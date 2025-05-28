https://anlatilaninotesi.com.tr/20250528/peskov-rusyanin-putin-ve-zelenskiy-arasinda-olasi-gorusmeye-yonelik-tutumu-degismedi-1096590444.html
Peskov: Rusya'nın Putin ve Zelenskiy arasında olası görüşmeye yönelik tutumu değişmedi
Peskov: Rusya'nın Putin ve Zelenskiy arasında olası görüşmeye yönelik tutumu değişmedi
Sputnik Türkiye
Rusya ve Ukrayna müzakerelerin ikinci turu için hazırlıklarını sürdürürken Kremlin'den olası Putin-Zelenskiy görüşmesine dair açıklama geldi. 28.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-28T13:27+0300
2025-05-28T13:27+0300
2025-05-28T13:27+0300
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vladimir zelenskiy
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy arasında olası bir görüşmeye yönelik tutumunun değişmediğini belirtti.Peskov, Putin-Zelenskiy görüşmesinin mümkün olduğunu ancak bunun müzakere heyetlerinin anlaşması sonucunda yapılması gerektiğini vurguladı.'Mutabakat zaptının taslak metninde son aşamaya gelindi'Gazetecilere demeç veren Peskov'un öne çıkan açıklamaları şöyle: 🔴Rusya, Ukrayna'yla müzakerelerin bir sonraki turuna hazırlanıyor ve ABD'lilerle de temaslara devam edecek 🔴Bir sonraki turun yeri, doğrudan müzakereleri yürüten her iki tarafça kabul görmeli 🔴Ukrayna'ya ilişkin mutabakat zaptı için Rusya tarafından yürütülen taslak metin çalışmalarında son aşamaya gelindi 🔴Ukrayna'da çözüm sürecinde feda edilemeyecek birçok nüans var 🔴Ukrayna'da çözüm konusunda medyada çıkan haberlere ihtiyatla yaklaşılmalı, zira bunların çoğu yalan 🔴Ukrayna krizinin temel nedenleri Rusya'nın ulusal çıkarları açısından ciddi bir tehdit oluşturuyor 🔴ABD'nin olduğu gibi Rusya'nın da ulusal çıkarları var ve Moskova ve Putin bunları her şeyin üstünde tutuyor
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250528/rusyaya-yonelik-iha-saldirilarinin-ardindan-zelenskiy-her-formatta-muzakereye-haziriz-1096585942.html
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rusya, ukrayna, abd, dmitriy peskov, vladimir putin, vladimir zelenskiy, müzakere
rusya, ukrayna, abd, dmitriy peskov, vladimir putin, vladimir zelenskiy, müzakere
Peskov: Rusya'nın Putin ve Zelenskiy arasında olası görüşmeye yönelik tutumu değişmedi
Rusya ve Ukrayna müzakerelerin ikinci turu için hazırlıklarını sürdürürken Kremlin'den olası Putin-Zelenskiy görüşmesine dair açıklama geldi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy arasında olası bir görüşmeye yönelik tutumunun değişmediğini belirtti.
Peskov, Putin-Zelenskiy görüşmesinin mümkün olduğunu ancak bunun müzakere heyetlerinin anlaşması sonucunda yapılması gerektiğini vurguladı.
'Mutabakat zaptının taslak metninde son aşamaya gelindi'
Gazetecilere demeç veren Peskov'un öne çıkan açıklamaları şöyle:
🔴Rusya, Ukrayna'yla müzakerelerin bir sonraki turuna hazırlanıyor ve ABD'lilerle de temaslara devam edecek
🔴Bir sonraki turun yeri, doğrudan müzakereleri yürüten her iki tarafça kabul görmeli
🔴Ukrayna'ya ilişkin mutabakat zaptı için Rusya tarafından yürütülen taslak metin çalışmalarında son aşamaya gelindi
🔴Ukrayna'da çözüm sürecinde feda edilemeyecek birçok nüans var
🔴Ukrayna'da çözüm konusunda medyada çıkan haberlere ihtiyatla yaklaşılmalı, zira bunların çoğu yalan
🔴Ukrayna krizinin temel nedenleri Rusya'nın ulusal çıkarları açısından ciddi bir tehdit oluşturuyor
🔴ABD'nin olduğu gibi Rusya'nın da ulusal çıkarları var ve Moskova ve Putin bunları her şeyin üstünde tutuyor