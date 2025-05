https://anlatilaninotesi.com.tr/20250527/rusyada-bulunan-fidan-biz-baris-gorusmeleri-icin-ev-sahipligine-haziriz-bunu-bizim-icin-bir-gorev-1096553588.html

Rusya'da bulunan Fidan: Biz barış görüşmeleri için ev sahipliğine hazırız, bunu bizim için bir görev olarak görüyoruz

Rusya'da bulunan Fidan: Biz barış görüşmeleri için ev sahipliğine hazırız, bunu bizim için bir görev olarak görüyoruz

Sputnik Türkiye

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Moskova'da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile kritik görüşme gerçekleştirdi. İkili, Rusya-Ukrayna krizinde ateşkes önerisi... 27.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-27T13:30+0300

2025-05-27T13:30+0300

2025-05-27T13:40+0300

rusya

suriye

i̇stanbul

dünya

hakan fidan

sergey lavrov

vladimir putin

ukrayna

ukrayna krizi

gazprom

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/0c/1096159916_0:0:764:429_1920x0_80_0_0_85e4058f7a9d52f8e0e0abd1cd241cd7.png

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya'nın başkenti Moskova'da resmi ziyaret kapsamında Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile bir araya geldi. Yaklaşık bir yıl aradan sonra gerçekleşen üst düzey görüşmede bölgesel krizler ve ikili ilişkiler masaya yatırıldı.Putin ile kritik temasFidan'ın Moskova temasları sadece Lavrov görüşmesiyle sınırlı kalmadı. Türk Dışişleri Bakanı, Rus lideri Vladimir Putin ile de kritik bir görüşme gerçekleştirdi. Bu temas, Türkiye-Rusya ilişkilerinin stratejik boyutunu gözler önüne serdi.Ukrayna krizi için barış vurgusuOrtak basın toplantısında konuşan Fidan, Rusya-Ukrayna krizinde ilişkin Türkiye'nin tutumunu net şekilde ortaya koydu. "Önce ateşkes, sonra kalıcı barış istiyoruz" diyen Fidan, çatışmanın sona ermesi için diplomatik çözümün önemine dikkat çekti.Türk Dışişleri Bakanı, İstanbul'da gerçekleşen esir takası müzakerelerindeki gelişmeleri değerlendirdi. Fidan, "Putin bizzat yetkilendirdiği bir heyeti İstanbul'a göndererek müzakerelerden nispeten pozitif sonuçlar elde edilmesini mümkün kılmıştır" ifadesini kullandı.Suriye'de yaptırım kaldırma çağrısıSuriye konusunda önemli mesajlar veren Fidan, yaptırımların kaldırılmasının kritik önemde olduğunu vurguladı. Bakan, "Suriye'de istikrar konusunda gelişmeler var. Yaptırımların kaldırılması son derece önemli" değerlendirmesinde bulundu.Akkuyu projesi gündeme geldiİkili ilişkilerin ekonomik boyutunda Akkuyu Nükleer Santrali öne çıktı. Fidan, "Akkuyu'nun bir an önce faaliyete geçmesi için çaba gösteriyoruz" açıklamasıyla projenin önemine dikkat çekti.Karadeniz güvenliği mesajıTürk Dışişleri Bakanı, Karadeniz'deki güvenlik konusuna da değindi. Fidan, bölgesel güvenliğe verdikleri önemin altını çizerek Türkiye'nin sorumlu tutumunu ortaya koydu.Erdoğan'ın barış diplomasisiGörüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın barış sürecindeki rolü de gündeme geldi. Fidan, "Sayın Erdoğan'ın tüm taraflara söylediği gibi Türkiye her türlü desteği vermeye hazır" mesajını iletti.Çok boyutlu ilişkiler vurgusuFidan, Türkiye-Rusya ilişkilerinin sadece siyasi değil, ekonomik ve kültürel boyutlarının da bulunduğunu belirtti. Bakan, "Çok boyutlu ilişkilerimizi ele almamızı sağladı" ifadesiyle görüşmenin kapsamını özetledi.Bölgesel istikrar için işbirliğiSon olarak Fidan, "Türkiye-Rusya arasındaki ilişkiler bölgenin istikrarı için her zamankinden daha önemli bir rol oynuyor" değerlendirmesinde bulunarak iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın önemini vurguladı.Putin ile ne konuştular?'BOTAŞ ve Gazprom arasında devam eden görüşmeler konusunda Putin'in desteğini istedik'

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250527/lavrov-ve-fidan-basin-toplantisi-duzenliyor-1096552392.html

rusya

suriye

i̇stanbul

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, suriye, i̇stanbul, hakan fidan, sergey lavrov, vladimir putin, ukrayna, ukrayna krizi, gazprom, botaş, akkuyu