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ABD Başkanı Trump, Fed Başkanı Powell'ı eleştirdi: 'Hiçbir fikri olmayan bir aptal'
ABD Başkanı Trump, Fed Başkanı Powell'ı eleştirdi: 'Hiçbir fikri olmayan bir aptal'
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Trump, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) politika faizini sabit tutmasının ardından Fed Başkanı Powell'a yönelik 'hiçbir fikri olmayan bir aptal'... 08.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-08T18:18+0300
2025-05-08T18:20+0300
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abd
donald trump
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merkez bankası
truth social
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ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya platformu Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda Fed Başkanı Jerome Powell'ı hedef aldı.Trump paylaşımında şu cümleleri kaydetti:Trump daha önce Powell'a faiz oranını düşürmesi çağrısında bulunmuş ve bunun ekonominin gerçeklerini yansıttığını savunmuş; Fed Başkanı’nın bunu anlamaması halinde o makama ait olmadığını dile getirmişti.Son günlerde Trump, Powell'ı defalarca kamuoyu önünde eleştirerek onu ‘büyük bir kaybeden’ olarak nitelendirmiş ve görevden alınmasının ‘mümkün olan en kısa sürede’ gerçekleşmesi gerektiğini söylemişti. Ancak Powell, Fed'in faiz kararlarını siyasi baskıya boyun eğmeden, yalnızca dikkatli analizlere dayanarak aldığını vurgulamıştı.Fed, dün politika faizini beklentiler dahilinde yüzde 4.25-4.50 aralığında sabit tutmuştu.Fed Başkanı Jerome Powell, Bankanın faiz kararının ardında yaptığı açıklamada, büyük tarife artışlarının sürdürülmesi halinde enflasyon ve işsizliğin artabileceği, ekonomik büyümenin yavaşlayabileceği uyarısında bulunmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250508/trump-irani-bombalamakla-tehdit-etmisti-abd-b-52-ucaklarini-hint-okyanusundaki-usse-aktardi-1096052949.html
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ABD Başkanı Trump, Fed Başkanı Powell'ı eleştirdi: 'Hiçbir fikri olmayan bir aptal'

18:18 08.05.2025 (güncellendi: 18:20 08.05.2025)
© REUTERS / Carlos Barria Jerome Powell
Jerome Powell - Sputnik Türkiye, 1920, 08.05.2025
© REUTERS / Carlos Barria
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ABD Başkanı Trump, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) politika faizini sabit tutmasının ardından Fed Başkanı Powell'a yönelik 'hiçbir fikri olmayan bir aptal' ifadesini kullandı.
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya platformu Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda Fed Başkanı Jerome Powell'ı hedef aldı.
Trump paylaşımında şu cümleleri kaydetti:
'Çok geç' Jerome Powell, hiçbir fikri olmayan bir aptal. Bunun dışında onu çok seviyorum. Petrol ve enerji düştü, neredeyse tüm maliyetler (market ve yumurta) düştü, neredeyse enflasyon yok, tarife parası ABD'ye akıyor.
Trump daha önce Powell'a faiz oranını düşürmesi çağrısında bulunmuş ve bunun ekonominin gerçeklerini yansıttığını savunmuş; Fed Başkanı’nın bunu anlamaması halinde o makama ait olmadığını dile getirmişti.
Son günlerde Trump, Powell'ı defalarca kamuoyu önünde eleştirerek onu ‘büyük bir kaybeden’ olarak nitelendirmiş ve görevden alınmasının ‘mümkün olan en kısa sürede’ gerçekleşmesi gerektiğini söylemişti. Ancak Powell, Fed'in faiz kararlarını siyasi baskıya boyun eğmeden, yalnızca dikkatli analizlere dayanarak aldığını vurgulamıştı.
Fed, dün politika faizini beklentiler dahilinde yüzde 4.25-4.50 aralığında sabit tutmuştu.
Fed Başkanı Jerome Powell, Bankanın faiz kararının ardında yaptığı açıklamada, büyük tarife artışlarının sürdürülmesi halinde enflasyon ve işsizliğin artabileceği, ekonomik büyümenin yavaşlayabileceği uyarısında bulunmuştu.
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