Rus ordusu, Donetsk Halk Cumhuriyeti'ndeki bir yerleşimi daha kontrolüne aldı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ÖZEL RÖPORTAJ
CHP Milletvekili Gürer: 23 milyon insanın icra dosyası bulunuyor
09:03
15 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
Bir Jazz Efsanesi: Duke Ellington
10:03
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Güce karşı sessiz saygı
12:06
2 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
12:36
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
6 dk
ÖZEL HABER
Dünyaya kıyasla Türkiye’de et fiyatları ne durumda?
13:11
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
8 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Tivriz’den gelen deyim ne anlatıyor?
14:08
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
6 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Emekli Amiral Yaycı: Tatbikat maskesi altında Yunanistan'a askeri yığınak yapılıyor
16:14
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
9 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Tarık'ın ateşi ve dönüşü olmayan karar
17:09
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
7 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
'Kaldırımlar Şairi' olarak tanınan ünlü şairin hayatına yolculuk
10:30
7 dk
ÖZEL HABER
Dünyaya kıyasla Türkiye’de et fiyatları ne durumda?
10:49
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Bilal-i Habeşi'den doğan deyim
12:06
2 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
12:37
7 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Üniversite öğrencilerine ücretsiz yemek sunan sosyal girişim
12:50
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Emekli Amiral Yaycı: Tatbikat maskesi altında Yunanistan'a askeri yığınak yapılıyor
13:12
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
6 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Söz de kısa, aba da
14:22
2 dk
TARİHTE BUGÜN
Helikopter hayatımıza onunla girdi
14:40
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 1. bölüm
16:06
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 2. bölüm
17:01
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Bir taş, bir kuyu, bir karar: Aklın kestiği yer
18:05
2 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
CHP Milletvekili Gürer: 23 milyon insanın icra dosyası bulunuyor
19:06
15 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250525/rus-ordusu-donetsk-halk-cumhuriyetindeki-bir-yerlesimi-daha-kontrolune-aldi-1096494268.html
Rus ordusu, Donetsk Halk Cumhuriyeti'ndeki bir yerleşimi daha kontrolüne aldı
Rus ordusu, Donetsk Halk Cumhuriyeti'ndeki bir yerleşimi daha kontrolüne aldı
Sputnik Türkiye
Özel askeri harekata devam eden Rusya Silahlı Kuvvetleri, Ukraynalı askerlerin varlık gösterdiği yerleşim birimlerini temizlemeyi de sürdürüyor. 25.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-25T13:02+0300
2025-05-25T13:31+0300
ukrayna kri̇zi̇
haberler
rusya silahlı kuvvetleri
rusya savunma bakanlığı
donetsk halk cumhuriyeti (dhc)
özel askeri harekat
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/18/1084172333_1:0:1274:716_1920x0_80_0_0_5717f55ded8725cff7c3a8ed597c403e.jpg
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun özel askeri harekat kapsamında Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) Romanovka yerleşimini özgürleştirdiğini duyurdu.Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre Rus ordusu, yüksek hassasiyetli silahlarla Ukrayna savunma sanayi işletmelerini, radyo-teknik keşif ve uydu bağlantı merkezlerini hedef aldı. Tüm bombardımanlar başarıyla ulaşırken belirlenen hedefler eksiksiz olarak imha edildi. Son 24 saatteki silahlı faaliyetler sonucunda 1440'tan fazla Ukrayna askeri ölü olarak ele geçirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250525/istanbuldaki-anlasma-hayata-gecti-ukrayna-ve-rusya-arasindaki-1000e-1000-esir-takasi-tamamlandi-1096493874.html
donetsk halk cumhuriyeti (dhc)
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/18/1084172333_319:0:1274:716_1920x0_80_0_0_d18f7907e677a7e646e617aa986e6cdb.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
haberler, rusya silahlı kuvvetleri, rusya savunma bakanlığı, donetsk halk cumhuriyeti (dhc), özel askeri harekat
haberler, rusya silahlı kuvvetleri, rusya savunma bakanlığı, donetsk halk cumhuriyeti (dhc), özel askeri harekat

Rus ordusu, Donetsk Halk Cumhuriyeti'ndeki bir yerleşimi daha kontrolüne aldı

13:02 25.05.2025 (güncellendi: 13:31 25.05.2025)
© Fotoğraf : People's Militia of the Donetsk People's Republic/TelegramРоссийская военная техника в Авдеевке в ДНР
Российская военная техника в Авдеевке в ДНР - Sputnik Türkiye, 1920, 25.05.2025
© Fotoğraf : People's Militia of the Donetsk People's Republic/Telegram
Abone ol
Özel askeri harekata devam eden Rusya Silahlı Kuvvetleri, Ukraynalı askerlerin varlık gösterdiği yerleşim birimlerini temizlemeyi de sürdürüyor.
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun özel askeri harekat kapsamında Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) Romanovka yerleşimini özgürleştirdiğini duyurdu.

Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre Rus ordusu, yüksek hassasiyetli silahlarla Ukrayna savunma sanayi işletmelerini, radyo-teknik keşif ve uydu bağlantı merkezlerini hedef aldı.

Tüm bombardımanlar başarıyla ulaşırken belirlenen hedefler eksiksiz olarak imha edildi.

Son 24 saatteki silahlı faaliyetler sonucunda 1440'tan fazla Ukrayna askeri ölü olarak ele geçirildi.
Встреча с освобожденными пленными в ДНР - Sputnik Türkiye, 1920, 25.05.2025
UKRAYNA KRİZİ
İstanbul'daki anlaşma hayata geçti: Ukrayna ve Rusya arasındaki 1000'e 1000 esir takası tamamlandı
12:23
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала