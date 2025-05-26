https://anlatilaninotesi.com.tr/20250526/fiskobirlik-iflas-noktasina-geldi-87-yil-once-ataturkun-onculugunde-kurulmustu-1096517978.html

Fiskobirlik iflasın eşiğinde iddiası: 87 yıl önce Atatürk'ün öncülüğünde kurulmuştu

Fiskobirlik iflasın eşiğinde iddiası: 87 yıl önce Atatürk'ün öncülüğünde kurulmuştu

Sputnik Türkiye

Türkiye'nin en köklü tarım kooperatiflerinden biri olan Fiskobirlik, borç yükünden kurtulmak için taşınmazlarını satışa çıkardı. 26.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-26T12:00+0300

2025-05-26T12:00+0300

2025-05-26T12:05+0300

ekonomi̇

fi̇skobi̇rli̇k

mustafa kemal atatürk

giresun

iflas

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/08/0e/1059910014_0:0:751:422_1920x0_80_0_0_02465540593f2ba51b17a548c4df5c12.jpg

Mustafa Kemal Atatürk'ün öncülüğünde 1938 yılında kurulan ve Türkiye'nin en köklü tarım kooperatiflerinden biri olan Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (FİSKOBİRLİK), ciddi bir mali krizin eşiğine geldi. Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan’ın açıklamalarına göre, FİSKOBİRLİK’in 961 milyon TL’si banka kredisi olmak üzere toplam borcu 2 milyar lirayı aştı. Kurum, her gün yaklaşık 2.5 milyon TL faiz ödemek zorunda kalıyor. Toplam borcu 2 milyar lirayı aştıNefes'in haberine göre, göre, nakit sıkıntısı yaşayan birlik, arsa ve bina satışlarıyla kaynak yaratmaya çalışıyor. Ancak finansal darboğaz derinleşirken, birçok taşınmaz da borç teminatı olarak ipotek ettirildi.Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan’ın açıklamalarına göre, FİSKOBİRLİK’in 961 milyon TL’si banka kredisi olmak üzere toplam borcu 2 milyar lirayı aştı. Kurum, her gün yaklaşık 2.5 milyon TL faiz ödemek zorunda kalıyor. 2024 mali yılı verilerine göre, 31 Temmuz itibarıyla kısa vadeli borçlar, banka kredileri ve diğer yükümlülüklerle birlikte 966 milyon 456 bin TL seviyesine yükseldi. Kağıt üzerindeki 242.5 milyon TL’lik faaliyet kârı ise, tahsil edilemeyen 468 milyon TL’lik alacaklar dikkate alındığında, gerçekte 44.3 milyon TL’lik zarara dönüştü. Bu zararın, 2025 bilançosunda daha da büyümesi bekleniyor.Neredeyse tüm taşınmazlarını ipotek gösterdiKaran, FİSKOBİRLİK’in neredeyse tüm taşınmazlarını ipotek göstererek kredi kullandığını, bu nedenle elinde gayrimenkul kalmadığını belirtiyor. Son dönemde Giresun, Tirebolu ve Fatsa’daki birçok mülk satışa çıkarıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250526/dev-market-zinciri-darbogazi-asamadi-konkordato-talebinde-bulundu-1096513553.html

giresun

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

fi̇skobi̇rli̇k, mustafa kemal atatürk, giresun, iflas