https://anlatilaninotesi.com.tr/20250528/real-betis-ve-chelsea-taraftarlari-arasinda-kavga-cikti-bazi-taraftarlar-gozaltina-alindi-1096574079.html
Real Betis ve Chelsea taraftarları arasında kavga çıktı: Bazı taraftarlar gözaltına alındı
Real Betis ve Chelsea taraftarları arasında kavga çıktı: Bazı taraftarlar gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
İngiliz ve İspanyol taraftarlar arasında Polonya'nın Wroclaw kentinde kavga meydana geldi. Polisin ses bombasıyla müdahale ettiği olaylarda yaralananlar ve... 28.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-28T02:00+0300
2025-05-28T02:00+0300
2025-05-28T02:02+0300
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Polonya'nın Wroclaw kentindeki UEFA Konferans Ligi final müsabakası için şehire gelen Real Betis ve Chelsea taraftarları arasında kavga çıktı.Müsabaka öncesi İngiliz ve İspanyol taraftarlar, UEFA etkinliklerinin yapıldığı Market Square'da karşı karşıya geldi.Polonya polisinin önlem almasına rağmen taraftarlar arasında olaylar meydana geldi. Polis ses bombasıyla müdahale ederken bazı taraftarlar gözaltına alındı.Yaralananlara ilk müdahalelerini arkadaşları yaptı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250527/yapay-zeka-kapatilma-komutlarini-reddediyor-ciddi-bir-kontrol-kaybi-endisesi-olustu-1096561968.html
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polonya, uefa konferans ligi, real betis, chelsea
polonya, uefa konferans ligi, real betis, chelsea
Real Betis ve Chelsea taraftarları arasında kavga çıktı: Bazı taraftarlar gözaltına alındı
02:00 28.05.2025 (güncellendi: 02:02 28.05.2025)
İngiliz ve İspanyol taraftarlar arasında Polonya'nın Wroclaw kentinde kavga meydana geldi. Polisin ses bombasıyla müdahale ettiği olaylarda yaralananlar ve gözaltına alınanlar oldu.
Polonya'nın Wroclaw kentindeki UEFA Konferans Ligi final müsabakası için şehire gelen Real Betis ve Chelsea taraftarları arasında kavga çıktı.
Müsabaka öncesi İngiliz ve İspanyol taraftarlar, UEFA etkinliklerinin yapıldığı Market Square'da karşı karşıya geldi.
Polonya polisinin önlem almasına rağmen taraftarlar arasında olaylar meydana geldi. Polis ses bombasıyla müdahale ederken bazı taraftarlar gözaltına alındı.
Yaralananlara ilk müdahalelerini arkadaşları yaptı.