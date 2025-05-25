https://anlatilaninotesi.com.tr/20250525/neredeyse-her-evde-var-ozsuyu-zehirli-kirilan-dalindan-cikan-sivi-agza-kactiginda-bogaz-siser-1096489298.html

Neredeyse her evde var özsuyu zehirli: Kırılan dalından çıkan sıvı ağza kaçtığında konuşmayı engelliyor

Neredeyse her evde var özsuyu zehirli: Kırılan dalından çıkan sıvı ağza kaçtığında konuşmayı engelliyor

Sputnik Türkiye

difenbahya bitkisi zehirli midir

2025-05-25T09:58+0300

2025-05-25T09:58+0300

2025-05-25T10:05+0300

yaşam

bitki

ahmet aydın

türkiye

bursa

difenbahya

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/19/1096489864_0:481:1024:1057_1920x0_80_0_0_8db4e0d9ed3f2856f530c667dda1ade0.png

Sağlık çalışanı Meryem Can, geçtiğimiz hafta bir video paylaşmış ve evde beslediği 'difenbahya' isimli bitkiden nasıl zehirlendiğini anlatmıştı.'Evinizde bu çiçek varsa çöpe atın'Bursa’da yaşayan bir Meryem Can, yaşadığı olayı sosyal medya hesabından şöyle anlattı:Difenbahya bitkisi nedir? Nasıl yetişir?Milliyet'ten Betül Topaklı'ya konuşan Farmasötik Toksikoloji Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Aydın, “Bitki, 1830'larda Viyana'daki Schönbrunn Kraliyet Sarayı Bahçeleri'nin baş bahçıvanı ve daha sonra yöneticisi olan Herr Joseph Dieffenbach'ın adını almıştır. Dieffenbach'ın difenbahyayı 1830 yılı civarında Brezilya'dan Avusturya'ya getirdiği söyleniyor. 40 santimetreye kadar uzunluğa ulaşabilen belirgin, kürek şeklindeki yaprakları için yetiştirilir. Sapları güçlü ve kalındır. Doğada 2-3 metre yüksekliğe ulaşabilir ancak yetiştirilirken genellikle çok daha kısadırlar. Çünkü çok uzarlarsa devrilme eğiliminde olurlar” dedi.Difenbahya zehirli midir?İstenmeyen etkileri nedeniyle bitkinin evde bakımının dikkat gerektirdiğine değinen Prof. Dr. Ahmet Aydın, “Difenbahyaların özsuyu kalsiyum oksalat içerir ve zehirlidir. Sonuç olarak, özellikle özsuyu ağza ve gözlere kaçırmamak için difenbahya bitkileriyle uğraşırken çok özen gösterilmeli. Özellikle çocuklu ailelerin bu konuda çok dikkat etmesi gerekiyor. Zira çocuklar buldukları bir bitki parçasını ağızlarına götürebilirler ve bu durum zehirlenmelerine neden olabilir” uyarısında bulundu.Difenbahya'nın zehirli özsuyu nelere yol açar? Difenbahya sıvısına maruz kalınırsa ne yapılmalı?Amazonlarda yerli halkın bitkinin özsuyunu, oklarını zehirlemek ve kölelere cezalandırmak için kullandığını anlatan Prof. Dr. Ahmet Aydın, “Difenbahyanın özsuyunun neden olduğu etkilerden ilki boğazın şişmesi ve bunun sonucunda da konuşamamadır. Dolayısıyla yaygın adı 'dilsiz baston'dur. Çok ağrılı şiş bir ağza ve aşırı tükürüğe neden olur. Zehirlenme belirtileri, temas ettiği bölgede iritasyona neden olmasıyla ortaya çıkar. Böyle bir durumla karşılaşıldığında en yakın sağlık kuruluşuna gidene kadar buz kompres gibi soğuk uygulama faydalı olur. Ancak soğuk kompres uygulaması esansında aşırı soğuk nedeniyle dokuların zarar görmemesine dikkat edilmeli” diye konuştu.Küçük çocuklu evlerde riskliEvde difenbahya bulunduran herkesin dikkatli olması gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Ahmet Aydın, sözlerini şöyle noktaladı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250407/dort-yilda-basina-gelmeyen-kalmadi-kovide-yakalandi-zehirlendi-trafik-kazasi-ve-uc-kez-kalp-krizi-1095202279.html

bursa

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

difenbahya bitkisi zehirli midir, difenbahya bitkisi nedir? nasıl yetişir?, difenbahya'nın zehirli özsuyu nelere yol açar? difenbahya sıvısına maruz kalınırsa ne yapılmalı?, difenbahya nasıl zehirler, difenbahya özsuyu nasıldır, difenbahya nasıl zehirler, difenbahya suyu yutulursa ne olur, difenbahya suyu gözüme kaçtı