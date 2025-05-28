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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250528/peskov-rusyanin-putin-ve-zelenskiy-arasinda-olasi-gorusmeye-yonelik-tutumu-degismedi-1096590444.html
Peskov: Rusya'nın Putin ve Zelenskiy arasında olası görüşmeye yönelik tutumu değişmedi
Peskov: Rusya'nın Putin ve Zelenskiy arasında olası görüşmeye yönelik tutumu değişmedi
Sputnik Türkiye
Rusya ve Ukrayna müzakerelerin ikinci turu için hazırlıklarını sürdürürken Kremlin'den olası Putin-Zelenskiy görüşmesine dair açıklama geldi. 28.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-28T13:27+0300
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rusya
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abd
dmitriy peskov
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vladimir zelenskiy
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy arasında olası bir görüşmeye yönelik tutumunun değişmediğini belirtti.Peskov, Putin-Zelenskiy görüşmesinin mümkün olduğunu ancak bunun müzakere heyetlerinin anlaşması sonucunda yapılması gerektiğini vurguladı.'Mutabakat zaptının taslak metninde son aşamaya gelindi'Gazetecilere demeç veren Peskov'un öne çıkan açıklamaları şöyle: 🔴Rusya, Ukrayna'yla müzakerelerin bir sonraki turuna hazırlanıyor ve ABD'lilerle de temaslara devam edecek 🔴Bir sonraki turun yeri, doğrudan müzakereleri yürüten her iki tarafça kabul görmeli 🔴Ukrayna'ya ilişkin mutabakat zaptı için Rusya tarafından yürütülen taslak metin çalışmalarında son aşamaya gelindi 🔴Ukrayna'da çözüm sürecinde feda edilemeyecek birçok nüans var 🔴Ukrayna'da çözüm konusunda medyada çıkan haberlere ihtiyatla yaklaşılmalı, zira bunların çoğu yalan 🔴Ukrayna krizinin temel nedenleri Rusya'nın ulusal çıkarları açısından ciddi bir tehdit oluşturuyor 🔴ABD'nin olduğu gibi Rusya'nın da ulusal çıkarları var ve Moskova ve Putin bunları her şeyin üstünde tutuyor
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250528/rusyaya-yonelik-iha-saldirilarinin-ardindan-zelenskiy-her-formatta-muzakereye-haziriz-1096585942.html
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rusya, ukrayna, abd, dmitriy peskov, vladimir putin, vladimir zelenskiy, müzakere
rusya, ukrayna, abd, dmitriy peskov, vladimir putin, vladimir zelenskiy, müzakere

Peskov: Rusya'nın Putin ve Zelenskiy arasında olası görüşmeye yönelik tutumu değişmedi

13:27 28.05.2025
© Sputnik / Sergey Bobylev / Multimedya arşivine gidinThư ký báo chí của Tổng thống Nga Dmitry Peskov
Thư ký báo chí của Tổng thống Nga Dmitry Peskov - Sputnik Türkiye, 1920, 28.05.2025
© Sputnik / Sergey Bobylev
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Rusya ve Ukrayna müzakerelerin ikinci turu için hazırlıklarını sürdürürken Kremlin'den olası Putin-Zelenskiy görüşmesine dair açıklama geldi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy arasında olası bir görüşmeye yönelik tutumunun değişmediğini belirtti.

Peskov, Putin-Zelenskiy görüşmesinin mümkün olduğunu ancak bunun müzakere heyetlerinin anlaşması sonucunda yapılması gerektiğini vurguladı.

'Mutabakat zaptının taslak metninde son aşamaya gelindi'

Gazetecilere demeç veren Peskov'un öne çıkan açıklamaları şöyle:
🔴Rusya, Ukrayna'yla müzakerelerin bir sonraki turuna hazırlanıyor ve ABD'lilerle de temaslara devam edecek
🔴Bir sonraki turun yeri, doğrudan müzakereleri yürüten her iki tarafça kabul görmeli
🔴Ukrayna'ya ilişkin mutabakat zaptı için Rusya tarafından yürütülen taslak metin çalışmalarında son aşamaya gelindi
🔴Ukrayna'da çözüm sürecinde feda edilemeyecek birçok nüans var
🔴Ukrayna'da çözüm konusunda medyada çıkan haberlere ihtiyatla yaklaşılmalı, zira bunların çoğu yalan
🔴Ukrayna krizinin temel nedenleri Rusya'nın ulusal çıkarları açısından ciddi bir tehdit oluşturuyor
🔴ABD'nin olduğu gibi Rusya'nın da ulusal çıkarları var ve Moskova ve Putin bunları her şeyin üstünde tutuyor
Vladimir Zelenskiy - Sputnik Türkiye, 1920, 28.05.2025
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