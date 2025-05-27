https://anlatilaninotesi.com.tr/20250527/ucak-bileti-alanlar-dikkat-7-esya-bagaja-verilemeyecek-1096572614.html

Uçak bileti alanlar dikkat: 7 eşya bagaja verilemeyecek

Uçak bileti alanlar dikkat: 7 eşya bagaja verilemeyecek

Sputnik Türkiye

TSA ve FAA, uçuş güvenliğini artırmak amacıyla yeni bir düzenlemeye gitti. Artık Amerika Birleşik Devletleri'ne yapılan tüm uçuşlarda, pille çalışan yedi tür... 27.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-27T22:53+0300

2025-05-27T22:53+0300

2025-05-27T22:53+0300

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ABD'ye yapılan uçuşlarda pille çalışan yedi tür cihazın artık check-in bagajında taşınmasına izin verilmeyeceği bildirildi.Ulaştırma Güvenlik İdaresi (TSA) ve Federal Havacılık İdaresi (FAA) tarafından ortak açıklanan yeni yönergenin lityum pillerin oluşturduğu yangın riskini azaltmayı amaçladığı belirtilirken bugünden itibaren yasağın uçak seferlerinde yürürlüğe girdiği ifade edildi.Uçakta yasaklanan eşyalar neler?

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