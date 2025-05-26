https://anlatilaninotesi.com.tr/20250526/ukrayna-ordusunun-elinde-iskenderi-vuracak-hicbir-seyi-yok-ancak-ucusunu-izleyebilirler-1096509179.html

Ukrayna ordusunun elinde İskender’i vuracak hiçbir şeyi yok: ‘Ancak uçuşunu izleyebilirler’

Ukrayna ordusunun elinde İskender’i vuracak hiçbir şeyi yok: ‘Ancak uçuşunu izleyebilirler’

Sputnik Türkiye

ABD yapımı Patriot’lar dahil Ukrayna’ya sağlanan Batı hava savunma sistemlerinin Rus İskender balistik füzesini vurmakta aciz olduğu ve ancak uçuşunu takip... 26.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-26T08:59+0300

2025-05-26T08:59+0300

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Rus ileri teknoloji devi Rostec’ten Sputnik’e yapılan açıklamada, Ukrayna’nın Dnepropetrovsk Bölgesi'nde ABD yapımı Patriot hava savunma sisteminin iki fırlatma aracını İskender füzesi sayesinde imha edildiği haberi değerlendirdi.Açıklamada, “Düşman, İskender sisteminin saldırılarına karşı koymakta aciz. Balistik füze karmaşık ve öngörülemez bir yörünge boyunca muazzam bir hızla hareket ediyor” ifadesine yer verildi.Balistik füze manevraları sırasında yaşadığı aşırı yükün, NATO hava savunma füzelerinin büyük kısmının dayanabileceği aşırı yükün çok üzerinde olduğu kaydedilen açıklamada şu net ifade kullanıldı:İskender füzesinin sahip olduğu savaş başlığının gücünün, düştüğü noktadan oldukça uzaktaki hedefleri bile etkisiz hale getirebildiğini kaydeden Rostec, oluşan şok dalgası ve füze parçalarının vurduğu bir hava savunma sisteminin artık kullanılamaz hale geldiğini vurgulayarak sözlerini şöyle sürdürdü:İskender füzesinin bir diğer özelliğinin yüksek isabet oranı olduğu vurgulanan açıklamada, bu anlamda yabancı balistik mühimmatların performansını önemli ölçüde aştığı belirtirken, “Bu füzelerin bir hedefi, sıfır sapma ile vurmaları nadir değil” diye kaydedildi.Daha önce Rusya Savunma Bakanlığı, Rus birliklerinin Dnepropetrovsk Bölgesi'nde Patriot hava savunma sisteminin iki fırlatma aracını İskender füzesiyle vurarak imha ettiğini açıklamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250526/israil-gazzede-bir-okulu-hedef-aldi-aralarinda-cocuklarin-da-oldugu-25-filistinli-oldu-1096508244.html

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