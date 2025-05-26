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UEFA Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılacak takımlar belli oldu: Galatasaray artık direkt ilk 30'da mı olacak?
UEFA Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılacak takımlar belli oldu: Galatasaray artık direkt ilk 30'da mı olacak?
Sputnik Türkiye
UEFA Şampiyonlar Ligi 2024-2025 sezonunda direkt katılacak takımlar belli oldu. Avrupa’nın en prestijli futbol organizasyonu olan turnuvada, İngiltere... 26.05.2025, Sputnik Türkiye
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UEFA Şampiyonlar Ligi 2024-2025 sezonunda grup aşamasına direkt katılacak takımlar kesinleşti. Avrupa’nın önde gelen liglerinden gelen güçlü kulüpler, yeni sezonda doğrudan Devler Ligi bileti aldı.Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılacak mı?UEFA'dan ciddi bir geliri de kasasına koyacak Galatasaray, yapacağı sponsorluk anlaşmasıyla bu rakamın daha da üzerine çıkacak. Sarı kırmızılıların Şampiyonlar Ligi maçlarındaki sponsoru Turkcell olacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250526/galatasarayda-veda-bombasi-transfer-planlari-sizdirildi-osimhen-baskan-ozbeke-gidiyorum-dedi--1096523945.html
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almanya, fransa, avrupa, uefa şampiyonlar ligi, galatasaray, uefa, uefa avrupa ligi, maç, kupa, para, sponsor
almanya, fransa, avrupa, uefa şampiyonlar ligi, galatasaray, uefa, uefa avrupa ligi, maç, kupa, para, sponsor

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılacak takımlar belli oldu: Galatasaray artık direkt ilk 30'da mı olacak?

16:47 26.05.2025 (güncellendi: 16:48 26.05.2025)
© AP Photo / SALVATORE DI NOLFIŞampiyonlar Ligi Kupası
Şampiyonlar Ligi Kupası - Sputnik Türkiye, 1920, 26.05.2025
© AP Photo / SALVATORE DI NOLFI
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UEFA Şampiyonlar Ligi 2024-2025 sezonunda direkt katılacak takımlar belli oldu. Avrupa’nın en prestijli futbol organizasyonu olan turnuvada, İngiltere, İspanya, İtalya, Almanya ve Fransa’dan güçlü ekipler yer alacak. Ayrıca Galatasaray da artık direkt seçilen takımlar arasında yer alacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi 2024-2025 sezonunda grup aşamasına direkt katılacak takımlar kesinleşti. Avrupa’nın önde gelen liglerinden gelen güçlü kulüpler, yeni sezonda doğrudan Devler Ligi bileti aldı.
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Atalanta
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PSG
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Napoli
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Juventus
27.
Inter
28.
Galatasaray
29.
Union Gilloise

Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılacak mı?

UEFA'dan ciddi bir geliri de kasasına koyacak Galatasaray, yapacağı sponsorluk anlaşmasıyla bu rakamın daha da üzerine çıkacak. Sarı kırmızılıların Şampiyonlar Ligi maçlarındaki sponsoru Turkcell olacak.
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