Neredeyse her evde var özsuyu zehirli: Kırılan dalından çıkan sıvı ağza kaçtığında konuşmayı engelliyor
09:58 25.05.2025 (güncellendi: 10:05 25.05.2025)
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuşturdifenbahya
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
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Sosyal medya kullanıcısının evde beslediği bitkiden zehirlenmesinin ardından paylaştığı video, neredeyse her evde bulunan 'difenbahya' isimli bitki konusunda tedirgin etti. Peki bu bitki zehirli mi, evde beslemek tehlikeli mi? Özsuyu ağza ya da göze kaçtığında ne yapılmalı?
Sağlık çalışanı Meryem Can, geçtiğimiz hafta bir video paylaşmış ve evde beslediği 'difenbahya' isimli bitkiden nasıl zehirlendiğini anlatmıştı.
'Evinizde bu çiçek varsa çöpe atın'
Bursa’da yaşayan bir Meryem Can, yaşadığı olayı sosyal medya hesabından şöyle anlattı:
“Difenbahya, çok gelişen bir bitki. Başı öne doğru eğilmişti. Ben de onu düzeltmek amacıyla geriye doğru iterken bitki ortadan ikiye kırıldı. Kırılmasıyla beraber içindeki sıvı yüzüme ve ağzıma geldi. İçeriği aloe verayı anımsattığı için önce korkmadım. Ellerimle yüzümü sildim, dilimle de ağzımı temizledim. Ancak bir anda dilim yanmaya başladı. Hemen dilimi yıkadım ama geçmedi. O sırada ağzımda aşırı bir salya akıntısı başladı. Buz alıp dilimin üzerine tuttum. Sonrasında da hemen acile gittik. Babam doktora, ‘Kızım bu çiçek yüzünden zehirlendi’ dedi. Çiçekten kopardığı parçayı doktora gösterdi. Doktor da bu duruma çok şaşırdı. Üç doktor gelip ağzıma baktı ve akabinde de soru sormaya başladılar. Ancak ben konuşamıyordum, kekeme bir insan gibi olmuştum. Dilim hep dışarıdaydı istesem de içeri sokamıyordum. Bana sıvıyı yutup yutmadığımı sordular, yutmadığımı söyledim. Kan alıp serum verdiler. Bu esnada dilimdeki yanma da biraz geçti. Ancak sağlık çalışanı olmasaydım ya da çocuk olsaydım o salyayı yutabilirdim. Yutmadığım için kanım temiz çıktı. Bu bitkinin zehirli olduğunu ben, ailem, doktorlar ve hemşireler dahil hiç kimse bilmiyordu.”
Difenbahya bitkisi nedir? Nasıl yetişir?
Milliyet'ten Betül Topaklı'ya konuşan Farmasötik Toksikoloji Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Aydın, “Bitki, 1830'larda Viyana'daki Schönbrunn Kraliyet Sarayı Bahçeleri'nin baş bahçıvanı ve daha sonra yöneticisi olan Herr Joseph Dieffenbach'ın adını almıştır. Dieffenbach'ın difenbahyayı 1830 yılı civarında Brezilya'dan Avusturya'ya getirdiği söyleniyor. 40 santimetreye kadar uzunluğa ulaşabilen belirgin, kürek şeklindeki yaprakları için yetiştirilir. Sapları güçlü ve kalındır. Doğada 2-3 metre yüksekliğe ulaşabilir ancak yetiştirilirken genellikle çok daha kısadırlar. Çünkü çok uzarlarsa devrilme eğiliminde olurlar” dedi.
Difenbahya zehirli midir?
İstenmeyen etkileri nedeniyle bitkinin evde bakımının dikkat gerektirdiğine değinen Prof. Dr. Ahmet Aydın, “Difenbahyaların özsuyu kalsiyum oksalat içerir ve zehirlidir. Sonuç olarak, özellikle özsuyu ağza ve gözlere kaçırmamak için difenbahya bitkileriyle uğraşırken çok özen gösterilmeli. Özellikle çocuklu ailelerin bu konuda çok dikkat etmesi gerekiyor. Zira çocuklar buldukları bir bitki parçasını ağızlarına götürebilirler ve bu durum zehirlenmelerine neden olabilir” uyarısında bulundu.
Difenbahya'nın zehirli özsuyu nelere yol açar? Difenbahya sıvısına maruz kalınırsa ne yapılmalı?
Amazonlarda yerli halkın bitkinin özsuyunu, oklarını zehirlemek ve kölelere cezalandırmak için kullandığını anlatan Prof. Dr. Ahmet Aydın, “Difenbahyanın özsuyunun neden olduğu etkilerden ilki boğazın şişmesi ve bunun sonucunda da konuşamamadır. Dolayısıyla yaygın adı 'dilsiz baston'dur. Çok ağrılı şiş bir ağza ve aşırı tükürüğe neden olur. Zehirlenme belirtileri, temas ettiği bölgede iritasyona neden olmasıyla ortaya çıkar. Böyle bir durumla karşılaşıldığında en yakın sağlık kuruluşuna gidene kadar buz kompres gibi soğuk uygulama faydalı olur. Ancak soğuk kompres uygulaması esansında aşırı soğuk nedeniyle dokuların zarar görmemesine dikkat edilmeli” diye konuştu.
Küçük çocuklu evlerde riskli
Evde difenbahya bulunduran herkesin dikkatli olması gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Ahmet Aydın, sözlerini şöyle noktaladı:
“Bitkinin zehirlenmeye neden olabileceği akılda tutulmalı, özellikle küçük çocukların bu bitkiyle temas etmemesi için gerekli tedbirleri alınmalı. Bitkinin yapraklarının veya gövdesinin kırılması durumunda açığa çıkan bitki özsuyunun özellikle ağza, gözlere, burna ve cilde temasından kaçınılmalı.”