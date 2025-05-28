Fed tutanakları yayımlandı: 'Enflasyon kalıcı olursa ekonomik dengeler sarsılabilir'

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
9 dk
DEYİM YERİNDEYSE
İncelikli bir davetin hikâyesi
07:09
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
7 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Çok sesli bir şiirin yaratıcısı oldu
08:23
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
7 dk
YERİ VE ZAMANI
Mehmet Ali Kulat tarih verdi: Kabine'de değişim ne zaman olacak?
09:07
108 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
8 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
8 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:31
20 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:51
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Mehmet Neşet Gündüz: 'Değer Bilgi Merkezi, gayrimenkul alışverişlerinde şeffaflığı arttıracak'
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Yapıların sağlığını ölçen yerli teknoloji
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
'Putin olmadan Kafkasya'da barış sağlanması zor'
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
12 dk
SESLİ HABER
MOSSAD şefi Washington’a gitti: Konu İran
18:17
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
10 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:11
78 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
1 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Aksi Yusuf ve peynir gemisi
07:01
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
YAZI - YORUM
Fethi Yılmaz'la Yazı - Yorum
11:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Ayakkabının yönü ile misafirlikte ince mesaj
16:05
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250528/fed-tutanaklari-yayimlandi-enflasyon-kalici-olursa-ekonomik-dengeler-sarsilabilir-1096607329.html
Fed tutanakları yayımlandı: 'Enflasyon kalıcı olursa ekonomik dengeler sarsılabilir'
Fed tutanakları yayımlandı: 'Enflasyon kalıcı olursa ekonomik dengeler sarsılabilir'
Sputnik Türkiye
ABD merkez bankası Federal Reserve’ün (Fed) 6-7 Mayıs tarihli Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının tutanaklarına göre, yetkililer, tarifelerin... 28.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-28T23:21+0300
2025-05-28T23:21+0300
dünya
fed
abd
abd hazine bakanlığı
abd hegemonyası
ticaret
çin ticaret bakanlığı
ticaret bakanlığı
dış ticaret açığı
e ticaret
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/03/16/1054934039_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_3c78939ca3e6f55c2dc07780171711ee.jpg
ABD Merkez Bankası (Fed), 6-7 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirdiği Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının tutanaklarını yayımladı.FED, toplantı özetinde, “Komite, enflasyonun beklenenden daha kalıcı olması durumunda, büyüme ve istihdamın zayıfladığı bir ortamda zor tercihlerle karşı karşıya kalabilir” ifadelerine yer verdi. Ekonomik görünümdeki belirsizliğin arttığı belirtilerek, politika değişiklikleri konusunda temkinli bir yaklaşımın benimsendiği vurgulandı.Fed, Aralık 2024’ten bu yana olduğu gibi politika faizini yüzde 4.25 - yüzde 4.5 aralığında sabit tuttu. Yetkililer, ekonomik büyümenin hala güçlü, iş gücü piyasasının ise dengede olduğunu ifade ederken; enflasyonla mücadelede daha fazla veri bekleyeceklerini belirtti.Toplantı sonrası ABD ve Çin arasında tarifelerin bir kısmının askıya alınması olumlu karşılandı, ancak Fed yetkilileri, ticaret politikalarının enflasyon üzerindeki etkisinin devam edebileceği görüşünde bulundu. Fed Başkanı Jerome Powell, siyasi baskılara karşı bağımsızlıklarını koruyacaklarını yineledi.Fed, 2020 yılında devreye aldığı 'esnek ortalama enflasyon hedeflemesi' stratejisinin artık büyük enflasyon şokları karşısında yetersiz kaldığını değerlendirdi. Ancak yüzde 2'lik enflasyon hedefinde bir değişiklik yapılmayacağı belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250508/abd-baskani-trump-fed-baskani-powelli-elestirdi-hicbir-fikri-olmayan-bir-aptal-1096067853.html
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/03/16/1054934039_66:0:1133:800_1920x0_80_0_0_f04504c78179668cea925d0a03f8055d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
fed, abd, abd hazine bakanlığı, abd hegemonyası, ticaret, çin ticaret bakanlığı, ticaret bakanlığı, dış ticaret açığı, e ticaret, abd ticaret bakanlığı, gümrük vergisi
fed, abd, abd hazine bakanlığı, abd hegemonyası, ticaret, çin ticaret bakanlığı, ticaret bakanlığı, dış ticaret açığı, e ticaret, abd ticaret bakanlığı, gümrük vergisi

Fed tutanakları yayımlandı: 'Enflasyon kalıcı olursa ekonomik dengeler sarsılabilir'

23:21 28.05.2025
© AAABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell
ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell - Sputnik Türkiye, 1920, 28.05.2025
© AA
Abone ol
ABD merkez bankası Federal Reserve’ün (Fed) 6-7 Mayıs tarihli Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının tutanaklarına göre, yetkililer, tarifelerin enflasyonu yeniden artırma riskine karşı endişeli ve bu durumun faiz politikalarında 'zorlayıcı tercihleri' gündeme getirebileceğini belirtti.
ABD Merkez Bankası (Fed), 6-7 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirdiği Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının tutanaklarını yayımladı.
FED, toplantı özetinde, “Komite, enflasyonun beklenenden daha kalıcı olması durumunda, büyüme ve istihdamın zayıfladığı bir ortamda zor tercihlerle karşı karşıya kalabilir” ifadelerine yer verdi. Ekonomik görünümdeki belirsizliğin arttığı belirtilerek, politika değişiklikleri konusunda temkinli bir yaklaşımın benimsendiği vurgulandı.
Fed, Aralık 2024’ten bu yana olduğu gibi politika faizini yüzde 4.25 - yüzde 4.5 aralığında sabit tuttu. Yetkililer, ekonomik büyümenin hala güçlü, iş gücü piyasasının ise dengede olduğunu ifade ederken; enflasyonla mücadelede daha fazla veri bekleyeceklerini belirtti.
Toplantı sonrası ABD ve Çin arasında tarifelerin bir kısmının askıya alınması olumlu karşılandı, ancak Fed yetkilileri, ticaret politikalarının enflasyon üzerindeki etkisinin devam edebileceği görüşünde bulundu. Fed Başkanı Jerome Powell, siyasi baskılara karşı bağımsızlıklarını koruyacaklarını yineledi.
Fed, 2020 yılında devreye aldığı 'esnek ortalama enflasyon hedeflemesi' stratejisinin artık büyük enflasyon şokları karşısında yetersiz kaldığını değerlendirdi. Ancak yüzde 2'lik enflasyon hedefinde bir değişiklik yapılmayacağı belirtildi.
Jerome Powell - Sputnik Türkiye, 1920, 08.05.2025
EKONOMİ
ABD Başkanı Trump, Fed Başkanı Powell'ı eleştirdi: 'Hiçbir fikri olmayan bir aptal'
8 Mayıs, 18:18
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала