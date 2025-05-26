https://anlatilaninotesi.com.tr/20250526/dev-market-zinciri-darbogazi-asamadi-konkordato-talebinde-bulundu-1096513553.html

Dev market zinciri darboğazı aşamadı: Konkordato talebinde bulundu

Dev market zinciri darboğazı aşamadı: Konkordato talebinde bulundu

Sputnik Türkiye

Ankara merkezli market zinciri Başkent Gross, ekonomik krizden çıkamadı ve konkordato talebinde bulundu. 26.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-26T10:45+0300

2025-05-26T10:45+0300

2025-05-26T10:45+0300

ekonomi̇

konkordato

i̇cra ve i̇flas kanunu

iflas

market

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/01/1088645869_17:0:646:354_1920x0_80_0_0_1c005d107ae6e05279ccd5a48e897093.jpg

Yaşadığı ekonomik krizden çıkamayan market zinciri Başkent Gross, konkordato ilan etti. Bir çok şubesi bulunan firma için geçici mühlet kararı verildi. Üç ay geçici mühlet verildi'Bir gün değil her gün indirim' sloganıyla tanınan ve bir çok şubesi bulunan Başkent Gross market, mahkemeye başvurarak borçları için yeniden yapılandırma talep etti. Ankara 3. Asliye Ticaret Mahkemesi, şirket için 3 ay süreyle geçici mühlet verilmesine hükmetti. Bu süre, 15 Ağustos 2025 tarihinde sona erecek. Konkordato komiserlerinin de atandığı süreç için verilen kararda alacaklıların itiraz edebilmeleri için yedi gün süre tanındı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250523/dev-sirket-konkordato-ilan-etti-vergi-rekortmeni-olmustu-1096452768.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

konkordato, i̇cra ve i̇flas kanunu, iflas, market