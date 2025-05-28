Bilim insanları duyurdu: D vitamini yaşlanmayı yavaşlattı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Muharrem Baki: “Mahremiyetinize sahip çıkmak sizin elinizde”
07:12
16 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
7 dk
YERİ VE ZAMANI
Türkiye’de evler küçülüyor
09:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
7 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
12 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Gazeteci Fethi Yılmaz: 'Türkiye’de yaklaşık 120 bin insan cezaevinde yatacak yer bulamıyor'
12:06
98 dk
90 SANİYE
Türkiye ve Dünya Gündemi
13:44
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:46
19 dk
FUTBOL SAATİ
Futbolcular son maçlarda kaç paralık motivasyon kaybediyorlar?
14:05
54 dk
ANKARA FARKI
Esnaf ne durumda? TESK Başkanı Palandöken anlatıyor
15:02
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
6 dk
EKSEN
Suriye ekseninde Türk-Amerikan ilişkileri
16:06
83 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
6 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Çölde pişen pirincin zorluğu
17:36
2 dk
SESLİ HABER
‘Aralıklı oruç’ mercek altında
17:42
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
12 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Fethi Yılmaz: ‘Cezaevlerinde 409 bin 617 kişi bulunuyor’
18:18
36 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
20 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Dolaşmanın en kısa hali
19:20
2 dk
SESLİ HABER
Uzmanlar anlattı: Gizli kameralar nasıl tespit edilir?
19:27
3 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
TESK Başkanı Palandöken: ‘Esnaf kredilere ulaşamıyor’
19:36
12 dk
SESLİ HABER
Şehirlerin altındaki sessiz tehlike
19:55
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
1 dk
DEYİM YERİNDEYSE
İncelikli bir davetin hikâyesi
07:01
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
1 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Çok sesli bir şiirin yaratıcısı oldu
08:19
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
15 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
20 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:31
23 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:51
14 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2024
SAĞLIK
Sağlık haberleri, sağlıklı beslenme, sağlıklı yaşam üzerine her şey
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250528/bilim-insanlari-duyurdu-d-vitamini-yaslanmayi-yavaslatti-1096573773.html
Bilim insanları duyurdu: D vitamini yaşlanmayı yavaşlattı
Bilim insanları duyurdu: D vitamini yaşlanmayı yavaşlattı
Sputnik Türkiye
Yeni bir araştırma, D vitamini takviyesinin kromozom uçlarındaki telomerleri koruyarak biyolojik yaşlanmayı yavaşlatabileceğini ortaya koydu. 5 yıl süren... 28.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-28T01:00+0300
2025-05-28T01:04+0300
sağlik
bilim
bilim kurulu
bilim insanları
bilim insanı
bilim kurgu
uzun yaşam
vitamin
d vitamini
vitaminhane
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/0b/1a/1051170333_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_70912625af4eb989ac5c67e5a57754b6.jpg
Bilim insanları, D vitamini takviyelerinin hücresel yaşlanmayı yavaşlatabileceğini ortaya koydu.Amerikan Klinik Beslenme Dergisi'nde yayınlanan çalışmada, D vitamini alan bireylerde telomer kısalmasının önemli ölçüde azaldığı gözlemlendi. VITAL randomize kontrollü klinik deneyine dayanan araştırmada, düzenli D3 vitamini kullanan bin 54 katılımcının (55 yaş üstü kadınlar ve 50 yaş üstü erkekler) 5 yıl boyunca izlendiği ve yaşlanmanın yaklaşık 3 yıl geciktiği tespit edildi.Araştırmada Omega-3 yağ asitlerinin telomer uzunluğu üzerinde önemli bir etkisinin olmadığı belirlendi. Çalışmanın sorumlusu Dr. Haidong Zhu "Hedefli D vitamini takviyesinin biyolojik yaşlanmaya karşı umut verici bir strateji olabileceğini düşünüyoruz" dedi.D vitamini nereden alınır?Günlük önerilen d vitamini takviyesi miktarı 400-800 IU olarak açıklandı. Ancak takviyenin dışında doğal kaynaklardan da d vitamini almanın mümkün olduğu belirtildi. İşte d vitamini olan bazı doğal kaynaklar:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240924/es-dost-tavsiyesiyle-kullanilan-vitamin-ve-takviyeler-hasta-ediyor-1088368568.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/0b/1a/1051170333_71:0:719:486_1920x0_80_0_0_404d81d96c0e5050c866e92c87c67588.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
bilim, bilim kurulu, bilim insanları, bilim insanı, bilim kurgu, uzun yaşam, vitamin, d vitamini, vitaminhane, vitaminli serum, bilinçsiz vitamin kullanımı, vitamin eksikliği, vitamin bar
bilim, bilim kurulu, bilim insanları, bilim insanı, bilim kurgu, uzun yaşam, vitamin, d vitamini, vitaminhane, vitaminli serum, bilinçsiz vitamin kullanımı, vitamin eksikliği, vitamin bar

Bilim insanları duyurdu: D vitamini yaşlanmayı yavaşlattı

01:00 28.05.2025 (güncellendi: 01:04 28.05.2025)
© AAKovid-19 tedavisinde D vitamininin etkinliği kanıtlandı
Kovid-19 tedavisinde D vitamininin etkinliği kanıtlandı - Sputnik Türkiye, 1920, 28.05.2025
© AA
Abone ol
Yeni bir araştırma, D vitamini takviyesinin kromozom uçlarındaki telomerleri koruyarak biyolojik yaşlanmayı yavaşlatabileceğini ortaya koydu. 5 yıl süren çalışmada, D3 vitamini alan katılımcılarda telomer kısalmasının plaseboya göre yüzde 30 daha az olduğu ve bunun yaklaşık 3 yıllık yaşlanma gecikmesine denk geldiği belirlendi.
Bilim insanları, D vitamini takviyelerinin hücresel yaşlanmayı yavaşlatabileceğini ortaya koydu.
Amerikan Klinik Beslenme Dergisi'nde yayınlanan çalışmada, D vitamini alan bireylerde telomer kısalmasının önemli ölçüde azaldığı gözlemlendi. VITAL randomize kontrollü klinik deneyine dayanan araştırmada, düzenli D3 vitamini kullanan bin 54 katılımcının (55 yaş üstü kadınlar ve 50 yaş üstü erkekler) 5 yıl boyunca izlendiği ve yaşlanmanın yaklaşık 3 yıl geciktiği tespit edildi.
Araştırmada Omega-3 yağ asitlerinin telomer uzunluğu üzerinde önemli bir etkisinin olmadığı belirlendi. Çalışmanın sorumlusu Dr. Haidong Zhu "Hedefli D vitamini takviyesinin biyolojik yaşlanmaya karşı umut verici bir strateji olabileceğini düşünüyoruz" dedi.

D vitamini nereden alınır?

Günlük önerilen d vitamini takviyesi miktarı 400-800 IU olarak açıklandı. Ancak takviyenin dışında doğal kaynaklardan da d vitamini almanın mümkün olduğu belirtildi. İşte d vitamini olan bazı doğal kaynaklar:
Güneş ışığı
Morina karaciğeri yağı
Pişmiş kılıçbalığı ve somon
Konserve ton balığı
Sığır karaciğeri
Yumurta sarısı
D vitaminiyle zenginleştirilmiş süt
İlaç - Sputnik Türkiye, 1920, 24.09.2024
SAĞLIK
Eş dost tavsiyesiyle kullanılan vitamin ve takviyeler 'hasta ediyor'
24 Eylül 2024, 11:14
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала