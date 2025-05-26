https://anlatilaninotesi.com.tr/20250526/elazigspor---vanspor-macinda-hakem-yaralandi-mac-tatil-edildi-1096537126.html
Elazığspor - Vanspor maçında hakem yaralandı: Maç tatil edildi
Elazığspor - Vanspor maçında hakem yaralandı: Maç tatil edildi
Sputnik Türkiye
TFF 2. Lig play-off 3. tur rövanş maçında Elazığspor'un 1-0 önde olduğu karşılaşmada, tribünlerden sahaya atılan yabancı maddelerden biri yardımcı hakemi... 26.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-26T22:30+0300
2025-05-26T22:30+0300
2025-05-26T22:30+0300
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Elazığspor-Vanspor play-off maçı, tribünlerden atılan cisimle yaralanan yardımcı hakem nedeniyle yarıda kaldı.TFF 2. Lig Play-Off 3. tur rövanş maçında Elazığspor - Vanspor arasında oynanan kritik karşılaşma, yaşanan olaylar nedeniyle gündem oldu. Elazığ Atatürk Stadyumu'nda oynanan ve ev sahibi Elazığspor'un 1-0 önde olduğu maçta, tribünlerden sahaya atılan yabancı maddelerden biri yardımcı hakem Kadir Beyaz'ın kaşına isabet etti.Tribünlerde taraftarlar arasında olaylar çıkınca TFF 2. Lig Play-Off rövanş maçı tatil edildi. TFF'nin ilerleyen günlerde maç hakkında kararını vereceği ifade edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250526/fifa-duyurdu-super-lig-takimi-3-donem-transfer-yasagi-cezasi-aldi-1096536853.html
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Elazığspor - Vanspor maçında hakem yaralandı: Maç tatil edildi
TFF 2. Lig play-off 3. tur rövanş maçında Elazığspor'un 1-0 önde olduğu karşılaşmada, tribünlerden sahaya atılan yabancı maddelerden biri yardımcı hakemi yaraladı. Yaşanan olaylar üzerine hakemler maçı tatil ederek soyunma odasına gitti.
Elazığspor-Vanspor play-off maçı, tribünlerden atılan cisimle yaralanan yardımcı hakem nedeniyle yarıda kaldı.
TFF 2. Lig Play-Off 3. tur rövanş maçında Elazığspor - Vanspor arasında oynanan kritik karşılaşma, yaşanan olaylar nedeniyle gündem oldu. Elazığ Atatürk Stadyumu'nda oynanan ve ev sahibi Elazığspor'un 1-0 önde olduğu maçta, tribünlerden sahaya atılan yabancı maddelerden biri yardımcı hakem Kadir Beyaz'ın kaşına isabet etti.
Tribünlerde taraftarlar arasında olaylar çıkınca TFF 2. Lig Play-Off rövanş maçı tatil edildi. TFF'nin ilerleyen günlerde maç hakkında kararını vereceği ifade edildi.