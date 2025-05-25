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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250525/tel-avivde-protestolar-devam-ediyor-gazzedeki-savasa-son-verin-1096490666.html
Tel Aviv'de protestolar devam ediyor: 'Gazze'deki savaşa son verin'
Tel Aviv'de protestolar devam ediyor: 'Gazze'deki savaşa son verin'
Sputnik Türkiye
Netanyahu ve kabinesi Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını sürdürürken İsrailliler her hafta olduğu gibi bu hafta da hükümetin savaşı devam ettirmesine karşı... 25.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-25T10:05+0300
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İsrail'de halk, Gazze'deki savaşın sonlandırılması ve esir İsraillilerin özgürlüğüne kavuşturulması için sokağa döküldü.Tel Aviv'in merkezinde toplanan çok sayıda gösterici, Başbakan Benyamin Netanyahu hükümetine çağrıda bulunarak, Gazze Şeridi'nde ateşkes sağlanmasını ve esir yurttaşlarının ülkeye döndürülmesini talep etti.İsrail bayrakları, esirlerin fotoğrafları ve Netanyahu hükümeti karşıtı dövizlerle sokağa çıkan vatandaşlar, Gazze'de 18 Mart'ta yeniden başlayan İsrail saldırılarında öldürülen çocukların fotoğraflarını taşıyarak onlar anısına mumlar da yaktı.Protesto gösterilerinin Tel Aviv'in yanı sıra İsrail'in bazı kentlerinde de düzenlendiği belirtildi.Tel Aviv ve çeşitli kentlerin sakinleri, her hafta gösteriler düzenleyerek İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250525/zaharova-kislitsa-istanbuldaki-ukrayna-heyetinin-ukraynaca-konustugu-konusunda-yalan-soyluyor-1096488346.html
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haberler, ortadoğu, gazze, tel aviv, i̇srail, gazze şeridi, protesto, protesto gösterisi, benyamin netanyahu
haberler, ortadoğu, gazze, tel aviv, i̇srail, gazze şeridi, protesto, protesto gösterisi, benyamin netanyahu

Tel Aviv'de protestolar devam ediyor: 'Gazze'deki savaşa son verin'

10:05 25.05.2025
© Mostafa Alkharoufisrail tel aviv protesto gösterisi
israil tel aviv protesto gösterisi - Sputnik Türkiye, 1920, 25.05.2025
© Mostafa Alkharouf
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Netanyahu ve kabinesi Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını sürdürürken İsrailliler her hafta olduğu gibi bu hafta da hükümetin savaşı devam ettirmesine karşı protesto düzenledi.
İsrail'de halk, Gazze'deki savaşın sonlandırılması ve esir İsraillilerin özgürlüğüne kavuşturulması için sokağa döküldü.

Tel Aviv'in merkezinde toplanan çok sayıda gösterici, Başbakan Benyamin Netanyahu hükümetine çağrıda bulunarak, Gazze Şeridi'nde ateşkes sağlanmasını ve esir yurttaşlarının ülkeye döndürülmesini talep etti.

İsrail bayrakları, esirlerin fotoğrafları ve Netanyahu hükümeti karşıtı dövizlerle sokağa çıkan vatandaşlar, Gazze'de 18 Mart'ta yeniden başlayan İsrail saldırılarında öldürülen çocukların fotoğraflarını taşıyarak onlar anısına mumlar da yaktı.

Protesto gösterilerinin Tel Aviv'in yanı sıra İsrail'in bazı kentlerinde de düzenlendiği belirtildi.

Tel Aviv ve çeşitli kentlerin sakinleri, her hafta gösteriler düzenleyerek İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto ediyor.
Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 25.05.2025
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