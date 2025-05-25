https://anlatilaninotesi.com.tr/20250525/ispartada-tur-otobusu-sarampole-devrildi-cok-sayida-yarali-var-1096494139.html

Isparta'da iki otobüs çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

Isparta'da iki otobüs çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

Sputnik Türkiye

ısparta kaza

2025-05-25T12:35+0300

2025-05-25T12:35+0300

2025-05-25T13:14+0300

türki̇ye

isparta

trafik kazası

tur

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Isparta'nın Gönen ilçesinde yolcu otobüsü ile tur otobüsünün çarpışması sonucu 27 kişi yaralandı.Isparta'da otobüsler çarpıştıRamazan Açan'ın kullandığı 06 EIU 487 plakalı yolcu otobüsü, Isparta-Afyonkarahisar kara yolu Koçtepe kavşağı mevkisinde Mehmet Akgün idaresindeki 16 AUP 766 plakalı tur otobüsüyle çarpıştı.27 kişi yaralandıİhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.Kazada, yolcu otobüsünde bulunan 1 kişi ile tur otobüsündeki 26 kişi yaralandı.Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250514/konyada-yolcu-otobusu-devrildi-yaralilar-var-1096225610.html

türki̇ye

isparta

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