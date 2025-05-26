https://anlatilaninotesi.com.tr/20250526/istanbul-merkezli-feto-operasyonu-61-muvazzaf-asker-tutuklandi-1096537255.html

İstanbul merkezli FETÖ operasyonu: 61 muvazzaf asker tutuklandı

İstanbul merkezli FETÖ operasyonu: 61 muvazzaf asker tutuklandı

Sputnik Türkiye

İstanbul merkezli 36 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 62 muvazzaf askerden 61’i tutuklandı. Aralarında yarbay, albay, binbaşı ve... 26.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-26T23:24+0300

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2025-05-26T23:24+0300

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FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 62 muvazzaf askerden 61'i tutuklanırken, 1'i serbest kaldı.İstanbul başta olmak üzere 36 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda 62 muvazzaf asker gözaltına alınmıştı. İstanbul Adliyesi'nde ifadesi alınan şüphelilerden 61’i tutuklandı. Aralarında yarbay, albay, binbaşı ve yüzbaşıların da bulunduğu askerlerden biri serbest bırakıldı.

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