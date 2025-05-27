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Rusya'da bulunan Fidan: Biz barış görüşmeleri için ev sahipliğine hazırız, bunu bizim için bir görev olarak görüyoruz
Rusya'da bulunan Fidan: Biz barış görüşmeleri için ev sahipliğine hazırız, bunu bizim için bir görev olarak görüyoruz
Sputnik Türkiye
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Moskova'da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile kritik görüşme gerçekleştirdi. İkili, Rusya-Ukrayna krizinde ateşkes önerisi... 27.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-27T13:30+0300
2025-05-27T13:40+0300
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya'nın başkenti Moskova'da resmi ziyaret kapsamında Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile bir araya geldi. Yaklaşık bir yıl aradan sonra gerçekleşen üst düzey görüşmede bölgesel krizler ve ikili ilişkiler masaya yatırıldı.Putin ile kritik temasFidan'ın Moskova temasları sadece Lavrov görüşmesiyle sınırlı kalmadı. Türk Dışişleri Bakanı, Rus lideri Vladimir Putin ile de kritik bir görüşme gerçekleştirdi. Bu temas, Türkiye-Rusya ilişkilerinin stratejik boyutunu gözler önüne serdi.Ukrayna krizi için barış vurgusuOrtak basın toplantısında konuşan Fidan, Rusya-Ukrayna krizinde ilişkin Türkiye'nin tutumunu net şekilde ortaya koydu. "Önce ateşkes, sonra kalıcı barış istiyoruz" diyen Fidan, çatışmanın sona ermesi için diplomatik çözümün önemine dikkat çekti.Türk Dışişleri Bakanı, İstanbul'da gerçekleşen esir takası müzakerelerindeki gelişmeleri değerlendirdi. Fidan, "Putin bizzat yetkilendirdiği bir heyeti İstanbul'a göndererek müzakerelerden nispeten pozitif sonuçlar elde edilmesini mümkün kılmıştır" ifadesini kullandı.Suriye'de yaptırım kaldırma çağrısıSuriye konusunda önemli mesajlar veren Fidan, yaptırımların kaldırılmasının kritik önemde olduğunu vurguladı. Bakan, "Suriye'de istikrar konusunda gelişmeler var. Yaptırımların kaldırılması son derece önemli" değerlendirmesinde bulundu.Akkuyu projesi gündeme geldiİkili ilişkilerin ekonomik boyutunda Akkuyu Nükleer Santrali öne çıktı. Fidan, "Akkuyu'nun bir an önce faaliyete geçmesi için çaba gösteriyoruz" açıklamasıyla projenin önemine dikkat çekti.Karadeniz güvenliği mesajıTürk Dışişleri Bakanı, Karadeniz'deki güvenlik konusuna da değindi. Fidan, bölgesel güvenliğe verdikleri önemin altını çizerek Türkiye'nin sorumlu tutumunu ortaya koydu.Erdoğan'ın barış diplomasisiGörüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın barış sürecindeki rolü de gündeme geldi. Fidan, "Sayın Erdoğan'ın tüm taraflara söylediği gibi Türkiye her türlü desteği vermeye hazır" mesajını iletti.Çok boyutlu ilişkiler vurgusuFidan, Türkiye-Rusya ilişkilerinin sadece siyasi değil, ekonomik ve kültürel boyutlarının da bulunduğunu belirtti. Bakan, "Çok boyutlu ilişkilerimizi ele almamızı sağladı" ifadesiyle görüşmenin kapsamını özetledi.Bölgesel istikrar için işbirliğiSon olarak Fidan, "Türkiye-Rusya arasındaki ilişkiler bölgenin istikrarı için her zamankinden daha önemli bir rol oynuyor" değerlendirmesinde bulunarak iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın önemini vurguladı.Putin ile ne konuştular?'BOTAŞ ve Gazprom arasında devam eden görüşmeler konusunda Putin'in desteğini istedik'
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rusya, suriye, i̇stanbul, hakan fidan, sergey lavrov, vladimir putin, ukrayna, ukrayna krizi, gazprom, botaş, akkuyu
rusya, suriye, i̇stanbul, hakan fidan, sergey lavrov, vladimir putin, ukrayna, ukrayna krizi, gazprom, botaş, akkuyu

Rusya'da bulunan Fidan: Biz barış görüşmeleri için ev sahipliğine hazırız, bunu bizim için bir görev olarak görüyoruz

13:30 27.05.2025 (güncellendi: 13:40 27.05.2025)
© Sputnik / Алексей ФилипповLavrov-Fidan
Lavrov-Fidan - Sputnik Türkiye, 1920, 27.05.2025
© Sputnik / Алексей Филиппов
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Moskova'da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile kritik görüşme gerçekleştirdi. İkili, Rusya-Ukrayna krizinde ateşkes önerisi, Suriye'deki yaptırımların kaldırılması ve İstanbul'da gerçekleşen müzakerelerdeki esir takası konularını ele aldı. Fidan, barış sürecine destek mesajı verdi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya'nın başkenti Moskova'da resmi ziyaret kapsamında Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile bir araya geldi. Yaklaşık bir yıl aradan sonra gerçekleşen üst düzey görüşmede bölgesel krizler ve ikili ilişkiler masaya yatırıldı.

Putin ile kritik temas

Fidan'ın Moskova temasları sadece Lavrov görüşmesiyle sınırlı kalmadı. Türk Dışişleri Bakanı, Rus lideri Vladimir Putin ile de kritik bir görüşme gerçekleştirdi. Bu temas, Türkiye-Rusya ilişkilerinin stratejik boyutunu gözler önüne serdi.

Ukrayna krizi için barış vurgusu

Ortak basın toplantısında konuşan Fidan, Rusya-Ukrayna krizinde ilişkin Türkiye'nin tutumunu net şekilde ortaya koydu. "Önce ateşkes, sonra kalıcı barış istiyoruz" diyen Fidan, çatışmanın sona ermesi için diplomatik çözümün önemine dikkat çekti.
Türk Dışişleri Bakanı, İstanbul'da gerçekleşen esir takası müzakerelerindeki gelişmeleri değerlendirdi. Fidan, "Putin bizzat yetkilendirdiği bir heyeti İstanbul'a göndererek müzakerelerden nispeten pozitif sonuçlar elde edilmesini mümkün kılmıştır" ifadesini kullandı.

Suriye'de yaptırım kaldırma çağrısı

Suriye konusunda önemli mesajlar veren Fidan, yaptırımların kaldırılmasının kritik önemde olduğunu vurguladı. Bakan, "Suriye'de istikrar konusunda gelişmeler var. Yaptırımların kaldırılması son derece önemli" değerlendirmesinde bulundu.

Akkuyu projesi gündeme geldi

İkili ilişkilerin ekonomik boyutunda Akkuyu Nükleer Santrali öne çıktı. Fidan, "Akkuyu'nun bir an önce faaliyete geçmesi için çaba gösteriyoruz" açıklamasıyla projenin önemine dikkat çekti.

Karadeniz güvenliği mesajı

Türk Dışişleri Bakanı, Karadeniz'deki güvenlik konusuna da değindi. Fidan, bölgesel güvenliğe verdikleri önemin altını çizerek Türkiye'nin sorumlu tutumunu ortaya koydu.

Erdoğan'ın barış diplomasisi

Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın barış sürecindeki rolü de gündeme geldi. Fidan, "Sayın Erdoğan'ın tüm taraflara söylediği gibi Türkiye her türlü desteği vermeye hazır" mesajını iletti.

Çok boyutlu ilişkiler vurgusu

Fidan, Türkiye-Rusya ilişkilerinin sadece siyasi değil, ekonomik ve kültürel boyutlarının da bulunduğunu belirtti. Bakan, "Çok boyutlu ilişkilerimizi ele almamızı sağladı" ifadesiyle görüşmenin kapsamını özetledi.

Bölgesel istikrar için işbirliği

Son olarak Fidan, "Türkiye-Rusya arasındaki ilişkiler bölgenin istikrarı için her zamankinden daha önemli bir rol oynuyor" değerlendirmesinde bulunarak iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın önemini vurguladı.

Putin ile ne konuştular?

Dün yaptığımız görüşmede Cumhurbaşkanımızın hassas olduğu önemli konuları gündeme getirdik. Rusya-Ukrayna görüşmelerinin bir netice ile sonuçlanması önem kazanmakta. Esir takası tamamlandı. Karşılıkla şartların gönderilmesi konusunda da hazırlıklar sürüyor. Sayın Putin ile Akkuyu nükleer santralinin inşası ile ilgili süreçte karşılaşılan aksaklıklar gündeme geldi. Sayın Putin'in bu konuyu ne kadar yakından takip ettiğiniz bir kez daha görmüş oldu.

'BOTAŞ ve Gazprom arasında devam eden görüşmeler konusunda Putin'in desteğini istedik'

"BOTAŞ ve Gazprom arasında devam eden görüşmeler var. Bu konuda da Putin'in desteğini istedik. Verimli bir görüşme oldu. Biz ev sahipliğine her zaman hazır olduğumuzu ifade ettik. Bu dünya barışı için bir görev. Cumhurbaşkanımız savaşın başından beri güçlü barış çağrısında bulundu. Cumhurbaşkanımız Erdoğan ve Sayın Putin mutabık kaldıkları noktalarda gündemleri birlikte ilerletebilmekteler. Bizler bakanlar düzeyinde iki lider taradından ortaya konan iradenin somut şekilde hayata geçirilebilmesi için çalışmaya devam ediyoruz."
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan - Sputnik Türkiye, 1920, 27.05.2025
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Lavrov: Müzakerelerin ikinci turu için yine Türk dostlarımıza başvururdum, İstanbul çok güzel
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