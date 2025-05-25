https://anlatilaninotesi.com.tr/20250525/rus-ordusu-donetsk-halk-cumhuriyetindeki-bir-yerlesimi-daha-kontrolune-aldi-1096494268.html

Rus ordusu, Donetsk Halk Cumhuriyeti'ndeki bir yerleşimi daha kontrolüne aldı

Rus ordusu, Donetsk Halk Cumhuriyeti'ndeki bir yerleşimi daha kontrolüne aldı

Sputnik Türkiye

Özel askeri harekata devam eden Rusya Silahlı Kuvvetleri, Ukraynalı askerlerin varlık gösterdiği yerleşim birimlerini temizlemeyi de sürdürüyor. 25.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-25T13:02+0300

2025-05-25T13:02+0300

2025-05-25T13:31+0300

ukrayna kri̇zi̇

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rusya silahlı kuvvetleri

rusya savunma bakanlığı

donetsk halk cumhuriyeti (dhc)

özel askeri harekat

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Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun özel askeri harekat kapsamında Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) Romanovka yerleşimini özgürleştirdiğini duyurdu.Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre Rus ordusu, yüksek hassasiyetli silahlarla Ukrayna savunma sanayi işletmelerini, radyo-teknik keşif ve uydu bağlantı merkezlerini hedef aldı. Tüm bombardımanlar başarıyla ulaşırken belirlenen hedefler eksiksiz olarak imha edildi. Son 24 saatteki silahlı faaliyetler sonucunda 1440'tan fazla Ukrayna askeri ölü olarak ele geçirildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250525/istanbuldaki-anlasma-hayata-gecti-ukrayna-ve-rusya-arasindaki-1000e-1000-esir-takasi-tamamlandi-1096493874.html

donetsk halk cumhuriyeti (dhc)

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haberler, rusya silahlı kuvvetleri, rusya savunma bakanlığı, donetsk halk cumhuriyeti (dhc), özel askeri harekat