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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250526/dev-market-zinciri-darbogazi-asamadi-konkordato-talebinde-bulundu-1096513553.html
Dev market zinciri darboğazı aşamadı: Konkordato talebinde bulundu
Dev market zinciri darboğazı aşamadı: Konkordato talebinde bulundu
Sputnik Türkiye
Ankara merkezli market zinciri Başkent Gross, ekonomik krizden çıkamadı ve konkordato talebinde bulundu. 26.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-26T10:45+0300
2025-05-26T10:45+0300
ekonomi̇
konkordato
i̇cra ve i̇flas kanunu
iflas
market
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Yaşadığı ekonomik krizden çıkamayan market zinciri Başkent Gross, konkordato ilan etti. Bir çok şubesi bulunan firma için geçici mühlet kararı verildi. Üç ay geçici mühlet verildi'Bir gün değil her gün indirim' sloganıyla tanınan ve bir çok şubesi bulunan Başkent Gross market, mahkemeye başvurarak borçları için yeniden yapılandırma talep etti. Ankara 3. Asliye Ticaret Mahkemesi, şirket için 3 ay süreyle geçici mühlet verilmesine hükmetti. Bu süre, 15 Ağustos 2025 tarihinde sona erecek. Konkordato komiserlerinin de atandığı süreç için verilen kararda alacaklıların itiraz edebilmeleri için yedi gün süre tanındı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250523/dev-sirket-konkordato-ilan-etti-vergi-rekortmeni-olmustu-1096452768.html
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konkordato, i̇cra ve i̇flas kanunu, iflas, market
konkordato, i̇cra ve i̇flas kanunu, iflas, market

Dev market zinciri darboğazı aşamadı: Konkordato talebinde bulundu

10:45 26.05.2025
© İHAMarket
Market - Sputnik Türkiye, 1920, 26.05.2025
© İHA
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Ankara merkezli market zinciri Başkent Gross, ekonomik krizden çıkamadı ve konkordato talebinde bulundu.
Yaşadığı ekonomik krizden çıkamayan market zinciri Başkent Gross, konkordato ilan etti. Bir çok şubesi bulunan firma için geçici mühlet kararı verildi.

Üç ay geçici mühlet verildi

'Bir gün değil her gün indirim' sloganıyla tanınan ve bir çok şubesi bulunan Başkent Gross market, mahkemeye başvurarak borçları için yeniden yapılandırma talep etti. Ankara 3. Asliye Ticaret Mahkemesi, şirket için 3 ay süreyle geçici mühlet verilmesine hükmetti. Bu süre, 15 Ağustos 2025 tarihinde sona erecek. Konkordato komiserlerinin de atandığı süreç için verilen kararda alacaklıların itiraz edebilmeleri için yedi gün süre tanındı.
fabrika - Sputnik Türkiye, 1920, 23.05.2025
EKONOMİ
Dev şirket konkordato ilan etti: Vergi rekortmeni olmuştu
23 Mayıs, 13:32

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