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İstanbul merkezli FETÖ operasyonu: 61 muvazzaf asker tutuklandı
İstanbul merkezli FETÖ operasyonu: 61 muvazzaf asker tutuklandı
Sputnik Türkiye
İstanbul merkezli 36 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 62 muvazzaf askerden 61’i tutuklandı. Aralarında yarbay, albay, binbaşı ve... 26.05.2025, Sputnik Türkiye
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FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 62 muvazzaf askerden 61'i tutuklanırken, 1'i serbest kaldı.İstanbul başta olmak üzere 36 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda 62 muvazzaf asker gözaltına alınmıştı. İstanbul Adliyesi'nde ifadesi alınan şüphelilerden 61’i tutuklandı. Aralarında yarbay, albay, binbaşı ve yüzbaşıların da bulunduğu askerlerden biri serbest bırakıldı.
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fetö, asker, terör, terör örgütü, terör hücresi, terör örgütleri, fethullahçı terör örgütü (fetö/pdy), terör saldırısı, terör eylemi, terör örgütü üyeliği, terör finansmanı, terör suçu
fetö, asker, terör, terör örgütü, terör hücresi, terör örgütleri, fethullahçı terör örgütü (fetö/pdy), terör saldırısı, terör eylemi, terör örgütü üyeliği, terör finansmanı, terör suçu

İstanbul merkezli FETÖ operasyonu: 61 muvazzaf asker tutuklandı

23:24 26.05.2025
© AAİstanbul'da düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda 4 zanlı yakalandı
İstanbul'da düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda 4 zanlı yakalandı - Sputnik Türkiye, 1920, 26.05.2025
© AA
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İstanbul merkezli 36 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 62 muvazzaf askerden 61’i tutuklandı. Aralarında yarbay, albay, binbaşı ve yüzbaşıların da bulunduğu askerlerin ifadeleri Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi’nde alındı. Şüphelilerden biri serbest bırakıldı.
FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 62 muvazzaf askerden 61'i tutuklanırken, 1'i serbest kaldı.
İstanbul başta olmak üzere 36 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda 62 muvazzaf asker gözaltına alınmıştı. İstanbul Adliyesi'nde ifadesi alınan şüphelilerden 61’i tutuklandı. Aralarında yarbay, albay, binbaşı ve yüzbaşıların da bulunduğu askerlerden biri serbest bırakıldı.
Künefe - Sputnik Türkiye, 1920, 26.05.2025
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Döner zincirinden sonra ünlü künefeciye FETÖ operasyonu: 33 gözaltı
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