https://anlatilaninotesi.com.tr/20250528/bilim-insanlari-duyurdu-d-vitamini-yaslanmayi-yavaslatti-1096573773.html
Bilim insanları duyurdu: D vitamini yaşlanmayı yavaşlattı
Bilim insanları duyurdu: D vitamini yaşlanmayı yavaşlattı
Sputnik Türkiye
Yeni bir araştırma, D vitamini takviyesinin kromozom uçlarındaki telomerleri koruyarak biyolojik yaşlanmayı yavaşlatabileceğini ortaya koydu. 5 yıl süren... 28.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-28T01:00+0300
2025-05-28T01:00+0300
2025-05-28T01:04+0300
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Bilim insanları, D vitamini takviyelerinin hücresel yaşlanmayı yavaşlatabileceğini ortaya koydu.Amerikan Klinik Beslenme Dergisi'nde yayınlanan çalışmada, D vitamini alan bireylerde telomer kısalmasının önemli ölçüde azaldığı gözlemlendi. VITAL randomize kontrollü klinik deneyine dayanan araştırmada, düzenli D3 vitamini kullanan bin 54 katılımcının (55 yaş üstü kadınlar ve 50 yaş üstü erkekler) 5 yıl boyunca izlendiği ve yaşlanmanın yaklaşık 3 yıl geciktiği tespit edildi.Araştırmada Omega-3 yağ asitlerinin telomer uzunluğu üzerinde önemli bir etkisinin olmadığı belirlendi. Çalışmanın sorumlusu Dr. Haidong Zhu "Hedefli D vitamini takviyesinin biyolojik yaşlanmaya karşı umut verici bir strateji olabileceğini düşünüyoruz" dedi.D vitamini nereden alınır?Günlük önerilen d vitamini takviyesi miktarı 400-800 IU olarak açıklandı. Ancak takviyenin dışında doğal kaynaklardan da d vitamini almanın mümkün olduğu belirtildi. İşte d vitamini olan bazı doğal kaynaklar:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240924/es-dost-tavsiyesiyle-kullanilan-vitamin-ve-takviyeler-hasta-ediyor-1088368568.html
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bilim, bilim kurulu, bilim insanları, bilim insanı, bilim kurgu, uzun yaşam, vitamin, d vitamini, vitaminhane, vitaminli serum, bilinçsiz vitamin kullanımı, vitamin eksikliği, vitamin bar
Bilim insanları duyurdu: D vitamini yaşlanmayı yavaşlattı
01:00 28.05.2025 (güncellendi: 01:04 28.05.2025)
Yeni bir araştırma, D vitamini takviyesinin kromozom uçlarındaki telomerleri koruyarak biyolojik yaşlanmayı yavaşlatabileceğini ortaya koydu. 5 yıl süren çalışmada, D3 vitamini alan katılımcılarda telomer kısalmasının plaseboya göre yüzde 30 daha az olduğu ve bunun yaklaşık 3 yıllık yaşlanma gecikmesine denk geldiği belirlendi.
Bilim insanları, D vitamini takviyelerinin hücresel yaşlanmayı yavaşlatabileceğini ortaya koydu.
Amerikan Klinik Beslenme Dergisi'nde yayınlanan çalışmada, D vitamini alan bireylerde telomer kısalmasının önemli ölçüde azaldığı gözlemlendi. VITAL randomize kontrollü klinik deneyine dayanan araştırmada, düzenli D3 vitamini kullanan bin 54 katılımcının (55 yaş üstü kadınlar ve 50 yaş üstü erkekler) 5 yıl boyunca izlendiği ve yaşlanmanın yaklaşık 3 yıl geciktiği tespit edildi.
Araştırmada Omega-3 yağ asitlerinin telomer uzunluğu üzerinde önemli bir etkisinin olmadığı belirlendi. Çalışmanın sorumlusu Dr. Haidong Zhu "Hedefli D vitamini takviyesinin biyolojik yaşlanmaya karşı umut verici bir strateji olabileceğini düşünüyoruz" dedi.
D vitamini nereden alınır?
Günlük önerilen d vitamini takviyesi miktarı 400-800 IU olarak açıklandı. Ancak takviyenin dışında doğal kaynaklardan da d vitamini almanın mümkün olduğu belirtildi. İşte d vitamini olan bazı doğal kaynaklar:
Pişmiş kılıçbalığı ve somon
D vitaminiyle zenginleştirilmiş süt