Esendere Gümrük Kapısı’nda saldırı: Ticaret Bakanlığı kınama mesajı yayımladı
© İHAEsendere Sınır Kapısı
© İHA
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Hakkari Esendere Sınır Kapısı'nda meydana gelen saldırı sonrası yaralanan Gümrük Muhafaza memurunun hastanedeki tedavisi sürüyor. Bakanlık, olayın takipçisi olacaklarını duyurdu.
Ticaret Bakanlığı, Esendere Gümrük Kapısı'nda meydana gelen saldırıya yönelik basın açıklaması yayımladı.
Yayımlanan mesajda, saldırı kınanırken, hukuki sürecin takipçisi olunacağı bildirildi.
Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:
27 Mayıs 2025 tarihinde Esendere Gümrük Kapımızda görevini icra ederken hain bir saldırıya uğrayan Gümrük Muhafaza memurumuza yönelik menfur eylemi Ticaret Bakanlığı olarak en güçlü şekilde kınıyoruz.
Yüksekova Devlet Hastanesi'nde tedavisi süren mesai arkadaşımıza acil şifalar diliyor, ailesine ve tüm çalışma arkadaşlarına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.
Kaçakçılıkla mücadeleyi kararlılıkla yürüten Gümrük Muhafaza personelimizin her zaman yanında olmaya devam edecek; saldırının failleri hakkında hukuki sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Yüksekova Devlet Hastanesi'nde tedavisi süren mesai arkadaşımıza acil şifalar diliyor, ailesine ve tüm çalışma arkadaşlarına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.
Kaçakçılıkla mücadeleyi kararlılıkla yürüten Gümrük Muhafaza personelimizin her zaman yanında olmaya devam edecek; saldırının failleri hakkında hukuki sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.