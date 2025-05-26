https://anlatilaninotesi.com.tr/20250526/fifa-duyurdu-super-lig-takimi-3-donem-transfer-yasagi-cezasi-aldi-1096536853.html
FIFA duyurdu: Süper Lig takımı 3 dönem transfer yasağı cezası aldı
FIFA duyurdu: Süper Lig takımı 3 dönem transfer yasağı cezası aldı
Sputnik Türkiye
FIFA, Süper Lig'de küme düşen Sivasspor'a borçları nedeniyle 3 dönem transfer yasağı getirdi. Kulübün yasağı, FIFA'nın resmi açıklamasında duyuruldu. Süper... 26.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-26T22:02+0300
2025-05-26T22:02+0300
2025-05-26T22:02+0300
spor
süper lig
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sivasspor
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mali kriz
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FIFA, borçları nedeniyle Süper Lig'den düşen Sivasspor'a 3 dönem transfer yasağı getirdiğini açıkladı.FIFA’nın resmi internet sitesinde duyurulan kararda, kulübün mali yükümlülüklerini yerine getirememesi nedeniyle bu yaptırımın uygulandığı belirtildi. Söz konusu yasağın, hem yerli hem de yabancı futbolcuların transferini kapsadığı ifade edildi.Öte yandan Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, Samsunspor ve Antalyaspor da benzer borç dosyaları nedeniyle FIFA'dan ceza almıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250526/uefa-sampiyonlar-ligine-direkt-katilacak-takimlar-belli-oldu-galatasaray-artik-direkt-katilacak-mi-1096530341.html
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süper lig, fifa, sivasspor, maç, tarihi maç, maç yayını, ceza, mali, mali kriz, mali yardım, mali destek
süper lig, fifa, sivasspor, maç, tarihi maç, maç yayını, ceza, mali, mali kriz, mali yardım, mali destek
FIFA duyurdu: Süper Lig takımı 3 dönem transfer yasağı cezası aldı
FIFA, Süper Lig'de küme düşen Sivasspor'a borçları nedeniyle 3 dönem transfer yasağı getirdi. Kulübün yasağı, FIFA'nın resmi açıklamasında duyuruldu. Süper Lig'de Kayserispor, Samsunspor ve Antalyaspor da benzer cezalarla karşı karşıya kalmıştı.
FIFA, borçları nedeniyle Süper Lig'den düşen Sivasspor'a 3 dönem transfer yasağı getirdiğini açıkladı.
FIFA’nın resmi internet sitesinde duyurulan kararda, kulübün mali yükümlülüklerini yerine getirememesi nedeniyle bu yaptırımın uygulandığı belirtildi. Söz konusu yasağın, hem yerli hem de yabancı futbolcuların transferini kapsadığı ifade edildi.
Öte yandan Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, Samsunspor ve Antalyaspor da benzer borç dosyaları nedeniyle FIFA'dan ceza almıştı.