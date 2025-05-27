Esendere Gümrük Kapısı’nda saldırı: Ticaret Bakanlığı kınama mesajı yayımladı

27 Mayıs 2025 tarihinde Esendere Gümrük Kapımızda görevini icra ederken hain bir saldırıya uğrayan Gümrük Muhafaza memurumuza yönelik menfur eylemi Ticaret Bakanlığı olarak en güçlü şekilde kınıyoruz.



Yüksekova Devlet Hastanesi'nde tedavisi süren mesai arkadaşımıza acil şifalar diliyor, ailesine ve tüm çalışma arkadaşlarına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.



Kaçakçılıkla mücadeleyi kararlılıkla yürüten Gümrük Muhafaza personelimizin her zaman yanında olmaya devam edecek; saldırının failleri hakkında hukuki sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız.



Kamuoyuna saygıyla duyurulur.