https://anlatilaninotesi.com.tr/20250525/simonyandan-esir-takasi-yorumu-istanbuldaki-muzakerelerin-ana-sonucu-1096500463.html

Simonyan'dan esir takası yorumu: İstanbul'daki müzakerelerin ana sonucu

Simonyan'dan esir takası yorumu: İstanbul'daki müzakerelerin ana sonucu

Sputnik Türkiye

16 Mayıs'ta İstanbul'da yapılan Rusya-Ukrayna müzakerelerinde mutabık kalınan 1000'e 1000 esir takası, bugün gerçekleştirilen 3. aşamayla başarılı bir şekilde... 25.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-25T16:45+0300

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Rossiya Segodnya Uluslararası Medya Grubu ve Russia Today (RT) Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan, Rusya ve Ukrayna arasında gerçekleştirilen 1000'e 1000 esir takasına ilişkin değerlendirmesinde, 1000 Rus vatandaşın esaretten kurtulup evlerine döndüğünü belirtti.Söz konusu büyük takası İstanbul'da geçen hafta yapılan müzakerelerin ana sonucu olarak gördüğünü kaydeden Simonyan, bunun gerçekleşmesine katkısı bulunan herkese teşekkür etti.Rusya Savunma Bakanlığı, 16 Mayıs'ta İstanbul'da varılan 1000'e 1000 esir takası anlaşması uyarınca, Moskova ve Kiev'in bugün 303'er askeri daha takas ettiğini duyurdu.Cuma günü 390'ar, dün 307'şer kişiyi takas eden Rusya ve Ukrayna, bugün 303'er askeri daha karşılıklı olarak teslim ederek İstanbul'daki anlaşmanın uygulama sürecini tamamlamıştı.İstanbul'da 1000'e karşı 1000 eşir takası için anlaşmaya varılmıştıRus müzakere heyetinin başkanı, Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinskiy, geçen hafta Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde Ukrayna tarafıyla 3 yıl aradan sonra gerçekleştirilen ilk müzakerelerin ardından yaptığı açıklamada, Ukrayna'yla 1000'e karşı 1000 esir takası yapma konusunda anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250525/istanbuldaki-anlasma-hayata-gecti-ukrayna-ve-rusya-arasindaki-1000e-1000-esir-takasi-tamamlandi-1096493874.html

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