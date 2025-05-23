https://anlatilaninotesi.com.tr/20250523/saglik-bakanligindan-ingiliz-turistin-kalbi-otopside-yerinde-bulunamadi-iddiasina-net-yanit-1096444963.html

Sağlık Bakanlığı'ndan İngiliz turistin 'kalbi otopside yerinde bulunamadı' iddiasına net yanıt

Sağlık Bakanlığı'ndan İngiliz turistin 'kalbi otopside yerinde bulunamadı' iddiasına net yanıt

Sputnik Türkiye

Sağlık Bakanlığı, Türkiye’de hayatını kaybeden İngiliz vatandaşı Beth Martin hakkında çıkan iddialara yanıt verdi. Bakanlık, Martin’in hastanede hiçbir cerrahi... 23.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-23T10:34+0300

2025-05-23T10:34+0300

2025-05-23T10:34+0300

türki̇ye

sağlık bakanlığı

ameliyat

kalp

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Sağlık Bakanlığı, bazı medya organlarında yer alan “Beth Martin’in kalbi İngiltere’de yapılan otopside bulunamadı” yönündeki haberler üzerine açıklama yaptı. Açıklamada, Martin’in Türkiye’de tedavi sürecinde hiçbir cerrahi işlem geçirmediği ve organ çıkarımının söz konusu olmadığı net bir şekilde ifade edildi.Uçakta rahatsızlandı, hastaneye kaldırıldıAçıklamaya göre, İngiltere’den İstanbul’a gelen Beth Martin, uçakta mide bulantısı ve kusma şikayetleri yaşamaya başladı. Eşiyle birlikte yerleştikleri otelde durumu ağırlaşınca, ambulansla Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk tetkikler sonucu Martin’in Toksik Hepatit ve Septik Şok tanılarıyla yoğun bakıma alındığı bildirildi.Hastalık süreci ve ölüm nedeni detaylandırıldıBakanlık, Martin’in geçmişte ‘Crohn’ hastalığı bulunduğunu, karaciğer fonksiyonlarının bozuk ve tansiyonunun düşük olduğunu belirtti. Martin’in, “çoklu organ yetmezliği nedeniyle gelişen kalp durması” sonucu hayatını kaybettiği açıklandı.Olay ‘adli vaka’ olarak kayıtlara girdiMartin’in eşinin, yolculuk öncesi yedikleri bir yemekten zehirlenmiş olabilecekleri yönünde beyan verdiği ve bu bağlamda hastane kayıtlarının ‘adli vaka’ olarak işlendiği aktarıldı. Bu kapsamda savcılık süreci başlatıldı.Ön otopsi cerrahisiz yapıldı, organ çıkarımı yokHastanede cerrahi müdahale olmaksızın ön otopsi yapıldığı vurgulanan açıklamada şu ifadelere yer verildi:“Beth Martin, hastanedeki tedavisi sürecinde hiçbir cerrahi işlem geçirmediği gibi herhangi bir organının çıkarılması da söz konusu değildir.”Cumhuriyet Savcısı ve adli tıp doktoru eşliğinde gerçekleştirilen ön otopsi sonrası kesin ölüm nedeni belirlenemedi. Martin, Adli Tıp Kurumu’na sevk edilerek klasik otopsi sürecine alındı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250523/inan-kirac-kacirildi-iddialarina-sorusturma-2-supheli-gozaltinda-1096443217.html

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sağlık bakanlığı, ameliyat, kalp