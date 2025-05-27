https://anlatilaninotesi.com.tr/20250527/ucak-bileti-alanlar-dikkat-7-esya-bagaja-verilemeyecek-1096572614.html
Uçak bileti alanlar dikkat: 7 eşya bagaja verilemeyecek
Uçak bileti alanlar dikkat: 7 eşya bagaja verilemeyecek
Sputnik Türkiye
TSA ve FAA, uçuş güvenliğini artırmak amacıyla yeni bir düzenlemeye gitti. Artık Amerika Birleşik Devletleri'ne yapılan tüm uçuşlarda, pille çalışan yedi tür... 27.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-27T22:53+0300
2025-05-27T22:53+0300
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ABD'ye yapılan uçuşlarda pille çalışan yedi tür cihazın artık check-in bagajında taşınmasına izin verilmeyeceği bildirildi.Ulaştırma Güvenlik İdaresi (TSA) ve Federal Havacılık İdaresi (FAA) tarafından ortak açıklanan yeni yönergenin lityum pillerin oluşturduğu yangın riskini azaltmayı amaçladığı belirtilirken bugünden itibaren yasağın uçak seferlerinde yürürlüğe girdiği ifade edildi.Uçakta yasaklanan eşyalar neler?
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250523/abdde-ucak-kent-merkezine-dustu-kazada-unlu-muzisyenin-hayatini-kaybettigi-ortaya-cikti-1096466889.html
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abd, uçak, uçak seferi, uçak seferleri, uçak bileti, yolcu, yolcu uçağı, yolcu otobüsü, yolcu uçağı, seyahat, yurtdışı seyahat, seyahat acentesi, seyahat yasağı, seyahat uyarısı
abd, uçak, uçak seferi, uçak seferleri, uçak bileti, yolcu, yolcu uçağı, yolcu otobüsü, yolcu uçağı, seyahat, yurtdışı seyahat, seyahat acentesi, seyahat yasağı, seyahat uyarısı
Uçak bileti alanlar dikkat: 7 eşya bagaja verilemeyecek
TSA ve FAA, uçuş güvenliğini artırmak amacıyla yeni bir düzenlemeye gitti. Artık Amerika Birleşik Devletleri'ne yapılan tüm uçuşlarda, pille çalışan yedi tür eşyanın check-in (teslim edilen) bagajlarında taşınmasına izin verilmeyecek.
ABD'ye yapılan uçuşlarda pille çalışan yedi tür cihazın artık check-in bagajında taşınmasına izin verilmeyeceği bildirildi.
Ulaştırma Güvenlik İdaresi (TSA) ve Federal Havacılık İdaresi (FAA) tarafından ortak açıklanan yeni yönergenin lityum pillerin oluşturduğu yangın riskini azaltmayı amaçladığı belirtilirken bugünden itibaren yasağın uçak seferlerinde yürürlüğe girdiği ifade edildi.
Uçakta yasaklanan eşyalar neler?
1.Güç bankaları
– Telefon ve cihaz şarjı için taşınabilir bataryalar
2.Şarj özellikli telefon kılıfları
– Dahili batarya içeren telefon kılıfları
3.Yedek lityum iyon piller
– Telefon, kamera, drone ve dizüstü bilgisayarlarda kullanılan piller
4.Yedek lityum metal piller
– Saat, işitme cihazı gibi küçük cihazlarda bulunan piller
5.Yedek telefon pilleri
– Telefona takılı olmayan bataryalar
6.Dizüstü bilgisayar pilleri
– Cihaza takılı olmayan yedek piller
7.Harici batarya paketleri ve taşınabilir şarj cihazları
– USB güç kaynakları