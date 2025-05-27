https://anlatilaninotesi.com.tr/20250527/marmariste-orman-yangini-havadan-ve-karadan-mudahale-suruyor-1096562655.html
Marmaris'te orman yangını: Havadan ve karadan müdahale sürüyor
Marmaris'te orman yangını: Havadan ve karadan müdahale sürüyor
Sputnik Türkiye
Marmaris'te başlayan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. 27.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-27T15:43+0300
2025-05-27T15:43+0300
2025-05-27T15:45+0300
türki̇ye
yangın
yangın söndürme
yangın helikopteri
marmaris
orman yangını
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Marmaris Hisarönü Mahallesi'nde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.Yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın ihbarı üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait hava ve kara araçları sevk edildi. Ekipler, alevleri kontrol altına almaya çalışıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250527/milyonluk-araclar-kullanilmaz-hale-geldi-arac-yuklu-tirda-yangin-cikti-1096543842.html
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yangın, yangın söndürme, yangın helikopteri, marmaris, orman yangını
yangın, yangın söndürme, yangın helikopteri, marmaris, orman yangını
Marmaris'te orman yangını: Havadan ve karadan müdahale sürüyor
15:43 27.05.2025 (güncellendi: 15:45 27.05.2025)
Marmaris'te başlayan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Marmaris Hisarönü Mahallesi'nde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın ihbarı üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait hava ve kara araçları sevk edildi. Ekipler, alevleri kontrol altına almaya çalışıyor.