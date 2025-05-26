Elazığspor - Vanspor maçında hakem yaralandı: Maç tatil edildi

TFF 2. Lig Play-Off 3. tur rövanş maçında Elazığspor - Vanspor arasında oynanan kritik karşılaşma, yaşanan olaylar nedeniyle gündem oldu. Elazığ Atatürk Stadyumu'nda oynanan ve ev sahibi Elazığspor'un 1-0 önde olduğu maçta, tribünlerden sahaya atılan yabancı maddelerden biri yardımcı hakem Kadir Beyaz'ın kaşına isabet etti.