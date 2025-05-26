https://anlatilaninotesi.com.tr/20250526/istanbul-merkezli-feto-operasyonu-61-muvazzaf-asker-tutuklandi-1096537255.html
İstanbul merkezli FETÖ operasyonu: 61 muvazzaf asker tutuklandı
İstanbul merkezli FETÖ operasyonu: 61 muvazzaf asker tutuklandı
Sputnik Türkiye
İstanbul merkezli 36 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 62 muvazzaf askerden 61’i tutuklandı. Aralarında yarbay, albay, binbaşı ve... 26.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-26T23:24+0300
2025-05-26T23:24+0300
2025-05-26T23:24+0300
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terör hücresi
terör örgütleri
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FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 62 muvazzaf askerden 61'i tutuklanırken, 1'i serbest kaldı.İstanbul başta olmak üzere 36 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda 62 muvazzaf asker gözaltına alınmıştı. İstanbul Adliyesi'nde ifadesi alınan şüphelilerden 61’i tutuklandı. Aralarında yarbay, albay, binbaşı ve yüzbaşıların da bulunduğu askerlerden biri serbest bırakıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250526/donerden-zincirinden-sonra-unlu-kunefeciye-feto-operasyonu-33-gozalti-1096514360.html
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fetö, asker, terör, terör örgütü, terör hücresi, terör örgütleri, fethullahçı terör örgütü (fetö/pdy), terör saldırısı, terör eylemi, terör örgütü üyeliği, terör finansmanı, terör suçu
fetö, asker, terör, terör örgütü, terör hücresi, terör örgütleri, fethullahçı terör örgütü (fetö/pdy), terör saldırısı, terör eylemi, terör örgütü üyeliği, terör finansmanı, terör suçu
İstanbul merkezli FETÖ operasyonu: 61 muvazzaf asker tutuklandı
İstanbul merkezli 36 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 62 muvazzaf askerden 61’i tutuklandı. Aralarında yarbay, albay, binbaşı ve yüzbaşıların da bulunduğu askerlerin ifadeleri Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi’nde alındı. Şüphelilerden biri serbest bırakıldı.
FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 62 muvazzaf askerden 61'i tutuklanırken, 1'i serbest kaldı.
İstanbul başta olmak üzere 36 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda 62 muvazzaf asker gözaltına alınmıştı. İstanbul Adliyesi'nde ifadesi alınan şüphelilerden 61’i tutuklandı. Aralarında yarbay, albay, binbaşı ve yüzbaşıların da bulunduğu askerlerden biri serbest bırakıldı.