:32+0300
2025-05-23T13:32+0300
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Demir-çelik, lojistik ve imalat alanlarında faaliyet gösteren Türkiye'nin önemli şirketlerinden Karataş Grup, konkordato ilan etti. 67 yıllık şirketi Bursa'da vergi rekortmeni olmuştu. Karataş Demir Çelik, Karataş Sac Boru, Karataş Demir Çelik Gebze Şubesi, Karataş Sac Boru İzmir Şubesi, Karataş Çelik Servis Merkezi, Karataş Depolama ve Lojistik ve Karataş Makine İmalat alt şirketleri ile sektörün öncü firmalarından biri olarak tanınan Karataş Grup, yaşadığı ekonomik darboğazı aşamadı ve konkordato ilan ettiÜç aylık geçici mühlet verildiBursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, ekonomik sıkıntı yaşayan şirketin başvurusu üzerine 3 aylık geçici mühlet kararı alırken, şirketin mali tablolarını incelemek üzere 3 kişilik konkordato komiser heyeti görevlendirdi. Karataş Grup şirketleri, henüz 4 ay önce düzenlenen "49. Ekonomiye Değer Katanlar Ödül Töreni"nde çevre sektör lideri ödülünü almaya hak kazanmıştı. Grup, Bursa'da vergi rekortmeni de olmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250520/kuruyemis-deviydi-konkordato-ilan-etti-1096360276.html
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bursa, konkordato
Dev şirket konkordato ilan etti: Vergi rekortmeni olmuştu
Bursa'da faaliyet gösteren 67 yıllık Karataş Grup, konkordato başvurusunda bulundu. Şirket bir dönem vergi rekortmeni olmuştu.
Demir-çelik, lojistik ve imalat alanlarında faaliyet gösteren Türkiye'nin önemli şirketlerinden Karataş Grup, konkordato ilan etti. 67 yıllık şirketi Bursa'da vergi rekortmeni olmuştu.
Karataş Demir Çelik, Karataş Sac Boru, Karataş Demir Çelik Gebze Şubesi, Karataş Sac Boru İzmir Şubesi, Karataş Çelik Servis Merkezi, Karataş Depolama ve Lojistik ve Karataş Makine İmalat alt şirketleri ile sektörün öncü firmalarından biri olarak tanınan Karataş Grup, yaşadığı ekonomik darboğazı aşamadı ve konkordato ilan etti
Üç aylık geçici mühlet verildi
Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, ekonomik sıkıntı yaşayan şirketin başvurusu üzerine 3 aylık geçici mühlet kararı alırken, şirketin mali tablolarını incelemek üzere 3 kişilik konkordato komiser heyeti görevlendirdi.
Karataş Grup şirketleri, henüz 4 ay önce düzenlenen "49. Ekonomiye Değer Katanlar Ödül Töreni"nde çevre sektör lideri ödülünü almaya hak kazanmıştı. Grup, Bursa'da vergi rekortmeni de olmuştu.