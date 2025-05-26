https://anlatilaninotesi.com.tr/20250526/fifa-duyurdu-super-lig-takimi-3-donem-transfer-yasagi-cezasi-aldi-1096536853.html

FIFA duyurdu: Süper Lig takımı 3 dönem transfer yasağı cezası aldı

FIFA duyurdu: Süper Lig takımı 3 dönem transfer yasağı cezası aldı

Sputnik Türkiye

FIFA, Süper Lig'de küme düşen Sivasspor'a borçları nedeniyle 3 dönem transfer yasağı getirdi. Kulübün yasağı, FIFA'nın resmi açıklamasında duyuruldu. Süper... 26.05.2025, Sputnik Türkiye

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FIFA, borçları nedeniyle Süper Lig'den düşen Sivasspor'a 3 dönem transfer yasağı getirdiğini açıkladı.FIFA’nın resmi internet sitesinde duyurulan kararda, kulübün mali yükümlülüklerini yerine getirememesi nedeniyle bu yaptırımın uygulandığı belirtildi. Söz konusu yasağın, hem yerli hem de yabancı futbolcuların transferini kapsadığı ifade edildi.Öte yandan Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, Samsunspor ve Antalyaspor da benzer borç dosyaları nedeniyle FIFA'dan ceza almıştı.

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