https://anlatilaninotesi.com.tr/20250528/fed-tutanaklari-yayimlandi-enflasyon-kalici-olursa-ekonomik-dengeler-sarsilabilir-1096607329.html

Fed tutanakları yayımlandı: 'Enflasyon kalıcı olursa ekonomik dengeler sarsılabilir'

Fed tutanakları yayımlandı: 'Enflasyon kalıcı olursa ekonomik dengeler sarsılabilir'

Sputnik Türkiye

ABD merkez bankası Federal Reserve’ün (Fed) 6-7 Mayıs tarihli Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının tutanaklarına göre, yetkililer, tarifelerin... 28.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-28T23:21+0300

2025-05-28T23:21+0300

2025-05-28T23:21+0300

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ABD Merkez Bankası (Fed), 6-7 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirdiği Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının tutanaklarını yayımladı.FED, toplantı özetinde, “Komite, enflasyonun beklenenden daha kalıcı olması durumunda, büyüme ve istihdamın zayıfladığı bir ortamda zor tercihlerle karşı karşıya kalabilir” ifadelerine yer verdi. Ekonomik görünümdeki belirsizliğin arttığı belirtilerek, politika değişiklikleri konusunda temkinli bir yaklaşımın benimsendiği vurgulandı.Fed, Aralık 2024’ten bu yana olduğu gibi politika faizini yüzde 4.25 - yüzde 4.5 aralığında sabit tuttu. Yetkililer, ekonomik büyümenin hala güçlü, iş gücü piyasasının ise dengede olduğunu ifade ederken; enflasyonla mücadelede daha fazla veri bekleyeceklerini belirtti.Toplantı sonrası ABD ve Çin arasında tarifelerin bir kısmının askıya alınması olumlu karşılandı, ancak Fed yetkilileri, ticaret politikalarının enflasyon üzerindeki etkisinin devam edebileceği görüşünde bulundu. Fed Başkanı Jerome Powell, siyasi baskılara karşı bağımsızlıklarını koruyacaklarını yineledi.Fed, 2020 yılında devreye aldığı 'esnek ortalama enflasyon hedeflemesi' stratejisinin artık büyük enflasyon şokları karşısında yetersiz kaldığını değerlendirdi. Ancak yüzde 2'lik enflasyon hedefinde bir değişiklik yapılmayacağı belirtildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250508/abd-baskani-trump-fed-baskani-powelli-elestirdi-hicbir-fikri-olmayan-bir-aptal-1096067853.html

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