Neredeyse her evde var özsuyu zehirli: Kırılan dalından çıkan sıvı ağza kaçtığında konuşmayı engelliyor

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ÖZEL RÖPORTAJ
CHP Milletvekili Gürer: 23 milyon insanın icra dosyası bulunuyor
09:03
15 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
Bir Jazz Efsanesi: Duke Ellington
10:03
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Güce karşı sessiz saygı
12:06
2 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
12:36
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
6 dk
ÖZEL HABER
Dünyaya kıyasla Türkiye’de et fiyatları ne durumda?
13:11
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
8 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Tivriz’den gelen deyim ne anlatıyor?
14:08
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
6 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Emekli Amiral Yaycı: Tatbikat maskesi altında Yunanistan'a askeri yığınak yapılıyor
16:14
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
9 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Tarık'ın ateşi ve dönüşü olmayan karar
17:09
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
7 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
'Kaldırımlar Şairi' olarak tanınan ünlü şairin hayatına yolculuk
10:30
7 dk
ÖZEL HABER
Dünyaya kıyasla Türkiye’de et fiyatları ne durumda?
10:49
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
8 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
12:37
7 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Üniversite öğrencilerine ücretsiz yemek sunan sosyal girişim
12:51
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
1 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Emekli Amiral Yaycı: Tatbikat maskesi altında Yunanistan'a askeri yığınak yapılıyor
13:12
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Söz de kısa, aba da
14:05
2 dk
TARİHTE BUGÜN
Helikopter hayatımıza onunla girdi
14:32
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 1. bölüm
16:01
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 2. bölüm
17:01
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Bir taş, bir kuyu, bir karar: Aklın kestiği yer
18:05
2 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
CHP Milletvekili Gürer: 23 milyon insanın icra dosyası bulunuyor
19:06
15 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250525/neredeyse-her-evde-var-ozsuyu-zehirli-kirilan-dalindan-cikan-sivi-agza-kactiginda-bogaz-siser-1096489298.html
Neredeyse her evde var özsuyu zehirli: Kırılan dalından çıkan sıvı ağza kaçtığında konuşmayı engelliyor
Neredeyse her evde var özsuyu zehirli: Kırılan dalından çıkan sıvı ağza kaçtığında konuşmayı engelliyor
Sputnik Türkiye
difenbahya bitkisi zehirli midir
2025-05-25T09:58+0300
2025-05-25T10:05+0300
yaşam
bitki
ahmet aydın
türkiye
bursa
difenbahya
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/19/1096489864_0:481:1024:1057_1920x0_80_0_0_8db4e0d9ed3f2856f530c667dda1ade0.png
Sağlık çalışanı Meryem Can, geçtiğimiz hafta bir video paylaşmış ve evde beslediği 'difenbahya' isimli bitkiden nasıl zehirlendiğini anlatmıştı.'Evinizde bu çiçek varsa çöpe atın'Bursa’da yaşayan bir Meryem Can, yaşadığı olayı sosyal medya hesabından şöyle anlattı:Difenbahya bitkisi nedir? Nasıl yetişir?Milliyet'ten Betül Topaklı'ya konuşan Farmasötik Toksikoloji Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Aydın, “Bitki, 1830'larda Viyana'daki Schönbrunn Kraliyet Sarayı Bahçeleri'nin baş bahçıvanı ve daha sonra yöneticisi olan Herr Joseph Dieffenbach'ın adını almıştır. Dieffenbach'ın difenbahyayı 1830 yılı civarında Brezilya'dan Avusturya'ya getirdiği söyleniyor. 40 santimetreye kadar uzunluğa ulaşabilen belirgin, kürek şeklindeki yaprakları için yetiştirilir. Sapları güçlü ve kalındır. Doğada 2-3 metre yüksekliğe ulaşabilir ancak yetiştirilirken genellikle çok daha kısadırlar. Çünkü çok uzarlarsa devrilme eğiliminde olurlar” dedi.Difenbahya zehirli midir?İstenmeyen etkileri nedeniyle bitkinin evde bakımının dikkat gerektirdiğine değinen Prof. Dr. Ahmet Aydın, “Difenbahyaların özsuyu kalsiyum oksalat içerir ve zehirlidir. Sonuç olarak, özellikle özsuyu ağza ve gözlere kaçırmamak için difenbahya bitkileriyle uğraşırken çok özen gösterilmeli. Özellikle çocuklu ailelerin bu konuda çok dikkat etmesi gerekiyor. Zira çocuklar buldukları bir bitki parçasını ağızlarına götürebilirler ve bu durum zehirlenmelerine neden olabilir” uyarısında bulundu.Difenbahya'nın zehirli özsuyu nelere yol açar? Difenbahya sıvısına maruz kalınırsa ne yapılmalı?Amazonlarda yerli halkın bitkinin özsuyunu, oklarını zehirlemek ve kölelere cezalandırmak için kullandığını anlatan Prof. Dr. Ahmet Aydın, “Difenbahyanın özsuyunun neden olduğu etkilerden ilki boğazın şişmesi ve bunun sonucunda da konuşamamadır. Dolayısıyla yaygın adı 'dilsiz baston'dur. Çok ağrılı şiş bir ağza ve aşırı tükürüğe neden olur. Zehirlenme belirtileri, temas ettiği bölgede iritasyona neden olmasıyla ortaya çıkar. Böyle bir durumla karşılaşıldığında en yakın sağlık kuruluşuna gidene kadar buz kompres gibi soğuk uygulama faydalı olur. Ancak soğuk kompres uygulaması esansında aşırı soğuk nedeniyle dokuların zarar görmemesine dikkat edilmeli” diye konuştu.Küçük çocuklu evlerde riskliEvde difenbahya bulunduran herkesin dikkatli olması gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Ahmet Aydın, sözlerini şöyle noktaladı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250407/dort-yilda-basina-gelmeyen-kalmadi-kovide-yakalandi-zehirlendi-trafik-kazasi-ve-uc-kez-kalp-krizi-1095202279.html
bursa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/19/1096489864_0:385:1024:1153_1920x0_80_0_0_7e033dc3a3d3b9e6001eaf7ff7c76aa0.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
difenbahya bitkisi zehirli midir, difenbahya bitkisi nedir? nasıl yetişir?, difenbahya'nın zehirli özsuyu nelere yol açar? difenbahya sıvısına maruz kalınırsa ne yapılmalı?, difenbahya nasıl zehirler, difenbahya özsuyu nasıldır, difenbahya nasıl zehirler, difenbahya suyu yutulursa ne olur, difenbahya suyu gözüme kaçtı
difenbahya bitkisi zehirli midir, difenbahya bitkisi nedir? nasıl yetişir?, difenbahya'nın zehirli özsuyu nelere yol açar? difenbahya sıvısına maruz kalınırsa ne yapılmalı?, difenbahya nasıl zehirler, difenbahya özsuyu nasıldır, difenbahya nasıl zehirler, difenbahya suyu yutulursa ne olur, difenbahya suyu gözüme kaçtı

Neredeyse her evde var özsuyu zehirli: Kırılan dalından çıkan sıvı ağza kaçtığında konuşmayı engelliyor

09:58 25.05.2025 (güncellendi: 10:05 25.05.2025)
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuşturdifenbahya
difenbahya - Sputnik Türkiye, 1920, 25.05.2025
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
Abone ol
Sosyal medya kullanıcısının evde beslediği bitkiden zehirlenmesinin ardından paylaştığı video, neredeyse her evde bulunan 'difenbahya' isimli bitki konusunda tedirgin etti. Peki bu bitki zehirli mi, evde beslemek tehlikeli mi? Özsuyu ağza ya da göze kaçtığında ne yapılmalı?
Sağlık çalışanı Meryem Can, geçtiğimiz hafta bir video paylaşmış ve evde beslediği 'difenbahya' isimli bitkiden nasıl zehirlendiğini anlatmıştı.

'Evinizde bu çiçek varsa çöpe atın'

Bursa’da yaşayan bir Meryem Can, yaşadığı olayı sosyal medya hesabından şöyle anlattı:
“Difenbahya, çok gelişen bir bitki. Başı öne doğru eğilmişti. Ben de onu düzeltmek amacıyla geriye doğru iterken bitki ortadan ikiye kırıldı. Kırılmasıyla beraber içindeki sıvı yüzüme ve ağzıma geldi. İçeriği aloe verayı anımsattığı için önce korkmadım. Ellerimle yüzümü sildim, dilimle de ağzımı temizledim. Ancak bir anda dilim yanmaya başladı. Hemen dilimi yıkadım ama geçmedi. O sırada ağzımda aşırı bir salya akıntısı başladı. Buz alıp dilimin üzerine tuttum. Sonrasında da hemen acile gittik. Babam doktora, ‘Kızım bu çiçek yüzünden zehirlendi’ dedi. Çiçekten kopardığı parçayı doktora gösterdi. Doktor da bu duruma çok şaşırdı. Üç doktor gelip ağzıma baktı ve akabinde de soru sormaya başladılar. Ancak ben konuşamıyordum, kekeme bir insan gibi olmuştum. Dilim hep dışarıdaydı istesem de içeri sokamıyordum. Bana sıvıyı yutup yutmadığımı sordular, yutmadığımı söyledim. Kan alıp serum verdiler. Bu esnada dilimdeki yanma da biraz geçti. Ancak sağlık çalışanı olmasaydım ya da çocuk olsaydım o salyayı yutabilirdim. Yutmadığım için kanım temiz çıktı. Bu bitkinin zehirli olduğunu ben, ailem, doktorlar ve hemşireler dahil hiç kimse bilmiyordu.”

Difenbahya bitkisi nedir? Nasıl yetişir?

Milliyet'ten Betül Topaklı'ya konuşan Farmasötik Toksikoloji Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Aydın, “Bitki, 1830'larda Viyana'daki Schönbrunn Kraliyet Sarayı Bahçeleri'nin baş bahçıvanı ve daha sonra yöneticisi olan Herr Joseph Dieffenbach'ın adını almıştır. Dieffenbach'ın difenbahyayı 1830 yılı civarında Brezilya'dan Avusturya'ya getirdiği söyleniyor. 40 santimetreye kadar uzunluğa ulaşabilen belirgin, kürek şeklindeki yaprakları için yetiştirilir. Sapları güçlü ve kalındır. Doğada 2-3 metre yüksekliğe ulaşabilir ancak yetiştirilirken genellikle çok daha kısadırlar. Çünkü çok uzarlarsa devrilme eğiliminde olurlar” dedi.

Difenbahya zehirli midir?

İstenmeyen etkileri nedeniyle bitkinin evde bakımının dikkat gerektirdiğine değinen Prof. Dr. Ahmet Aydın, “Difenbahyaların özsuyu kalsiyum oksalat içerir ve zehirlidir. Sonuç olarak, özellikle özsuyu ağza ve gözlere kaçırmamak için difenbahya bitkileriyle uğraşırken çok özen gösterilmeli. Özellikle çocuklu ailelerin bu konuda çok dikkat etmesi gerekiyor. Zira çocuklar buldukları bir bitki parçasını ağızlarına götürebilirler ve bu durum zehirlenmelerine neden olabilir” uyarısında bulundu.

Difenbahya'nın zehirli özsuyu nelere yol açar? Difenbahya sıvısına maruz kalınırsa ne yapılmalı?

Amazonlarda yerli halkın bitkinin özsuyunu, oklarını zehirlemek ve kölelere cezalandırmak için kullandığını anlatan Prof. Dr. Ahmet Aydın, Difenbahyanın özsuyunun neden olduğu etkilerden ilki boğazın şişmesi ve bunun sonucunda da konuşamamadır. Dolayısıyla yaygın adı 'dilsiz baston'dur. Çok ağrılı şiş bir ağza ve aşırı tükürüğe neden olur. Zehirlenme belirtileri, temas ettiği bölgede iritasyona neden olmasıyla ortaya çıkar. Böyle bir durumla karşılaşıldığında en yakın sağlık kuruluşuna gidene kadar buz kompres gibi soğuk uygulama faydalı olur. Ancak soğuk kompres uygulaması esansında aşırı soğuk nedeniyle dokuların zarar görmemesine dikkat edilmeli diye konuştu.

Küçük çocuklu evlerde riskli

Evde difenbahya bulunduran herkesin dikkatli olması gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Ahmet Aydın, sözlerini şöyle noktaladı:
“Bitkinin zehirlenmeye neden olabileceği akılda tutulmalı, özellikle küçük çocukların bu bitkiyle temas etmemesi için gerekli tedbirleri alınmalı. Bitkinin yapraklarının veya gövdesinin kırılması durumunda açığa çıkan bitki özsuyunun özellikle ağza, gözlere, burna ve cilde temasından kaçınılmalı.”
Halil Yılmaz - Sputnik Türkiye, 1920, 07.04.2025
SAĞLIK
Dört yılda başına gelmeyen kalmadı: Kovid'e yakalandı, zehirlendi, trafik kazası ve üç kez kalp krizi geçirdi, MS oldu
7 Nisan, 17:05
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала