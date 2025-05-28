https://anlatilaninotesi.com.tr/20250528/simonyan-alman-ordusu-moskovayi-vurursa-berlini-vurmaktan-baska-secenegimiz-kalmayacagi-konusuluyor-1096598682.html

Simonyan: Alman ordusu Moskova'yı vurursa, Berlin'i vurmaktan başka seçeneğimiz kalmayacağı konuşuluyor

Simonyan: Alman ordusu Moskova'yı vurursa, Berlin'i vurmaktan başka seçeneğimiz kalmayacağı konuşuluyor

Sputnik Türkiye

Almanya'nın Ukrayna'yı Rus topraklarını vurma konusunda yeniden iştahlandırmasına Moskova'dan yanıt gelmeye devam ediyor. 28.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-28T15:21+0300

2025-05-28T15:21+0300

2025-05-28T15:21+0300

ukrayna kri̇zi̇

abd

friedrich merz

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moskova

berlin

abd

margarita simonyan

almanya

rusya

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Rossiya Segodnya Uluslararası Medya Grubu ve Russia Today (RT) Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan, Alman ordusunun Moskova'yı vurması halinde, Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin Berlin'i vurmaktan başka seçeneğinin kalmayacağı uyarısında bulundu.Telegram hesabından açıklama yapan Simonyan, "Moskova'daki ofislerde, Alman ordusunun Moskova'yı Alman silahlarıyla vurması halinde (Taurus'larla vurma izni ancak bu anlama gelebilir, zira Ukraynalılar ne onların bakımını yapabilir ne de bir uçuş görevi girebilir), Berlin'i vurmaktan başka seçeneğimiz kalmayacağı istişare ediliyor" dedi.Almanya Başbakanı Friedrich Merz, önceki gün İngiltere, Fransa, ABD ve şimdi de Almanya'nın Ukrayna'ya askeri tedarikler üzerindeki menzil kısıtlamalarını kaldırdığını ve Kiev'in uzun menzilli silahlarla Rus topraklarının derinliklerindeki hedeflere saldırabileceğini belirtmişti.Merz, kısıtlamaları kaldırma kararının birkaç ay önce alındığını da açıklamıştı.Rus Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Alman bürokratların söz konusu kararına ilişkin açıklamalarındaki çelişkilerin Avrupa'nın kaderiyle oynanan bir oyun olduğunu belirtmişti.Aynı zamanda ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce, Almanya'dan gelen kısıtlamaların kaldırılmasına ilişkin haber ile ilgili yorum yapmayı reddetmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250528/peskov-rusyanin-putin-ve-zelenskiy-arasinda-olasi-gorusmeye-yonelik-tutumu-degismedi-1096590444.html

moskova

berlin

abd

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abd, friedrich merz, tammy bruce, moskova, berlin, abd, margarita simonyan, almanya, rusya