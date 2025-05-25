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Rusya, net uluslararası dış ticaret fazlasında ilk 3 ekonomi arasında
Rusya, net uluslararası dış ticaret fazlasında ilk 3 ekonomi arasında
Sputnik Türkiye
Rusya, geçen yıl ticaret fazlası bakımından dünyada 3. sırada yer alırken, Çin ticaretten en büyük net geliri elde eden ülke unvanını korudu. 25.05.2025, Sputnik Türkiye
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Sputnik'in önde gelen 91 ülkenin 2024 yılına ait ticari verilerini analiz ederek yaptığı araştırmaya göre, 2024 yılında dış ticaret fazlası en yüksek ülkeler arasında Rusya da yer aldı.33 ülkenin artıda kapattığı, 58 ülkenin dış ticaret açığı verdiği 2024 rakamları, Çin'in 991 milyar dolarla en fazla ticari fazla veren ülke konumuna getirdi.258 milyar dolarlık dış ticaret geliri bulunan Almanya, listenin 2. sırasında kendine yer buldu.Rusya ise 158 milyar dolar dış ticaret fazlası vererek 4 sıra birden yükseldi ve Almanya'nın arkasına yerleşti.İlk 5 ve 10'daki ülkelerBu üç ülkeyi 98 milyar dolarla İrlanda ve 89 milyar dolarla Hollanda takip etti.İlk 10'daki diğer ülkeler sırasıyla İsviçre (77 milyar dolar), Suudi Arabistan (73 milyar dolar), Norveç (69 milyar dolar), Brezilya (59.5 milyar dolar) ve İtalya (55 milyar dolar) oldu.En fazla dış ticaret açığı ABD'ninAraştırmaya göre en yüksek dış ticaret açığı geleneksel hale geldiği üzere ABD'de kaydedildi.1.3 trilyon dolar açık veren ABD'yi 303 milyar dolarlık açıkla İngiltere izledi.Bu klasmanda ilk 5'e giren ülkeler sırasıyla Hindistan (263 milyar dolar), Fransa (111 milyar dolar) ve Türkiye (82 milyar dolar) oldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250525/rus-ordusu-donetsk-halk-cumhuriyetindeki-bir-yerlesimi-daha-kontrolune-aldi-1096494268.html
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rusya, almanya, sputnik, çin, dış ticaret, dış ticaret açığı, abd, türkiye
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Rusya, net uluslararası dış ticaret fazlasında ilk 3 ekonomi arasında

15:59 25.05.2025
© AAdış ticaret, liman
dış ticaret, liman - Sputnik Türkiye, 1920, 25.05.2025
© AA
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Rusya, geçen yıl ticaret fazlası bakımından dünyada 3. sırada yer alırken, Çin ticaretten en büyük net geliri elde eden ülke unvanını korudu.
Sputnik'in önde gelen 91 ülkenin 2024 yılına ait ticari verilerini analiz ederek yaptığı araştırmaya göre, 2024 yılında dış ticaret fazlası en yüksek ülkeler arasında Rusya da yer aldı.

33 ülkenin artıda kapattığı, 58 ülkenin dış ticaret açığı verdiği 2024 rakamları, Çin'in 991 milyar dolarla en fazla ticari fazla veren ülke konumuna getirdi.

258 milyar dolarlık dış ticaret geliri bulunan Almanya, listenin 2. sırasında kendine yer buldu.

Rusya ise 158 milyar dolar dış ticaret fazlası vererek 4 sıra birden yükseldi ve Almanya'nın arkasına yerleşti.

İlk 5 ve 10'daki ülkeler

Bu üç ülkeyi 98 milyar dolarla İrlanda ve 89 milyar dolarla Hollanda takip etti.

İlk 10'daki diğer ülkeler sırasıyla İsviçre (77 milyar dolar), Suudi Arabistan (73 milyar dolar), Norveç (69 milyar dolar), Brezilya (59.5 milyar dolar) ve İtalya (55 milyar dolar) oldu.

En fazla dış ticaret açığı ABD'nin

Araştırmaya göre en yüksek dış ticaret açığı geleneksel hale geldiği üzere ABD'de kaydedildi.
1.3 trilyon dolar açık veren ABD'yi 303 milyar dolarlık açıkla İngiltere izledi.

Bu klasmanda ilk 5'e giren ülkeler sırasıyla Hindistan (263 milyar dolar), Fransa (111 milyar dolar) ve Türkiye (82 milyar dolar) oldu.
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