https://anlatilaninotesi.com.tr/20250526/abd-ve-kanadali-gazetecilerin-yasadisi-yollarla-kursk-bolgesine-geldigi-tespit-edildi-1096510163.html
ABD ve Kanadalı gazetecilerin yasadışı yollarla Kursk Bölgesine geldiği tespit edildi
ABD ve Kanadalı gazetecilerin yasadışı yollarla Kursk Bölgesine geldiği tespit edildi
Sputnik Türkiye
ABD’li bir foto muhabiri ile Kanada vatandaşı bir blogerin, Ukrayna işgali sırasında Kursk Bölgesine yasadışı yollarla geldiği ortaya çıktı. 26.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-26T09:49+0300
2025-05-26T09:49+0300
2025-05-26T09:47+0300
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Sputnik, Kanalı bloger ve paralı asker olan Brandon Mitchell ve ABD’li foto muhabiri David Guttenfelder’in sosyal medya hesaplarını inceleyerek ilgi çeken detaylara ulaştı.Brandon Mitchell, Kursk Bölgesinin Ukraynalı silahlı oluşumlar tarafından işgal edilen Suca kentine gelerek burada çektiği foto ve videoları ‘Rusya'dan Sevgilerle’ başlığıyla sosyal medya hesaplarında paylaştı. Mitchell’in ayrıca Kursk Bölgesine yönelik saldırılara katılan birlikler için bağış toplama çalışmalarına da katıldığı tespit edildi.Guttenfelder de Kursk Bölgesine gelerek fotoğraflarını ‘NYTimes’ notuyla yayınlıyordu. Suca’da yanan evlere, vurulan Ukrayna teçhizatına, yaralı ve ölü askerlere yer veren Guttenfelder, saldırılar sırasında esir alındığı iddia edilen Rus askerlerin fotoğraflarını da paylaştı. ABD’li muhabirin daha önce Sumi Bölgesinde ve Donetsk Halk Cumhuryiyeti’nin Ukrayna işgalindeki topraklarda faaliyet gösterdiği de ortaya çıkarıldı.İsveçli gönüllü kuruluş Blagulabilen'in temsilcileri de Kursk Bölgesi'ni yasadışı olarak ziyaret edenler arasında. Ukraynalı savaşçılara yardım getiren İsveçliler, bu konuda sosyal medya için materyaller hazırladı. Paylaşımlarından birinde, Ukraynalı militanlar tarafından Suca’da yağmalanan bir marketin görüntüsü yer alıyor.Rus güvenlik güçlerinden bir kaynak, söz konusu kişilerin Rusya sınırını geçtiği sırada vize ve akreditasyona sahip olmadığını doğruladı.Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, daha önce yaptığı açıklamada, medya çalışanlarının Kursk Bölgesine yasadışı girişiyle ilgili her vakanın ayrı ayrı değerlendirileceğini, bunun tüm ülkelerden gazeteciler için geçerli olduğunu söylemişti.Rusya Genelkurmay Başkanı Valery Gerasimov, 26 Nisan'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e verdiği raporda, Kursk Bölgesinin Ukraynalı militanlardan temizlenmesine yönelik operasyonun tamamlandığını bildirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250526/ukrayna-ordusunun-elinde-iskenderi-vuracak-hicbir-seyi-yok-ancak-ucusunu-izleyebilirler-1096509179.html
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rusya, kursk bölgesi, ukrayna, abd, kanada, i̇sveç
rusya, kursk bölgesi, ukrayna, abd, kanada, i̇sveç
ABD ve Kanadalı gazetecilerin yasadışı yollarla Kursk Bölgesine geldiği tespit edildi
ABD’li bir foto muhabiri ile Kanada vatandaşı bir blogerin, Ukrayna işgali sırasında Kursk Bölgesine yasadışı yollarla geldiği ortaya çıktı.
Sputnik, Kanalı bloger ve paralı asker olan Brandon Mitchell ve ABD’li foto muhabiri David Guttenfelder’in sosyal medya hesaplarını inceleyerek ilgi çeken detaylara ulaştı.
Brandon Mitchell, Kursk Bölgesinin Ukraynalı silahlı oluşumlar tarafından işgal edilen Suca kentine gelerek burada çektiği foto ve videoları ‘Rusya'dan Sevgilerle’ başlığıyla sosyal medya hesaplarında paylaştı. Mitchell’in ayrıca Kursk Bölgesine yönelik saldırılara katılan birlikler için bağış toplama çalışmalarına da katıldığı tespit edildi.
Guttenfelder de Kursk Bölgesine gelerek fotoğraflarını ‘NYTimes’ notuyla yayınlıyordu. Suca’da yanan evlere, vurulan Ukrayna teçhizatına, yaralı ve ölü askerlere yer veren Guttenfelder, saldırılar sırasında esir alındığı iddia edilen Rus askerlerin fotoğraflarını da paylaştı. ABD’li muhabirin daha önce Sumi Bölgesinde ve Donetsk Halk Cumhuryiyeti’nin Ukrayna işgalindeki topraklarda faaliyet gösterdiği de ortaya çıkarıldı.
İsveçli gönüllü kuruluş Blagulabilen'in temsilcileri de Kursk Bölgesi'ni yasadışı olarak ziyaret edenler arasında. Ukraynalı savaşçılara yardım getiren İsveçliler, bu konuda sosyal medya için materyaller hazırladı. Paylaşımlarından birinde, Ukraynalı militanlar tarafından Suca’da yağmalanan bir marketin görüntüsü yer alıyor.
Rus güvenlik güçlerinden bir kaynak, söz konusu kişilerin Rusya sınırını geçtiği sırada vize ve akreditasyona sahip olmadığını doğruladı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, daha önce yaptığı açıklamada, medya çalışanlarının Kursk Bölgesine yasadışı girişiyle ilgili her vakanın ayrı ayrı değerlendirileceğini, bunun tüm ülkelerden gazeteciler için geçerli olduğunu söylemişti.
Rusya Genelkurmay Başkanı Valery Gerasimov, 26 Nisan'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e verdiği raporda, Kursk Bölgesinin Ukraynalı militanlardan temizlenmesine yönelik operasyonun tamamlandığını bildirmişti.