https://anlatilaninotesi.com.tr/20250526/donerden-zincirinden-sonra-unlu-kunefeciye-feto-operasyonu-33-gozalti-1096514360.html
Dönerden zincirinden sonra ünlü künefeciye FETÖ operasyonu: 33 gözaltı
Dönerden zincirinden sonra ünlü künefeciye FETÖ operasyonu: 33 gözaltı
Sputnik Türkiye
İzmir merkezli 5 ilde FETÖ’nün güncel yapılanmasına yönelik düzenlenen “Antiochia Künefe” operasyonunun 2. dalgasında 33 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin... 26.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-26T11:03+0300
2025-05-26T11:03+0300
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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) yeniden yapılanma girişimlerine karşı başlatılan soruşturma kapsamında, “Antiochia Künefe” isimli operasyonun 2. dalgası gerçekleştirildi. Sabah'ın haberine göre, İzmir merkezli yapılan operasyonda İstanbul, Hatay, Gaziantep ve Manisa olmak üzere 5 ilde eş zamanlı baskınlar düzenlendi.41 şüpheli için karar çıktı, 33’ü yakalandıSoruşturma kapsamında, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından sağlanan veriler ve ele geçirilen dijital materyaller ışığında, örgüte finans sağlayan ve ifadelerde adı geçen 41 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Operasyonlarda 33 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı, 7 kişinin ise yasa dışı yollardan yurt dışına çıktığı belirlendi. Firari bir kişi için arama çalışmaları sürüyor.Yüklü miktarda nakit ve altın bulunduGözaltına alınan şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda;100 bin TL nakit para33 Cumhuriyet altını ve 2 gram altınÇok sayıda dijital materyal ve örgütsel belge ele geçirildi.Ele geçen veriler, örgütün mali yapısı ve finans trafiği hakkında önemli bilgiler sundu.Daha önce Maydonoz Döner’e de operasyon yapılmıştıAynı soruşturma kapsamında geçtiğimiz aylarda Türkiye genelinde 390 şubesi bulunan Maydonoz Döner zincirine yönelik de büyük çaplı bir operasyon düzenlenmişti. 31 ilde yapılan baskınlarda aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu 353 kişi gözaltına alınmış, döner zincirinin yurt içi ve yurt dışı para transferleri ile örgüte destek sağladığı tespit edilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250227/62-milyon-tllik-para-akisi-masak-raporunda-maydonoz-doner-genel-mudurunun-ifadesi-ortaya-cikti-1094031436.html
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fetö, künefe, maydonoz döner
fetö, künefe, maydonoz döner
Dönerden zincirinden sonra ünlü künefeciye FETÖ operasyonu: 33 gözaltı
İzmir merkezli 5 ilde FETÖ’nün güncel yapılanmasına yönelik düzenlenen “Antiochia Künefe” operasyonunun 2. dalgasında 33 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yüklü miktarda nakit para, altın, dijital materyal ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi. 7 kişi yurt dışına kaçtı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) yeniden yapılanma girişimlerine karşı başlatılan soruşturma kapsamında, “Antiochia Künefe” isimli operasyonun 2. dalgası gerçekleştirildi. Sabah'ın haberine göre, İzmir merkezli yapılan operasyonda İstanbul, Hatay, Gaziantep ve Manisa olmak üzere 5 ilde eş zamanlı baskınlar düzenlendi.
41 şüpheli için karar çıktı, 33’ü yakalandı
Soruşturma kapsamında, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından sağlanan veriler ve ele geçirilen dijital materyaller ışığında, örgüte finans sağlayan ve ifadelerde adı geçen 41 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Operasyonlarda 33 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı, 7 kişinin ise yasa dışı yollardan yurt dışına çıktığı belirlendi. Firari bir kişi için arama çalışmaları sürüyor.
Yüklü miktarda nakit ve altın bulundu
Gözaltına alınan şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda;
100 bin TL nakit para
33 Cumhuriyet altını ve 2 gram altın
Çok sayıda dijital materyal ve örgütsel belge ele geçirildi.
Ele geçen veriler, örgütün mali yapısı ve finans trafiği hakkında önemli bilgiler sundu.
Daha önce Maydonoz Döner’e de operasyon yapılmıştı
Aynı soruşturma kapsamında geçtiğimiz aylarda Türkiye genelinde 390 şubesi bulunan Maydonoz Döner zincirine yönelik de büyük çaplı bir operasyon düzenlenmişti. 31 ilde yapılan baskınlarda aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu 353 kişi gözaltına alınmış, döner zincirinin yurt içi ve yurt dışı para transferleri ile örgüte destek sağladığı tespit edilmişti.