https://anlatilaninotesi.com.tr/20250525/rus-ordusu-donetsk-halk-cumhuriyetindeki-bir-yerlesimi-daha-kontrolune-aldi-1096494268.html
Rus ordusu, Donetsk Halk Cumhuriyeti'ndeki bir yerleşimi daha kontrolüne aldı
Rus ordusu, Donetsk Halk Cumhuriyeti'ndeki bir yerleşimi daha kontrolüne aldı
Sputnik Türkiye
Özel askeri harekata devam eden Rusya Silahlı Kuvvetleri, Ukraynalı askerlerin varlık gösterdiği yerleşim birimlerini temizlemeyi de sürdürüyor. 25.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-25T13:02+0300
2025-05-25T13:02+0300
2025-05-25T13:31+0300
ukrayna kri̇zi̇
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rusya silahlı kuvvetleri
rusya savunma bakanlığı
donetsk halk cumhuriyeti (dhc)
özel askeri harekat
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Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun özel askeri harekat kapsamında Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) Romanovka yerleşimini özgürleştirdiğini duyurdu.Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre Rus ordusu, yüksek hassasiyetli silahlarla Ukrayna savunma sanayi işletmelerini, radyo-teknik keşif ve uydu bağlantı merkezlerini hedef aldı. Tüm bombardımanlar başarıyla ulaşırken belirlenen hedefler eksiksiz olarak imha edildi. Son 24 saatteki silahlı faaliyetler sonucunda 1440'tan fazla Ukrayna askeri ölü olarak ele geçirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250525/istanbuldaki-anlasma-hayata-gecti-ukrayna-ve-rusya-arasindaki-1000e-1000-esir-takasi-tamamlandi-1096493874.html
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haberler, rusya silahlı kuvvetleri, rusya savunma bakanlığı, donetsk halk cumhuriyeti (dhc), özel askeri harekat
haberler, rusya silahlı kuvvetleri, rusya savunma bakanlığı, donetsk halk cumhuriyeti (dhc), özel askeri harekat
Rus ordusu, Donetsk Halk Cumhuriyeti'ndeki bir yerleşimi daha kontrolüne aldı
13:02 25.05.2025 (güncellendi: 13:31 25.05.2025)
Özel askeri harekata devam eden Rusya Silahlı Kuvvetleri, Ukraynalı askerlerin varlık gösterdiği yerleşim birimlerini temizlemeyi de sürdürüyor.
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun özel askeri harekat kapsamında Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) Romanovka yerleşimini özgürleştirdiğini duyurdu.
Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre Rus ordusu, yüksek hassasiyetli silahlarla Ukrayna savunma sanayi işletmelerini, radyo-teknik keşif ve uydu bağlantı merkezlerini hedef aldı.
Tüm bombardımanlar başarıyla ulaşırken belirlenen hedefler eksiksiz olarak imha edildi.
Son 24 saatteki silahlı faaliyetler sonucunda 1440'tan fazla Ukrayna askeri ölü olarak ele geçirildi.