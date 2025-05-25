Orban: Ukrayna'nın AB üyeliği, birliğin kaynaklarının kökünü kurutur
© AP Photo / Olivier HosletOrban Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile
© AP Photo / Olivier Hoslet
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Kiev'in AB'ye katılmasına karşı çıktığını her fırsatta dile getiren Macar Başbakan Orban, bu konudaki son açıklamasında birliğin kaynaklarıyla ilgili uyarıda bulundu.
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Ukrayna'nın AB'ye üyeliğinin birliğin kaynaklarının kökünün kurumasına yol açacağını vurguladı.
Kiev'in AB'ye katılımına bir kez daha karşı çıkan Orban, Macaristan'ın bunun bedelini ödemeyeceğinin altını çizdi.
X hesabından açıklama yapan Orban, "Ukrayna'nın AB üyeliği mi? Ukrayna'nın birliğe katılmasına izin verirsek, kaynaklarımızın kökünü kurutmanın kapısını açmış oluruz. Macaristan bunun bedelini ödemeyecek" dedi.
Orban, daha önce Radio Kossuth'a yaptığı açıklamada, AB'nin Ukrayna'yı hızla topluluğa kabul etmeyi hedeflediğini, zira o zaman Ukrayna'yı finanse etmenin yasal açıdan daha kolay olacağını ve Kiev'in de bu parayı 'sünger gibi' emeceğini belirtmişti.
Macaristan Başbakanı, Budapeşte'nin böyle bir senaryoya izin vermek istemediğini defaatle dile getirmişti.
Kiev'in AB'ye katılımına bir kez daha karşı çıkan Orban, Macaristan'ın bunun bedelini ödemeyeceğinin altını çizdi.
X hesabından açıklama yapan Orban, "Ukrayna'nın AB üyeliği mi? Ukrayna'nın birliğe katılmasına izin verirsek, kaynaklarımızın kökünü kurutmanın kapısını açmış oluruz. Macaristan bunun bedelini ödemeyecek" dedi.
Orban, daha önce Radio Kossuth'a yaptığı açıklamada, AB'nin Ukrayna'yı hızla topluluğa kabul etmeyi hedeflediğini, zira o zaman Ukrayna'yı finanse etmenin yasal açıdan daha kolay olacağını ve Kiev'in de bu parayı 'sünger gibi' emeceğini belirtmişti.
Macaristan Başbakanı, Budapeşte'nin böyle bir senaryoya izin vermek istemediğini defaatle dile getirmişti.