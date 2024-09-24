Eş dost tavsiyesiyle kullanılan vitamin ve takviyeler 'hasta ediyor'

“Maydanoz ekstreleri, sarımsak, tarçın gibi sosyal medyada da çok konuşulan, arkadaş, komşu tavsiyesi gibi sebeplerle çok yanlış kullanımlar görüyoruz. Bir maydanozu ekstre haline getirip günde 3 öğün tükettiğinizde toksik hepatit tablosuyla hastalar hastanelere başvurabiliyor. Karaciğer enzimleri çok yüksek şekilde gelebiliyor.

Bir hasta sarımsak suyuyla ya da sarımsak yutarak tansiyonunu tedavi etmeye çalışabiliyor. Bu tip durumlarda çoğu zaman bizim verdiğimiz tedaviler bir kenara itiliyor. Birçok hastaları görüyoruz sadece tarçınla diyabetini tedavi etmeye çalışıyor. Hiçbir zaman diyabeti tarçınla tedavi etmiyoruz, diyabet tedavimizi bir kenara itmiyoruz. Bir maydanoz ekstresiyle sindirim sorunlarımızı ya da vücuttaki tansiyon, kan basıncı problemlerimizi çözmeye çalışmıyoruz. Soframızda bulundurmamız gereken ürünler, bunları ekstre yapıp da ilaç yerine kullanmamalıyız. Bol bol salata tüketmeli, Akdeniz tipi diyetle beslenmeliyiz. Tutup da bunu bir doktor reçetesinin yerine sanki doktor bu ekstreleri önermiş gibi tedavi yerine kullandığımızda 2 problemle karşılaşıyoruz. Bir tedavi aksıyor, ilaçları kesmiş oluyor, ikincisi de toksik tablolarla karşımıza geliyor. Bunların en başında hepatotoksisite (karaciğerde oluşmuş hasar) gelişebiliyor ya da böbrek fonksiyonları bozulabiliyor, bazen alerjik reaksiyonlar olabiliyor. Özellikle yeşil çaylar, ishal tabloları, kronik ishal sebebi olabiliyor, bunlara dikkat etmemiz gerekiyor" dedi.