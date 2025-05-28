https://anlatilaninotesi.com.tr/20250528/kuran-i-kerim-sayfalarinin-kantinde-tost-kagidi-olarak-kullanildigi-iddiasi-valilik-aciklama-yapti-1096600333.html

Kur'an-ı Kerim sayfalarının kantinde tost kağıdı olarak kullanıldığı iddiası: Valilik açıklama yaptı

Kur'an-ı Kerim sayfalarının kantinde tost kağıdı olarak kullanıldığı iddiası: Valilik açıklama yaptı

Sputnik Türkiye

Gaziantep'te bir okul kantininde Kur'an-ı Kerim sayfalarının tost kağıdı olarak kullanıldığı iddiası tepkilere neden oldu. Veliler, olayla ilgili okul... 28.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-28T16:51+0300

2025-05-28T16:51+0300

2025-05-28T16:51+0300

türki̇ye

kuran-ı kerim

okul

gaziantep

kantin

gaziantep valiliği

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Gaziantep Valiliği, manevi değerleri zedeleyerek satış yaptığı iddia edilen okul kantininin ticari faaliyetlerinin durdurulduğunu bildirdi.Kantinde iddialara göre Kur'an-ı Kerim sayfalarının tost kağıdı olarak kullanıldığı ifade edildi.Valilik açıklama yaptı: Müfettiş görevlendirildiValilikten bazı sosyal medya hesaplarında, "bir okulda manevi değerleri zedeleyerek satış yapıldığına" ilişkin paylaşımlarla ilgili açıklama yapılması ihtiyacının doğduğu belirtildi.Açıklamada, "Şehitkamil ilçemizde bir ilkokulda vuku bulan olayla ilgili ivedilikle İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz tarafından müfettiş görevlendirilmiş, kantin işletmesinin ticari faaliyetleri durdurulmuştur. Olayla ilgili idari soruşturma devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

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