Sağlık Bakanlığı'ndan İngiliz turistin 'kalbi otopside yerinde bulunamadı' iddiasına net yanıt

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
İstanbul’da toplu ulaşımda geçici aksama: İBB ve özel halk otobüsleri arasında uzlaşma sağlandı
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
7 dk
YERİ VE ZAMANI
Kuryelik artık ‘tehlikeli’ meslek sayılacak: ‘Güvensiz çalışma koşulları değiştirilmeli’
09:07
109 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
Avukat Enes Ermaner: 'Delil olarak sunulan içeriklere savcılık tarafından ulaşılamıyor'
11:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Müzisyen Elif Buse Doğan: 'Samsak Döveci akımı sosyal medyanın bana hediyesi oldu'
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Yapay zeka şu ana kadar en çok kadınların işlerini ellerinden aldı
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Dedeağaç’ta düzenlenen tatbikat ile ne amaçlanıyor?
15:01
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘Suriye’yi beş parçaya bölecek planın ilk adımlarının atıldığını görüyoruz’
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
10 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Üniversite öğrencilerine ücretsiz yemek sunan sosyal girişim
17:47
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
ÖZEL HABER
Dünyaya kıyasla Türkiye’de et fiyatları ne durumda?
18:15
4 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Emekli Amiral Yaycı: Tatbikat maskesi altında Yunanistan'a askeri yığınak yapılıyor
18:25
12 dk
TARİHTE BUGÜN
En tanınan romanını yazması 17 yıl sürdü
18:43
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Sırtınızı Türkiye’ye dayadığınız takdirde göç sorunu yaşamazsınız'
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
7 dk
YERİ VE ZAMANI
İBB’de yeni gözaltılar
09:07
108 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
8 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
8 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:30
20 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:51
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Nurten Sırma: 'Gıda güvenliği ihmale gelmez'
12:05
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
PKK hangi dönemde nasıl kuruldu?
19:05
56 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250523/saglik-bakanligindan-ingiliz-turistin-kalbi-otopside-yerinde-bulunamadi-iddiasina-net-yanit-1096444963.html
Sağlık Bakanlığı'ndan İngiliz turistin 'kalbi otopside yerinde bulunamadı' iddiasına net yanıt
Sağlık Bakanlığı'ndan İngiliz turistin 'kalbi otopside yerinde bulunamadı' iddiasına net yanıt
Sputnik Türkiye
Sağlık Bakanlığı, Türkiye’de hayatını kaybeden İngiliz vatandaşı Beth Martin hakkında çıkan iddialara yanıt verdi. Bakanlık, Martin’in hastanede hiçbir cerrahi... 23.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-23T10:34+0300
2025-05-23T10:34+0300
türki̇ye
sağlık bakanlığı
ameliyat
kalp
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/17/1096445303_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_7685101c1002372a8121b5ca2827a7f8.jpg
Sağlık Bakanlığı, bazı medya organlarında yer alan “Beth Martin’in kalbi İngiltere’de yapılan otopside bulunamadı” yönündeki haberler üzerine açıklama yaptı. Açıklamada, Martin’in Türkiye’de tedavi sürecinde hiçbir cerrahi işlem geçirmediği ve organ çıkarımının söz konusu olmadığı net bir şekilde ifade edildi.Uçakta rahatsızlandı, hastaneye kaldırıldıAçıklamaya göre, İngiltere’den İstanbul’a gelen Beth Martin, uçakta mide bulantısı ve kusma şikayetleri yaşamaya başladı. Eşiyle birlikte yerleştikleri otelde durumu ağırlaşınca, ambulansla Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk tetkikler sonucu Martin’in Toksik Hepatit ve Septik Şok tanılarıyla yoğun bakıma alındığı bildirildi.Hastalık süreci ve ölüm nedeni detaylandırıldıBakanlık, Martin’in geçmişte ‘Crohn’ hastalığı bulunduğunu, karaciğer fonksiyonlarının bozuk ve tansiyonunun düşük olduğunu belirtti. Martin’in, “çoklu organ yetmezliği nedeniyle gelişen kalp durması” sonucu hayatını kaybettiği açıklandı.Olay ‘adli vaka’ olarak kayıtlara girdiMartin’in eşinin, yolculuk öncesi yedikleri bir yemekten zehirlenmiş olabilecekleri yönünde beyan verdiği ve bu bağlamda hastane kayıtlarının ‘adli vaka’ olarak işlendiği aktarıldı. Bu kapsamda savcılık süreci başlatıldı.Ön otopsi cerrahisiz yapıldı, organ çıkarımı yokHastanede cerrahi müdahale olmaksızın ön otopsi yapıldığı vurgulanan açıklamada şu ifadelere yer verildi:“Beth Martin, hastanedeki tedavisi sürecinde hiçbir cerrahi işlem geçirmediği gibi herhangi bir organının çıkarılması da söz konusu değildir.”Cumhuriyet Savcısı ve adli tıp doktoru eşliğinde gerçekleştirilen ön otopsi sonrası kesin ölüm nedeni belirlenemedi. Martin, Adli Tıp Kurumu’na sevk edilerek klasik otopsi sürecine alındı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250523/inan-kirac-kacirildi-iddialarina-sorusturma-2-supheli-gozaltinda-1096443217.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/17/1096445303_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_27da9f44aee65c93a08674fa675a846c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
sağlık bakanlığı, ameliyat, kalp
sağlık bakanlığı, ameliyat, kalp

Sağlık Bakanlığı'ndan İngiliz turistin 'kalbi otopside yerinde bulunamadı' iddiasına net yanıt

10:34 23.05.2025
© AAAdli Tıp
Adli Tıp - Sputnik Türkiye, 1920, 23.05.2025
© AA
Abone ol
Sağlık Bakanlığı, Türkiye’de hayatını kaybeden İngiliz vatandaşı Beth Martin hakkında çıkan iddialara yanıt verdi. Bakanlık, Martin’in hastanede hiçbir cerrahi işlem geçirmediğini ve herhangi bir organının çıkarılmadığını açıkladı. Olay, adli vaka kapsamında inceleniyor.
Sağlık Bakanlığı, bazı medya organlarında yer alan “Beth Martin’in kalbi İngiltere’de yapılan otopside bulunamadı” yönündeki haberler üzerine açıklama yaptı. Açıklamada, Martin’in Türkiye’de tedavi sürecinde hiçbir cerrahi işlem geçirmediği ve organ çıkarımının söz konusu olmadığı net bir şekilde ifade edildi.

Uçakta rahatsızlandı, hastaneye kaldırıldı

Açıklamaya göre, İngiltere’den İstanbul’a gelen Beth Martin, uçakta mide bulantısı ve kusma şikayetleri yaşamaya başladı. Eşiyle birlikte yerleştikleri otelde durumu ağırlaşınca, ambulansla Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk tetkikler sonucu Martin’in Toksik Hepatit ve Septik Şok tanılarıyla yoğun bakıma alındığı bildirildi.

Hastalık süreci ve ölüm nedeni detaylandırıldı

Bakanlık, Martin’in geçmişte ‘Crohn’ hastalığı bulunduğunu, karaciğer fonksiyonlarının bozuk ve tansiyonunun düşük olduğunu belirtti. Martin’in, “çoklu organ yetmezliği nedeniyle gelişen kalp durması” sonucu hayatını kaybettiği açıklandı.

Olay ‘adli vaka’ olarak kayıtlara girdi

Martin’in eşinin, yolculuk öncesi yedikleri bir yemekten zehirlenmiş olabilecekleri yönünde beyan verdiği ve bu bağlamda hastane kayıtlarının ‘adli vaka’ olarak işlendiği aktarıldı. Bu kapsamda savcılık süreci başlatıldı.

Ön otopsi cerrahisiz yapıldı, organ çıkarımı yok

Hastanede cerrahi müdahale olmaksızın ön otopsi yapıldığı vurgulanan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Beth Martin, hastanedeki tedavisi sürecinde hiçbir cerrahi işlem geçirmediği gibi herhangi bir organının çıkarılması da söz konusu değildir.”
Cumhuriyet Savcısı ve adli tıp doktoru eşliğinde gerçekleştirilen ön otopsi sonrası kesin ölüm nedeni belirlenemedi. Martin, Adli Tıp Kurumu’na sevk edilerek klasik otopsi sürecine alındı.
İnan Kıraç - Sputnik Türkiye, 1920, 23.05.2025
TÜRKİYE
İnan Kıraç 'kaçırıldı' iddialarına soruşturma: 2 şüpheli gözaltında
09:30
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала