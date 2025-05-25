https://anlatilaninotesi.com.tr/20250525/orban-ukraynanin-ab-uyeligi-birligin-kaynaklarinin-kokunu-kurutur-1096492474.html

Orban: Ukrayna'nın AB üyeliği, birliğin kaynaklarının kökünü kurutur

Orban: Ukrayna'nın AB üyeliği, birliğin kaynaklarının kökünü kurutur

Sputnik Türkiye

Kiev'in AB'ye katılmasına karşı çıktığını her fırsatta dile getiren Macar Başbakan Orban, bu konudaki son açıklamasında birliğin kaynaklarıyla ilgili uyarıda... 25.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-25T11:26+0300

2025-05-25T11:26+0300

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Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Ukrayna'nın AB'ye üyeliğinin birliğin kaynaklarının kökünün kurumasına yol açacağını vurguladı.Kiev'in AB'ye katılımına bir kez daha karşı çıkan Orban, Macaristan'ın bunun bedelini ödemeyeceğinin altını çizdi.X hesabından açıklama yapan Orban, "Ukrayna'nın AB üyeliği mi? Ukrayna'nın birliğe katılmasına izin verirsek, kaynaklarımızın kökünü kurutmanın kapısını açmış oluruz. Macaristan bunun bedelini ödemeyecek" dedi.Orban, daha önce Radio Kossuth'a yaptığı açıklamada, AB'nin Ukrayna'yı hızla topluluğa kabul etmeyi hedeflediğini, zira o zaman Ukrayna'yı finanse etmenin yasal açıdan daha kolay olacağını ve Kiev'in de bu parayı 'sünger gibi' emeceğini belirtmişti.Macaristan Başbakanı, Budapeşte'nin böyle bir senaryoya izin vermek istemediğini defaatle dile getirmişti.

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