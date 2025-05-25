https://anlatilaninotesi.com.tr/20250525/istanbuldaki-anlasma-hayata-gecti-ukrayna-ve-rusya-arasindaki-1000e-1000-esir-takasi-tamamlandi-1096493874.html

İstanbul'daki anlaşma hayata geçti: Ukrayna ve Rusya arasındaki 1000'e 1000 esir takası tamamlandı

İstanbul'daki anlaşma hayata geçti: Ukrayna ve Rusya arasındaki 1000'e 1000 esir takası tamamlandı

Sputnik Türkiye

İstanbul'da esir takası konusunda anlaşmaya varan Rusya ve Ukrayna, 1000'e 1000 takası öngören bu önemli anlaşmayı harfiyen hayata geçirdi. 25.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-25T12:23+0300

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Rusya Savunma Bakanlığı, 16 Mayıs'ta İstanbul'da varılan 1000'e 1000 esir takası anlaşması uyarınca, Moskova ve Kiev'in bugün 303'er askeri daha takas ettiğini duyurdu. Cuma günü 390'ar, dün 307'şer kişiyi takas eden Rusya ve Ukrayna, bugün 303'er askeri daha karşılıklı olarak teslim ederek İstanbul'daki anlaşmanın uygulama sürecini tamamladı.Bakanlığın açıklamasında, "Şu anda Rus askerler Belarus Cumhuriyeti'nde bulunuyor ve orada gerekli psikolojik ve tıbbi yardım sunuluyor. Tüm Rus asker ve siviller, daha sonra tedavi ve rehabilitasyon için Rusya Savunma Bakanlığı'nın Rusya'daki sağlık kuruluşlarına gönderilecek" ifadelerine yer verildi.İstanbul'da 1000'e karşı 1000 eşir takası için anlaşmaya varılmıştıRus müzakere heyetinin başkanı, Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinskiy, geçen hafta Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde Ukrayna tarafıyla 3 yıl aradan sonra gerçekleştirilen ilk müzakerelerin ardından yaptığı açıklamada, Ukrayna'yla 1000'e karşı 1000 esir takası yapma konusunda anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu.

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