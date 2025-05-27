https://anlatilaninotesi.com.tr/20250527/fenerbahce-teknik-direktoru-mourinho-istifa-sorusuna-yanit-verdi-1096537527.html
Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho istifa sorusuna yanıt verdi
Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho istifa sorusuna yanıt verdi
Sputnik Türkiye
Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Atakaş Hatayspor'a 4-2 mağlup oldu. Mersin Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından Fenerbahçe... 27.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-27T00:16+0300
2025-05-27T00:16+0300
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Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho, maç sonunda yaptığı açıklamada istifa etmeyeceğini belirtti.Hatayspor maçının ardından düzenlen basın toplantısında Mourinho önemli açıklamalarda bulundu. Porto'yla kazandığı Şampiyonlar Ligi zaferinin yıl dönümü ve son yıllarda Şampiyonlar Ligi'nde yer alamamasıyla ilgili yöneltilen soruya cevap veren Mourinho ''Avrupa'da son yedi yılda Türk futbol tarihinin gördüğünden daha fazla final oynadım" açıklamasında bulunduSezon sonu oynanan maçların oyuncular için konsantrasyon kaybı yaşattığını belirten Mourinho ''Bu oyuncular için motivasyonu sağlamak zordur. Aslında bu maçın iki hikayesi vardı. Birinci hikayesi 11-11 oynanan kısımdı. 1-0 öne geçtik. 2'yi, 3'ü, 4'ü çok rahat bulabilirdik. Maç bizim kontrolümüzde geçiyordu" dedi.'Önümüzdeki sezon burada olacak mısınız?'Gelecek sezon takımda olup olmayacağı sorulan Portekizli teknik adam şu ifadelerle soruya yanıt verdi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250526/elazigspor---vanspor-macinda-hakem-yaralandi-mac-tatil-edildi-1096537126.html
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho istifa sorusuna yanıt verdi
Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Atakaş Hatayspor'a 4-2 mağlup oldu. Mersin Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho istifa sorusuna başkan Ali Koç'un röportajı üzerinden yanıt verdi.
Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho, maç sonunda yaptığı açıklamada istifa etmeyeceğini belirtti.
Hatayspor maçının ardından düzenlen basın toplantısında Mourinho önemli açıklamalarda bulundu. Porto'yla kazandığı Şampiyonlar Ligi zaferinin yıl dönümü ve son yıllarda Şampiyonlar Ligi'nde yer alamamasıyla ilgili yöneltilen soruya cevap veren Mourinho ''Avrupa'da son yedi yılda Türk futbol tarihinin gördüğünden daha fazla final oynadım" açıklamasında bulundu
Sezon sonu oynanan maçların oyuncular için konsantrasyon kaybı yaşattığını belirten Mourinho ''Bu oyuncular için motivasyonu sağlamak zordur. Aslında bu maçın iki hikayesi vardı. Birinci hikayesi 11-11 oynanan kısımdı. 1-0 öne geçtik. 2'yi, 3'ü, 4'ü çok rahat bulabilirdik. Maç bizim kontrolümüzde geçiyordu" dedi.
'Önümüzdeki sezon burada olacak mısınız?'
Gelecek sezon takımda olup olmayacağı sorulan Portekizli teknik adam şu ifadelerle soruya yanıt verdi:
Eğer bir şey gerçek çıkarsa ya da çıkmazsa veya yarım gerçek çıkarsa şunu söyleyebilirim, o şey ağzımdan çıkmamıştır. Maç sonlarında basın toplantıları dışında basınla sıfır kontağım var. Dolayısıyla başkanla, yönetimle görüştüğüm gibi görüşmeleri hiçbir zaman kimseye söylemedim. 'Önümüzdeki sezon burada olacak mısınız?' diye soruyorsanız size başkanımızın birkaç hafta önce televizyonda yaptığı röportajı gösteririm. O röportajda kendisi kalmamı istiyor. Kendisi bana güveniyor. Bu kamuoyunda bilinen bilgi. Kendisi bu konuda gayet netti. Eğer durumda değişiklik varsa bu konu hakkında bana bir şey söylenmedi. Televizyonda söylediği şeyleri görüşmemizde bana da söyledi.