https://anlatilaninotesi.com.tr/20250526/diyarbakirda-hastane-bahcesine-arac-girdi-dinlenen-kadin-ezilerek-oldu-1096532658.html
Diyarbakır’da hastane bahçesine araç girdi: Dinlenen kadın ezilerek öldü
Diyarbakır’da hastane bahçesine araç girdi: Dinlenen kadın ezilerek öldü
Sputnik Türkiye
Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesinde kontrolden çıkan bir SUV araç, oturan 2 kişiye çarptı. Kazada bahçede dinlenen 25 yaşındaki... 26.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-26T17:57+0300
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Diyarbakır'da hastane bahçesinde kontrolden çıkan aracın çarptığı 2 kişiden biri hayatını kaybetti.Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 52 yaşındaki M.E. idaresindeki 21 AGD 230 plakalı SUV tipi araç, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak hastane bahçesinde oturan iki kişiye çarptı.Çarpmanın etkisiyle 25 yaşındaki A.B. ağır yaralanırken, diğer kişi de çeşitli yerlerinden yaralandı. Olay sırasında hastanenin acil servisi önünde bulunan 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar derhal hastanenin acil servisine kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen A.B. kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Sürücü polis tarafından gözaltına alındı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250525/ispartada-tur-otobusu-sarampole-devrildi-cok-sayida-yarali-var-1096494139.html
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Diyarbakır’da hastane bahçesine araç girdi: Dinlenen kadın ezilerek öldü
Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesinde kontrolden çıkan bir SUV araç, oturan 2 kişiye çarptı. Kazada bahçede dinlenen 25 yaşındaki kadın hayatını kaybederken, bir kişi de yaralandı. Sürücü M.E. polis ekiplerince gözaltına alındı.
Diyarbakır'da hastane bahçesinde kontrolden çıkan aracın çarptığı 2 kişiden biri hayatını kaybetti.
Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 52 yaşındaki M.E. idaresindeki 21 AGD 230 plakalı SUV tipi araç, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak hastane bahçesinde oturan iki kişiye çarptı.
Çarpmanın etkisiyle 25 yaşındaki A.B. ağır yaralanırken, diğer kişi de çeşitli yerlerinden yaralandı. Olay sırasında hastanenin acil servisi önünde bulunan 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı.
Yaralılar derhal hastanenin acil servisine kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen A.B. kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Sürücü polis tarafından gözaltına alındı.