https://anlatilaninotesi.com.tr/20250130/kuran-i-kerimi-yakma-eylemleriyle-taninan-salwan-momika-isvecte-olduruldu-1093197755.html

Kuran-ı Kerim'i yakma eylemleriyle tanınan Salwan Momika, İsveç'te öldürüldü

Kuran-ı Kerim'i yakma eylemleriyle tanınan Salwan Momika, İsveç'te öldürüldü

Sputnik Türkiye

Kur'an-ı Kerim yakma eylemleriyle tanınan Irak asıllı Salwan Momika, İsveç'in Södertälje kentinde uğradığı silahlı saldırı sonucu öldü. Polis, olayla ilgili... 30.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-30T12:11+0300

2025-01-30T12:11+0300

2025-01-30T12:11+0300

dünya

salwan momika

irak

södertälje

stockholm

silahlı saldırı

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İsveç'te geçen yıl Kur'an-ı Kerim yakma eylemleriyle gündeme gelen Irak asıllı Salwan Momika, dün gece Södertälje kentindeki evinde silahlı saldırıya uğrayarak öldürüldü. İsveç polisi, olayın ardından geniş çaplı bir soruşturma başlattıklarını duyurdu.Polis yetkilileri, silahlı saldırının gece saatlerinde gerçekleştiğini ve ihbar üzerine evine giden polis ekiplerinin 38 yaşındaki Momika'nın olay yerinde ölü bulunduğunu belirtti. Olay sırasında Momika’nın sosyal medya platformu TikTok üzerinden canlı yayın yaptığı iddia edildi.İsveç basınına göre, saldırının nedeni henüz netlik kazanmazken, polis şüphelilerin kimliğini belirlemek için incelemelerini sürdürüyor. Salwan Momika, 2023 yılında Stockholm'de düzenlediği Kur'an-ı Kerim yakma eylemleri nedeniyle uluslararası kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı. İsveç hükümeti, Momika’nın oturma iznini iptal etmiş ve sınır dışı edilmesi yönünde hukuki süreç başlatmıştı. Ancak, mahkeme süreci devam ediyordu ve kararın 31 Ocak 2025’te açıklanması bekleniyordu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240712/isvec-kuran-yakma-eylemiyle-bilinen-momikaya-1-yillik-oturma-izni-verdi-1085812085.html

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salwan momika, irak, södertälje, stockholm, silahlı saldırı