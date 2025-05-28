https://anlatilaninotesi.com.tr/20250528/kuran-i-kerim-sayfalarinin-kantinde-tost-kagidi-olarak-kullanildigi-iddiasi-valilik-aciklama-yapti-1096600333.html
Kur'an-ı Kerim sayfalarının kantinde tost kağıdı olarak kullanıldığı iddiası: Valilik açıklama yaptı
Kur'an-ı Kerim sayfalarının kantinde tost kağıdı olarak kullanıldığı iddiası: Valilik açıklama yaptı
Sputnik Türkiye
Gaziantep'te bir okul kantininde Kur'an-ı Kerim sayfalarının tost kağıdı olarak kullanıldığı iddiası tepkilere neden oldu. Veliler, olayla ilgili okul... 28.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-28T16:51+0300
2025-05-28T16:51+0300
2025-05-28T16:51+0300
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kuran-ı kerim
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Gaziantep Valiliği, manevi değerleri zedeleyerek satış yaptığı iddia edilen okul kantininin ticari faaliyetlerinin durdurulduğunu bildirdi.Kantinde iddialara göre Kur'an-ı Kerim sayfalarının tost kağıdı olarak kullanıldığı ifade edildi.Valilik açıklama yaptı: Müfettiş görevlendirildiValilikten bazı sosyal medya hesaplarında, "bir okulda manevi değerleri zedeleyerek satış yapıldığına" ilişkin paylaşımlarla ilgili açıklama yapılması ihtiyacının doğduğu belirtildi.Açıklamada, "Şehitkamil ilçemizde bir ilkokulda vuku bulan olayla ilgili ivedilikle İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz tarafından müfettiş görevlendirilmiş, kantin işletmesinin ticari faaliyetleri durdurulmuştur. Olayla ilgili idari soruşturma devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250130/kuran-i-kerimi-yakma-eylemleriyle-taninan-salwan-momika-isvecte-olduruldu-1093197755.html
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Kur'an-ı Kerim sayfalarının kantinde tost kağıdı olarak kullanıldığı iddiası: Valilik açıklama yaptı
Gaziantep'te bir okul kantininde Kur'an-ı Kerim sayfalarının tost kağıdı olarak kullanıldığı iddiası tepkilere neden oldu. Veliler, olayla ilgili okul yönetimine şikayette bulundu. Valilik, işletmeyi mühürledi.
Gaziantep Valiliği, manevi değerleri zedeleyerek satış yaptığı iddia edilen okul kantininin ticari faaliyetlerinin durdurulduğunu bildirdi.
Kantinde iddialara göre Kur'an-ı Kerim sayfalarının tost kağıdı olarak kullanıldığı ifade edildi.
Valilik açıklama yaptı: Müfettiş görevlendirildi
Valilikten bazı sosyal medya hesaplarında, "bir okulda manevi değerleri zedeleyerek satış yapıldığına" ilişkin paylaşımlarla ilgili açıklama yapılması ihtiyacının doğduğu belirtildi.
Açıklamada, "Şehitkamil ilçemizde bir ilkokulda vuku bulan olayla ilgili ivedilikle İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz tarafından müfettiş görevlendirilmiş, kantin işletmesinin ticari faaliyetleri durdurulmuştur. Olayla ilgili idari soruşturma devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.