https://anlatilaninotesi.com.tr/20250528/fed-tutanaklari-yayimlandi-enflasyon-kalici-olursa-ekonomik-dengeler-sarsilabilir-1096607329.html
Fed tutanakları yayımlandı: 'Enflasyon kalıcı olursa ekonomik dengeler sarsılabilir'
Fed tutanakları yayımlandı: 'Enflasyon kalıcı olursa ekonomik dengeler sarsılabilir'
Sputnik Türkiye
ABD merkez bankası Federal Reserve’ün (Fed) 6-7 Mayıs tarihli Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının tutanaklarına göre, yetkililer, tarifelerin... 28.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-28T23:21+0300
2025-05-28T23:21+0300
2025-05-28T23:21+0300
dünya
fed
abd
abd hazine bakanlığı
abd hegemonyası
ticaret
çin ticaret bakanlığı
ticaret bakanlığı
dış ticaret açığı
e ticaret
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/03/16/1054934039_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_3c78939ca3e6f55c2dc07780171711ee.jpg
ABD Merkez Bankası (Fed), 6-7 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirdiği Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının tutanaklarını yayımladı.FED, toplantı özetinde, “Komite, enflasyonun beklenenden daha kalıcı olması durumunda, büyüme ve istihdamın zayıfladığı bir ortamda zor tercihlerle karşı karşıya kalabilir” ifadelerine yer verdi. Ekonomik görünümdeki belirsizliğin arttığı belirtilerek, politika değişiklikleri konusunda temkinli bir yaklaşımın benimsendiği vurgulandı.Fed, Aralık 2024’ten bu yana olduğu gibi politika faizini yüzde 4.25 - yüzde 4.5 aralığında sabit tuttu. Yetkililer, ekonomik büyümenin hala güçlü, iş gücü piyasasının ise dengede olduğunu ifade ederken; enflasyonla mücadelede daha fazla veri bekleyeceklerini belirtti.Toplantı sonrası ABD ve Çin arasında tarifelerin bir kısmının askıya alınması olumlu karşılandı, ancak Fed yetkilileri, ticaret politikalarının enflasyon üzerindeki etkisinin devam edebileceği görüşünde bulundu. Fed Başkanı Jerome Powell, siyasi baskılara karşı bağımsızlıklarını koruyacaklarını yineledi.Fed, 2020 yılında devreye aldığı 'esnek ortalama enflasyon hedeflemesi' stratejisinin artık büyük enflasyon şokları karşısında yetersiz kaldığını değerlendirdi. Ancak yüzde 2'lik enflasyon hedefinde bir değişiklik yapılmayacağı belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250508/abd-baskani-trump-fed-baskani-powelli-elestirdi-hicbir-fikri-olmayan-bir-aptal-1096067853.html
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/03/16/1054934039_66:0:1133:800_1920x0_80_0_0_f04504c78179668cea925d0a03f8055d.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
fed, abd, abd hazine bakanlığı, abd hegemonyası, ticaret, çin ticaret bakanlığı, ticaret bakanlığı, dış ticaret açığı, e ticaret, abd ticaret bakanlığı, gümrük vergisi
fed, abd, abd hazine bakanlığı, abd hegemonyası, ticaret, çin ticaret bakanlığı, ticaret bakanlığı, dış ticaret açığı, e ticaret, abd ticaret bakanlığı, gümrük vergisi
Fed tutanakları yayımlandı: 'Enflasyon kalıcı olursa ekonomik dengeler sarsılabilir'
ABD merkez bankası Federal Reserve’ün (Fed) 6-7 Mayıs tarihli Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının tutanaklarına göre, yetkililer, tarifelerin enflasyonu yeniden artırma riskine karşı endişeli ve bu durumun faiz politikalarında 'zorlayıcı tercihleri' gündeme getirebileceğini belirtti.
ABD Merkez Bankası (Fed), 6-7 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirdiği Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının tutanaklarını yayımladı.
FED, toplantı özetinde, “Komite, enflasyonun beklenenden daha kalıcı olması durumunda, büyüme ve istihdamın zayıfladığı bir ortamda zor tercihlerle karşı karşıya kalabilir” ifadelerine yer verdi. Ekonomik görünümdeki belirsizliğin arttığı belirtilerek, politika değişiklikleri konusunda temkinli bir yaklaşımın benimsendiği vurgulandı.
Fed, Aralık 2024’ten bu yana olduğu gibi politika faizini yüzde 4.25 - yüzde 4.5 aralığında sabit tuttu. Yetkililer, ekonomik büyümenin hala güçlü, iş gücü piyasasının ise dengede olduğunu ifade ederken; enflasyonla mücadelede daha fazla veri bekleyeceklerini belirtti.
Toplantı sonrası ABD ve Çin arasında tarifelerin bir kısmının askıya alınması olumlu karşılandı, ancak Fed yetkilileri, ticaret politikalarının enflasyon üzerindeki etkisinin devam edebileceği görüşünde bulundu. Fed Başkanı Jerome Powell, siyasi baskılara karşı bağımsızlıklarını koruyacaklarını yineledi.
Fed, 2020 yılında devreye aldığı 'esnek ortalama enflasyon hedeflemesi' stratejisinin artık büyük enflasyon şokları karşısında yetersiz kaldığını değerlendirdi. Ancak yüzde 2'lik enflasyon hedefinde bir değişiklik yapılmayacağı belirtildi.