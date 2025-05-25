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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250525/orban-ukraynanin-ab-uyeligi-birligin-kaynaklarinin-kokunu-kurutur-1096492474.html
Orban: Ukrayna'nın AB üyeliği, birliğin kaynaklarının kökünü kurutur
Orban: Ukrayna'nın AB üyeliği, birliğin kaynaklarının kökünü kurutur
Sputnik Türkiye
Kiev'in AB'ye katılmasına karşı çıktığını her fırsatta dile getiren Macar Başbakan Orban, bu konudaki son açıklamasında birliğin kaynaklarıyla ilgili uyarıda... 25.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-25T11:26+0300
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Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Ukrayna'nın AB'ye üyeliğinin birliğin kaynaklarının kökünün kurumasına yol açacağını vurguladı.Kiev'in AB'ye katılımına bir kez daha karşı çıkan Orban, Macaristan'ın bunun bedelini ödemeyeceğinin altını çizdi.X hesabından açıklama yapan Orban, "Ukrayna'nın AB üyeliği mi? Ukrayna'nın birliğe katılmasına izin verirsek, kaynaklarımızın kökünü kurutmanın kapısını açmış oluruz. Macaristan bunun bedelini ödemeyecek" dedi.Orban, daha önce Radio Kossuth'a yaptığı açıklamada, AB'nin Ukrayna'yı hızla topluluğa kabul etmeyi hedeflediğini, zira o zaman Ukrayna'yı finanse etmenin yasal açıdan daha kolay olacağını ve Kiev'in de bu parayı 'sünger gibi' emeceğini belirtmişti.Macaristan Başbakanı, Budapeşte'nin böyle bir senaryoya izin vermek istemediğini defaatle dile getirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250525/tel-avivde-protestolar-devam-ediyor-gazzedeki-savasa-son-verin-1096490666.html
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viktor orban, macaristan, ukrayna, kiev, ab, ab üyeliği

Orban: Ukrayna'nın AB üyeliği, birliğin kaynaklarının kökünü kurutur

11:26 25.05.2025
© AP Photo / Olivier HosletOrban Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile
Orban Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile - Sputnik Türkiye, 1920, 25.05.2025
© AP Photo / Olivier Hoslet
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Kiev'in AB'ye katılmasına karşı çıktığını her fırsatta dile getiren Macar Başbakan Orban, bu konudaki son açıklamasında birliğin kaynaklarıyla ilgili uyarıda bulundu.
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Ukrayna'nın AB'ye üyeliğinin birliğin kaynaklarının kökünün kurumasına yol açacağını vurguladı.

Kiev'in AB'ye katılımına bir kez daha karşı çıkan Orban, Macaristan'ın bunun bedelini ödemeyeceğinin altını çizdi.

X hesabından açıklama yapan Orban, "Ukrayna'nın AB üyeliği mi? Ukrayna'nın birliğe katılmasına izin verirsek, kaynaklarımızın kökünü kurutmanın kapısını açmış oluruz. Macaristan bunun bedelini ödemeyecek" dedi.

Orban, daha önce Radio Kossuth'a yaptığı açıklamada, AB'nin Ukrayna'yı hızla topluluğa kabul etmeyi hedeflediğini, zira o zaman Ukrayna'yı finanse etmenin yasal açıdan daha kolay olacağını ve Kiev'in de bu parayı 'sünger gibi' emeceğini belirtmişti.

Macaristan Başbakanı, Budapeşte'nin böyle bir senaryoya izin vermek istemediğini defaatle dile getirmişti.
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