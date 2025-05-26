https://anlatilaninotesi.com.tr/20250526/uefa-sampiyonlar-ligine-direkt-katilacak-takimlar-belli-oldu-galatasaray-artik-direkt-katilacak-mi-1096530341.html

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılacak takımlar belli oldu: Galatasaray artık direkt ilk 30'da mı olacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılacak takımlar belli oldu: Galatasaray artık direkt ilk 30'da mı olacak?

Sputnik Türkiye

UEFA Şampiyonlar Ligi 2024-2025 sezonunda direkt katılacak takımlar belli oldu. Avrupa’nın en prestijli futbol organizasyonu olan turnuvada, İngiltere... 26.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-26T16:47+0300

2025-05-26T16:47+0300

2025-05-26T16:48+0300

spor

almanya

fransa

avrupa

uefa şampiyonlar ligi

galatasaray

uefa

uefa avrupa ligi

maç

kupa

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/1d/1095765294_0:782:1666:1719_1920x0_80_0_0_6e4c0ebce33cd17e21422c683725ede5.jpg

UEFA Şampiyonlar Ligi 2024-2025 sezonunda grup aşamasına direkt katılacak takımlar kesinleşti. Avrupa’nın önde gelen liglerinden gelen güçlü kulüpler, yeni sezonda doğrudan Devler Ligi bileti aldı.Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılacak mı?UEFA'dan ciddi bir geliri de kasasına koyacak Galatasaray, yapacağı sponsorluk anlaşmasıyla bu rakamın daha da üzerine çıkacak. Sarı kırmızılıların Şampiyonlar Ligi maçlarındaki sponsoru Turkcell olacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250526/galatasarayda-veda-bombasi-transfer-planlari-sizdirildi-osimhen-baskan-ozbeke-gidiyorum-dedi--1096523945.html

almanya

fransa

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

almanya, fransa, avrupa, uefa şampiyonlar ligi, galatasaray, uefa, uefa avrupa ligi, maç, kupa, para, sponsor