https://anlatilaninotesi.com.tr/20250526/3-yasindayken-guney-korede-kaybolan-cocuk-50-yil-sonra-osloda-bulundu-oglumu-caldilar-norvece-1096528188.html

3 yaşındayken Güney Kore'de kaybolan çocuk 50 yıl sonra Oslo'da bulundu: 'Oğlumu çaldılar, Norveç'e sattılar'

3 yaşındayken Güney Kore'de kaybolan çocuk 50 yıl sonra Oslo'da bulundu: 'Oğlumu çaldılar, Norveç'e sattılar'

Sputnik Türkiye

Seul - Güney Koreli bir anne, 1973 yılında sokakta kaybolan 3 yaşındaki oğlunu 50 yıl sonra Norveç'te bularak dünya basınına damga vurdu. Lee Min-jung (72)... 26.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-26T15:51+0300

2025-05-26T15:51+0300

2025-05-26T15:51+0300

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1973'te Seul'un Gangnam bölgesinde oyun oynarken kaybolan Park Sung-ho, ailesi tarafından aylarca arandı. Ancak çocuk, yetkililerce bulunarak Oslo'ya evlatlık verildi. Güney Kore Sağlık Bakanlığı kayıtlarına göre, o dönemde binlerce çocuk benzer şekilde uluslararası evlatlık programıyla yurt dışına gönderildi.Oğlunu 50 yıl sonra dna testiyle bulduLee Min-jung, 2023 yılında DNA eşleştirme teknolojisi sayesinde oğluyla tekrar buluştu. Park Sung-ho, Norveç vatandaşı olarak yaşamını sürdürürken annesini aramaya başlamıştı."Oğlumu her gün aradım. Polis, hastaneler, hatta falcılara bile gittim" diyen Lee Min-jung, kayıp başvurusunun düzgün işleme alınmadığını belirtti.Mahkeme kararı emsal teşkil ettiSeoul Merkezi Mahkemesi, Lee Min-jung'un Güney Kore Hükümeti ve Holt Çocuk Hizmetleri Ajansı'na karşı açtığı davada haklı buldu. Mahkeme, evlatlık verme sürecinde usulsüzlük yapıldığını tespit etti.1970'lerde binlerce çocuk yurt dışına gönderildiGüney Kore Aile Bakanlığı verilerine göre, 1970-1990 arası dönemde 150 bin çocuk Amerika, Avrupa ve Avustralya'ya evlatlık verildi. Bu vakaların yüzde 15'inde ailevi izin alınmadığı tespit edildi.Anne ve oğul Seul'da buluştuPark Sung-ho, geçen ay ilk kez Incheon Havalimanı'na inerek 50 yıl sonra anavatanını ziyaret etti. "Korece bilmiyorum ama kalbimde hep Koreli olduğumu hissettim" dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250526/mide-agrisiyla-gitti-ameliyatta-sac-yumagi-cikti-1096527512.html

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