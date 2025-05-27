Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho istifa sorusuna yanıt verdi

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Parıltının gerçek yüzü
07:07
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
7 dk
YERİ VE ZAMANI
Manşetten Mehmet Şimşek eleştirisi
09:08
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
8 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:09
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
8 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:31
19 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Müzisyen Zeynep Avcı: 'Kendimi şarkı söylemeye adadım'
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Sağlıklı beslenmenin görünmeyen tehdidi: Pestisit
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Yeşilçamın unutulmaz ismi, Harun Kolçak'ın da babasıydı
15:22
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Husiler, Pentagon'u yendi mi?
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
44 dk
SESLİ HABER
Macron’un yediği tokat dünya basınında
18:19
3 dk
HABERLER
Öne çıkan başlıklar
18:30
12 dk
İLHAN ŞEŞEN'E VEDA
Usta sanatçı bir ömürlük şarkılara imza attı
18:45
13 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
8 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:10
80 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
1 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Muharrem Baki: “Mahremiyetinize sahip çıkmak sizin elinizde”
07:05
16 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
YAZI - YORUM
Fethi Yılmaz'la Yazı - Yorum
11:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250527/fenerbahce-teknik-direktoru-mourinho-istifa-sorusuna-yanit-verdi-1096537527.html
Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho istifa sorusuna yanıt verdi
Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho istifa sorusuna yanıt verdi
Sputnik Türkiye
Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Atakaş Hatayspor'a 4-2 mağlup oldu. Mersin Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından Fenerbahçe... 27.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-27T00:16+0300
2025-05-27T00:16+0300
spor
fenerbahçe
fenerbahçe beko
fenerbahçe spor kulübü
fenerbahçe ülker
fenerbahçe opet
maç
tarihi maç
maç yayını
futbol
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/14/1095534610_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f62f0b26b8489545922ab801682a6354.jpg
Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho, maç sonunda yaptığı açıklamada istifa etmeyeceğini belirtti.Hatayspor maçının ardından düzenlen basın toplantısında Mourinho önemli açıklamalarda bulundu. Porto'yla kazandığı Şampiyonlar Ligi zaferinin yıl dönümü ve son yıllarda Şampiyonlar Ligi'nde yer alamamasıyla ilgili yöneltilen soruya cevap veren Mourinho ''Avrupa'da son yedi yılda Türk futbol tarihinin gördüğünden daha fazla final oynadım" açıklamasında bulunduSezon sonu oynanan maçların oyuncular için konsantrasyon kaybı yaşattığını belirten Mourinho ''Bu oyuncular için motivasyonu sağlamak zordur. Aslında bu maçın iki hikayesi vardı. Birinci hikayesi 11-11 oynanan kısımdı. 1-0 öne geçtik. 2'yi, 3'ü, 4'ü çok rahat bulabilirdik. Maç bizim kontrolümüzde geçiyordu" dedi.'Önümüzdeki sezon burada olacak mısınız?'Gelecek sezon takımda olup olmayacağı sorulan Portekizli teknik adam şu ifadelerle soruya yanıt verdi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250526/elazigspor---vanspor-macinda-hakem-yaralandi-mac-tatil-edildi-1096537126.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/14/1095534610_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ac68b685ff0773f6b93e52a343ac676a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
fenerbahçe, fenerbahçe beko, fenerbahçe spor kulübü, fenerbahçe ülker, fenerbahçe opet, maç, tarihi maç, maç yayını, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), futbol maçı, türkiye futbol federasyonu, jose mourinho
fenerbahçe, fenerbahçe beko, fenerbahçe spor kulübü, fenerbahçe ülker, fenerbahçe opet, maç, tarihi maç, maç yayını, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), futbol maçı, türkiye futbol federasyonu, jose mourinho

Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho istifa sorusuna yanıt verdi

00:16 27.05.2025
© AA / Ağıt Erdi UlukayaFenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho - Sputnik Türkiye, 1920, 27.05.2025
© AA / Ağıt Erdi Ulukaya
Abone ol
Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Atakaş Hatayspor'a 4-2 mağlup oldu. Mersin Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho istifa sorusuna başkan Ali Koç'un röportajı üzerinden yanıt verdi.
Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho, maç sonunda yaptığı açıklamada istifa etmeyeceğini belirtti.
Hatayspor maçının ardından düzenlen basın toplantısında Mourinho önemli açıklamalarda bulundu. Porto'yla kazandığı Şampiyonlar Ligi zaferinin yıl dönümü ve son yıllarda Şampiyonlar Ligi'nde yer alamamasıyla ilgili yöneltilen soruya cevap veren Mourinho ''Avrupa'da son yedi yılda Türk futbol tarihinin gördüğünden daha fazla final oynadım" açıklamasında bulundu
Sezon sonu oynanan maçların oyuncular için konsantrasyon kaybı yaşattığını belirten Mourinho ''Bu oyuncular için motivasyonu sağlamak zordur. Aslında bu maçın iki hikayesi vardı. Birinci hikayesi 11-11 oynanan kısımdı. 1-0 öne geçtik. 2'yi, 3'ü, 4'ü çok rahat bulabilirdik. Maç bizim kontrolümüzde geçiyordu" dedi.

'Önümüzdeki sezon burada olacak mısınız?'

Gelecek sezon takımda olup olmayacağı sorulan Portekizli teknik adam şu ifadelerle soruya yanıt verdi:
Eğer bir şey gerçek çıkarsa ya da çıkmazsa veya yarım gerçek çıkarsa şunu söyleyebilirim, o şey ağzımdan çıkmamıştır. Maç sonlarında basın toplantıları dışında basınla sıfır kontağım var. Dolayısıyla başkanla, yönetimle görüştüğüm gibi görüşmeleri hiçbir zaman kimseye söylemedim. 'Önümüzdeki sezon burada olacak mısınız?' diye soruyorsanız size başkanımızın birkaç hafta önce televizyonda yaptığı röportajı gösteririm. O röportajda kendisi kalmamı istiyor. Kendisi bana güveniyor. Bu kamuoyunda bilinen bilgi. Kendisi bu konuda gayet netti. Eğer durumda değişiklik varsa bu konu hakkında bana bir şey söylenmedi. Televizyonda söylediği şeyleri görüşmemizde bana da söyledi.
hakem - Sputnik Türkiye, 1920, 26.05.2025
SPOR
Elazığspor - Vanspor maçında hakem yaralandı: Maç tatil edildi
Dün, 22:30
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала