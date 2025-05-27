https://anlatilaninotesi.com.tr/20250527/marmariste-orman-yangini-havadan-ve-karadan-mudahale-suruyor-1096562655.html

Marmaris'te orman yangını: Havadan ve karadan müdahale sürüyor

Marmaris'te orman yangını: Havadan ve karadan müdahale sürüyor

Sputnik Türkiye

Marmaris'te başlayan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. 27.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-27T15:43+0300

2025-05-27T15:43+0300

2025-05-27T15:45+0300

türki̇ye

yangın

yangın söndürme

yangın helikopteri

marmaris

orman yangını

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Marmaris Hisarönü Mahallesi'nde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.Yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın ihbarı üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait hava ve kara araçları sevk edildi. Ekipler, alevleri kontrol altına almaya çalışıyor.

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türki̇ye

marmaris

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yangın, yangın söndürme, yangın helikopteri, marmaris, orman yangını