https://anlatilaninotesi.com.tr/20250526/diyarbakirda-hastane-bahcesine-arac-girdi-dinlenen-kadin-ezilerek-oldu-1096532658.html

Diyarbakır’da hastane bahçesine araç girdi: Dinlenen kadın ezilerek öldü

Diyarbakır’da hastane bahçesine araç girdi: Dinlenen kadın ezilerek öldü

Sputnik Türkiye

Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesinde kontrolden çıkan bir SUV araç, oturan 2 kişiye çarptı. Kazada bahçede dinlenen 25 yaşındaki... 26.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-26T17:57+0300

2025-05-26T17:57+0300

2025-05-26T17:57+0300

türki̇ye

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Diyarbakır'da hastane bahçesinde kontrolden çıkan aracın çarptığı 2 kişiden biri hayatını kaybetti.Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 52 yaşındaki M.E. idaresindeki 21 AGD 230 plakalı SUV tipi araç, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak hastane bahçesinde oturan iki kişiye çarptı.Çarpmanın etkisiyle 25 yaşındaki A.B. ağır yaralanırken, diğer kişi de çeşitli yerlerinden yaralandı. Olay sırasında hastanenin acil servisi önünde bulunan 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar derhal hastanenin acil servisine kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen A.B. kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Sürücü polis tarafından gözaltına alındı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250525/ispartada-tur-otobusu-sarampole-devrildi-cok-sayida-yarali-var-1096494139.html

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