https://anlatilaninotesi.com.tr/20250528/real-betis-ve-chelsea-taraftarlari-arasinda-kavga-cikti-bazi-taraftarlar-gozaltina-alindi-1096574079.html

Real Betis ve Chelsea taraftarları arasında kavga çıktı: Bazı taraftarlar gözaltına alındı

Real Betis ve Chelsea taraftarları arasında kavga çıktı: Bazı taraftarlar gözaltına alındı

Sputnik Türkiye

İngiliz ve İspanyol taraftarlar arasında Polonya'nın Wroclaw kentinde kavga meydana geldi. Polisin ses bombasıyla müdahale ettiği olaylarda yaralananlar ve... 28.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-28T02:00+0300

2025-05-28T02:00+0300

2025-05-28T02:02+0300

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polonya

uefa konferans ligi

real betis

chelsea

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Polonya'nın Wroclaw kentindeki UEFA Konferans Ligi final müsabakası için şehire gelen Real Betis ve Chelsea taraftarları arasında kavga çıktı.Müsabaka öncesi İngiliz ve İspanyol taraftarlar, UEFA etkinliklerinin yapıldığı Market Square'da karşı karşıya geldi.Polonya polisinin önlem almasına rağmen taraftarlar arasında olaylar meydana geldi. Polis ses bombasıyla müdahale ederken bazı taraftarlar gözaltına alındı.Yaralananlara ilk müdahalelerini arkadaşları yaptı.

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polonya, uefa konferans ligi, real betis, chelsea