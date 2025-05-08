https://anlatilaninotesi.com.tr/20250508/abd-baskani-trump-fed-baskani-powelli-elestirdi-hicbir-fikri-olmayan-bir-aptal-1096067853.html

ABD Başkanı Trump, Fed Başkanı Powell'ı eleştirdi: 'Hiçbir fikri olmayan bir aptal'

ABD Başkanı Trump, Fed Başkanı Powell'ı eleştirdi: 'Hiçbir fikri olmayan bir aptal'

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Trump, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) politika faizini sabit tutmasının ardından Fed Başkanı Powell'a yönelik 'hiçbir fikri olmayan bir aptal'... 08.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-08T18:18+0300

2025-05-08T18:18+0300

2025-05-08T18:20+0300

ekonomi̇

abd

donald trump

fed

merkez bankası

truth social

abd

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ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya platformu Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda Fed Başkanı Jerome Powell'ı hedef aldı.Trump paylaşımında şu cümleleri kaydetti:Trump daha önce Powell'a faiz oranını düşürmesi çağrısında bulunmuş ve bunun ekonominin gerçeklerini yansıttığını savunmuş; Fed Başkanı’nın bunu anlamaması halinde o makama ait olmadığını dile getirmişti.Son günlerde Trump, Powell'ı defalarca kamuoyu önünde eleştirerek onu ‘büyük bir kaybeden’ olarak nitelendirmiş ve görevden alınmasının ‘mümkün olan en kısa sürede’ gerçekleşmesi gerektiğini söylemişti. Ancak Powell, Fed'in faiz kararlarını siyasi baskıya boyun eğmeden, yalnızca dikkatli analizlere dayanarak aldığını vurgulamıştı.Fed, dün politika faizini beklentiler dahilinde yüzde 4.25-4.50 aralığında sabit tutmuştu.Fed Başkanı Jerome Powell, Bankanın faiz kararının ardında yaptığı açıklamada, büyük tarife artışlarının sürdürülmesi halinde enflasyon ve işsizliğin artabileceği, ekonomik büyümenin yavaşlayabileceği uyarısında bulunmuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250508/trump-irani-bombalamakla-tehdit-etmisti-abd-b-52-ucaklarini-hint-okyanusundaki-usse-aktardi-1096052949.html

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