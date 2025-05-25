https://anlatilaninotesi.com.tr/20250525/ispartada-tur-otobusu-sarampole-devrildi-cok-sayida-yarali-var-1096494139.html
Isparta'da iki otobüs çarpıştı: Çok sayıda yaralı var
Isparta'da iki otobüs çarpıştı: Çok sayıda yaralı var
Sputnik Türkiye
ısparta kaza
2025-05-25T12:35+0300
2025-05-25T12:35+0300
2025-05-25T13:14+0300
türki̇ye
isparta
trafik kazası
tur
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/19/1096494380_0:61:1164:716_1920x0_80_0_0_0ec5ed9c1f1540cd3de584afe1022f09.jpg
Isparta'nın Gönen ilçesinde yolcu otobüsü ile tur otobüsünün çarpışması sonucu 27 kişi yaralandı.Isparta'da otobüsler çarpıştıRamazan Açan'ın kullandığı 06 EIU 487 plakalı yolcu otobüsü, Isparta-Afyonkarahisar kara yolu Koçtepe kavşağı mevkisinde Mehmet Akgün idaresindeki 16 AUP 766 plakalı tur otobüsüyle çarpıştı.27 kişi yaralandıİhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.Kazada, yolcu otobüsünde bulunan 1 kişi ile tur otobüsündeki 26 kişi yaralandı.Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250514/konyada-yolcu-otobusu-devrildi-yaralilar-var-1096225610.html
türki̇ye
isparta
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/19/1096494380_66:0:1099:775_1920x0_80_0_0_e8b8c35a5682034b56b21bdb96760bc8.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ısparta kaza
Isparta'da iki otobüs çarpıştı: Çok sayıda yaralı var
12:35 25.05.2025 (güncellendi: 13:14 25.05.2025)
Ayrıntılar geliyor
Isparta'nın Gönen ilçesinde yolcu otobüsü ile tur otobüsünün çarpışması sonucu 27 kişi yaralandı.
Isparta'nın Gönen ilçesinde yolcu otobüsü ile tur otobüsünün çarpışması sonucu 27 kişi yaralandı.
Isparta'da otobüsler çarpıştı
Ramazan Açan'ın kullandığı 06 EIU 487 plakalı yolcu otobüsü, Isparta-Afyonkarahisar kara yolu Koçtepe kavşağı mevkisinde Mehmet Akgün idaresindeki 16 AUP 766 plakalı tur otobüsüyle çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.
Kazada, yolcu otobüsünde bulunan 1 kişi ile tur otobüsündeki 26 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.